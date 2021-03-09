Республиканцы указали на промахи Байдена по “Северному потоку - 2”

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У нового американского президента слова расходятся с делом

Конгрессмены требуют больше санкций против российского газопровода.



Письмо в адрес госсекретаря Энтони Блинкена направили республиканцы в палате представителей Конгресса. Авторов послания беспокоит политика президента Штатов Джо Байдена по “Северному потоку – 2”, говорится в документе. Об этом пишет РИА Новости. Планы, по мнению республиканцев, не выполняются. Обратившиеся к главе госдепа США конгрессмены намекнули на промахи Байдена в отношении российского проекта. Мол, администрация президента делает заявления о намерениях ввести санкции и ничего не делает, передает РИА ФАН.

Американскому лидеру указали на целый список, куда входят 15 судов и ряд компаний, которые задействованы в реализации проекта. При этом ограничительные меры против них не ввели. Байдена призвали поторопиться и исправить ситуацию с санкциями.

Ранее свое недовольство выразил сенатор-республиканец Тед Круз, который так же потребовал расширить рестрикции. Он заблокировал кандидатуру одного из претендентов на пост главы ЦРУ и отказался снимать блокировку, пока его условия не выполнят.