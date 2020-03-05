«Республиканцы пошли в крупную атаку»: почему Трамп снова заговорил о преступлениях Байдена на Украине

Дональд Трамп намерен использовать во время предвыборной кампании тему возможной причастности бывшего вице-президента США Джо Байдена к коррупции на Украине. Об этом глава Белого дома заявил в интервью Fox News. Байден борется за право стать кандидатом в президенты от Демократической партии. По итогам прошедших праймериз он вырвался вперёд, опередив своего главного конкурента — Берни Сандерса. По мнению экспертов, для Трампа успех Байдена стал неожиданностью, поскольку он готовился противостоять на выборах Сандерсу.

Тема возможной причастности Джо Байдена и его сына Хантера к коррупции на Украине будет одной из ключевых в предвыборной кампании Дональда Трампа. Об этом глава Белого дома заявил в телефонном интервью Fox News.

«Это будет серьёзной частью моей предвыборной повестки, и я постоянно буду поднимать данную тему, поскольку другого выхода я не вижу. Я не знаю, как демократы смогут выйти из этой ситуации и ответить на эти вопросы. Может быть, у них и есть ответ. Хотелось бы на это надеяться. На самом деле, я бы даже предпочёл такой исход. Но я сомневаюсь, что это возможно, поскольку то была чистой воды коррупция», — подчеркнул Трамп.

По мнению главы Белого дома, сейчас соперники Байдена из числа демократов намеренно избегают этой темы, потому что «им определённо сказали обходить её стороной».

«Даже противники Байдена не хотят её касаться — это запретная территория», — отметил Трамп, добавив, что некоторые журналисты даже просили прощения во время дебатов Демпартии за то, что им приходилось задавать вопрос о возможной причастности политика к преступлениям на Украине.

Дональд Трамп

© Carlos Barria/Reuters

Трамп подчеркнул, что ситуация с замалчиванием демократами этой темы является «дикой». По его словам, в Республиканской партии подобное было бы просто невозможно.

Сюрприз для Трампа

Накануне в США состоялся ключевой этап голосования на внутрипартийных праймериз — «супервторник». Выборы прошли в 14 штатах и одной неинкорпорированной неорганизованной территории США — Американском Самоа. Лидерами кампании стали бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор Берни Сандерс. Байдену удалось получить перевес в десяти штатах, а Берни Сандерс одержал победу в четырёх. При этом бывший мэр Нью-Йорка, финансист Майкл Блумберг смог победить в Американском Самоа.

По предварительным расчётам, лидером гонки по итогам «супервторника» стал Байден, которому удалось заручиться поддержкой в общей сложности 670 делегатов, на втором месте оказался Берни Сандерс с 589 голосами. Третье место занял Блумберг, которого поддержали 104 делегата.

После таких результатов Блумберг в Twitter заявил, что не будет дальше бороться за право стать кандидатом в президенты США и поддержит кандидатуру Байдена.

Праймериз в США

© Samuel Corum/Getty Images/AFP

Окончательный победитель праймериз будет определён по итогам голосования на съезде Демократической партии, который состоится в июле. Чтобы удостоиться права представлять партию на президентских выборах, кандидат должен набрать 1991 голосов партийных делегатов из 3979.

В том случае, если ни один из участников праймериз не сможет получить необходимый перевес, исход гонки решат так называемые суперделегаты из числа партийных функционеров.

Комментируя итоги «супервторника», глава Белого дома Дональд Трамп назвал первенство Джо Байдена «отличным» и «невероятным» возвращением. Политик также добавил, что набрать большинство голосов в ряде штатов Берни Сандерсу помешало участие в праймериз Элизабет Уоррен.

По мнению экспертов, успех Джо Байдена по итогам «супервторника» стал неожиданностью для Дональда Трампа. Как отметил в беседе с RT политолог Александр Асафов, американский лидер на протяжении последних месяцев готовился к борьбе с Берни Сандерсом, а не с Байденом.

«Трамп однозначно готовился сражаться с Сандерсом, заочно критикуя предвыборную аргументацию сенатора. То, что Байден опередил Сандерса по итогам «супервторника», стало сюрпризом для него. Поэтому сейчас глава Белого дома актуализирует критику, направленную против Байдена. В первую очередь, под прицелом оказывается деятельность Байдена и его сына на Украине во время президентства Барака Обамы», — отметил эксперт в комментарии RT.

Похожей точки зрения придерживается директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв. При этом он считает, что Джо Байден не опасен для Трампа в качестве соперника на предстоящих президентских выборах.

