Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
У Байдена заподозрили слабоумие после случившегося на выступлении - видео
Жёсткая критика США в ООН привела к неожиданной реакции Запада - Sina
Донбасс услышал сигнал России и ощетинился: Украина пошла войной
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебе...
Главная / Политика

Республиканцы указали на промахи Байдена по “Северному потоку - 2”

09 марта 2021, 09:50  •  114 • Политика
Фото: J.Koehler via www.imago-images.d/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
У нового американского президента слова расходятся с делом
Конгрессмены требуют больше санкций против российского газопровода.
Письмо в адрес госсекретаря Энтони Блинкена направили республиканцы в палате представителей Конгресса. Авторов послания беспокоит политика президента Штатов Джо Байдена по “Северному потоку – 2”, говорится в документе. Об этом пишет РИА Новости. Планы, по мнению республиканцев, не выполняются. Обратившиеся к главе госдепа США конгрессмены намекнули на промахи Байдена в отношении российского проекта. Мол, администрация президента делает заявления о намерениях ввести санкции и ничего не делает, передает РИА ФАН.
Американскому лидеру указали на целый список, куда входят 15 судов и ряд компаний, которые задействованы в реализации проекта. При этом ограничительные меры против них не ввели. Байдена призвали поторопиться и исправить ситуацию с санкциями.
Ранее свое недовольство выразил сенатор-республиканец Тед Круз, который так же потребовал расширить рестрикции. Он заблокировал кандидатуру одного из претендентов на пост главы ЦРУ и отказался снимать блокировку, пока его условия не выполнят.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



114
Источник
Похожие новости
09 марта 2021, 00:40
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебежчик
09 марта 2021, 02:30
"Кто-то может раскрыть пасть": Михалков преподал урок русским военным
09 марта 2021, 02:30
Угроза нападения не только на Крым: Политолог указал на ещё один уязвимый регион с русскими
09 марта 2021, 00:40
Жительницы Крыма подверглись травле на встрече ОБСЕ. Конфликт спровоцировал представитель Украины
09 марта 2021, 08:00
Жителям Донбасса готовят "интересные маршруты" на Западную Украину: "Там все ждут"
09 марта 2021, 00:40
"Это не скандал": Захарова разоблачила сговор после откровений Гарри и Меган
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 марта 2021, 00:40
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебежчик
09 марта 2021, 02:30
"Кто-то может раскрыть пасть": Михалков преподал урок русским военным
09 марта 2021, 02:30
Угроза нападения не только на Крым: Политолог указал на ещё один уязвимый регион с ру...
09 марта 2021, 00:40
Жительницы Крыма подверглись травле на встрече ОБСЕ. Конфликт спровоцировал представи...
09 марта 2021, 04:20
Гарри и Меган ударили по Виндзорам. Британцы в гневе: "Нас как нацию надули"...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 марта 2021, 21:05
Операция «Ледовый таран» по уничтожению Крымского моста провалилась
03 марта 2021, 03:30
"Это не проявление отваги": Президент Словакии пошла войной на премьера из-за "Спутник V"
04 марта 2021, 04:15
Спасти Украину от "агрессивного Донбасса": НАТО готовится к переброске – эксперт
04 марта 2021, 00:35
Украина переводит часы "назло России": Политолог предупредил о последствиях
04 марта 2021, 04:15
"Враги и трусы": Болгары высказали мнение о союзниках-освободителях
06 марта 2021, 00:15
Галичане плачутся: «Теперь русню не прихлопнуть»
07 марта 2021, 18:25
Донбасс услышал сигнал России и ощетинился: Украина пошла войной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.