«Сейчас Байдену ещё нужно выиграть первичные выборы, чтобы стать кандидатом от Демпартии. Пока что Трамп не критикует его в полную силу, приберегая аргументы для решающего периода. Но когда потребуется, Трамп будет активно использовать украинскую тематику. И Байден, заговаривающийся и забывающий, где он находится, в качестве соперника для Трампа более предпочтителен, чем Берни Сандерс, имеющий немало последователей», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

«Единственная тактика»

Напомним, о своём решении принять участие в борьбе за пост президента США Джо Байден объявил в апреле 2019 года, отметив, что сегодня на кону стоят ценности Америки и её позиции в мире.

«Если мы позволим Дональду Трампу пробыть в Белом доме восемь лет, он внесёт коренные и непоправимые изменения в самую суть нашей страны. Я не могу оставаться в стороне и наблюдать, как это происходит», — написал он в Twitter.

Незадолго до объявления Байденом о своём участии в президентской гонке газета The Hill опубликовала расследование о его причастности к коррупционным схемам на Украине во время работы вице-президентом. В 2014 году сын Байдена Хантер вошёл в совет директоров энергетической компании Burisma, работающей на Украине. По информации издания, украинская генпрокуратура, возглавляемая в то время Виктором Шокиным, заподозрила Байдена-младшего в получении взятки от руководства компании.

Предположительно Шокин даже намеревался вызвать Хантера Байдена на допрос в рамках расследования коррупции в Burisma. Однако он не успел дать ход этому делу, поскольку был отстранён от должности тогдашним президентом Петром Порошенко. По информации СМИ, это решение было принято под давлением со стороны Джо Байдена.

Сам Байден открыто заявлял о своей причастности к увольнению Шокина. По его словам, в 2016 году он поставил ультиматум президенту и премьер-министру Украины, потребовав увольнения генпрокурора под угрозой отмены кредитных гарантий на сумму $1 млрд. Он отметил, что это было сделано из-за того, что Шокин якобы препятствовал борьбе с коррупцией.

Голосование в сенате США по импичменту

© U.S. Senate TV/Handout via Reuters

На расследование The Hill обратили внимание в Белом доме. Трамп не раз ссылался на эти материалы, публично обвиняя возможного соперника на выборах в коррупции и злоупотреблениях. Эта тема была поднята американским лидером и во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским летом 2019 года. Трамп напомнил ему об обвинениях, звучавших ранее в адрес Байдена, и выразил надежду на то, что украинские власти инициируют расследование.

Эти слова вместе с решением администрации Трампа заморозить в 2019 году военную помощь Украине были истолкованы демократами как попытка президента США использовать служебное положение в личных целях. С точки зрения оппонентов, Трамп хотел надавить на украинское руководство, чтобы дискредитировать своего потенциального соперника на выборах.

В сентябре 2019 года спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси инициировала процедуру импичмента президента, однако сенат оправдал Трампа.

РИА Новости

Киев от этого скандала предпочёл дистанцироваться. Украинские власти не стали тогда открывать расследование против Байденов. Как заявил ранее Владимир Зеленский в интервью The Times of Israel, Украина не должна вовлекаться в американскую внутриполитическую борьбу.

Однако в конце февраля 2020 года издание «Украинские новости» со ссылкой на источник в Госбюро расследований (ГБР) сообщило об открытии уголовного производства по факту вмешательства в работу Виктора Шокина в его бытность генеральным прокурором Украины.

Хотя в деле имя Байдена не называется, о том, что речь идёт именно о бывшем вице-президенте США, заявил адвокат Виктора Шокина Александр Телешецкий.

Защитник также призвал власти обеспечить экс-прокурора государственной защитой, поскольку жизни Шокина якобы угрожает опасность.

По мнению Александра Асафова, власти Украины всё-таки решились открыть расследование против Байдена ради укрепления связей с действующей администрацией США.

«Хотя часть Рады и администрации Зеленского находятся под влиянием Демпартии, всё же вопросы финансовой помощи Украине находятся в руках у команды Трампа. И Киев может наладить с ними отношения, только сдавая противников Трампа», — считает эксперт.

При этом руководство Демпартии будет до последнего отрицать причастность своего кандидата к незаконной деятельности на Украине, даже если дело получит развитие, считает Асафов.

«Мы видим, что единственная тактика демократов в этой ситуации — отрицание и замалчивание, других методов просто нет. Демократам трудно делать что-то иное, ведь речь идёт о давно известных фактах. Со своей стороны, республиканцы пошли в крупную атаку, скорее всего, они ухватятся сейчас и за слова адвоката Шокина о возможных покушениях на жизнь его подзащитного. Трамп будет использовать это», — подытожил Асафов.