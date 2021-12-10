Республиканский журнал поместил Путина на обложку и тут же получил от либерального Twitter

Американский журнал Newsmax, поддерживающий Республиканскую партию, поместил президента России Владимира Путина на обложку. И тут же получил град критики со стороны леволиберального Twitter.

Журнал Newsmax опубликовал новый выпуск, поместив на обложку Путина. Фотографию президента России, стоящего с бокалом шампанского, сопровождает подпись: "Влад Великий. После Трампа Путин становится хозяином мира".

Американские пользователи Twitter, придерживающиеся леволиберальных взглядов, тут же начали репостить обложку Newsmax, попутно обвиняя издание в том, что оно продалось России и распространяет кремлёвскую пропаганду.

Для тех, кто думает, что Newsmax - это не что иное, как российская дезинформация, вот обложка декабрьского номера Newsmax Magazine. Сотни тысяч MAGA (от Make America Great Again - сторонники Дональда Трампа - Прим. Ред) получают новости от Путина каждый день,

- пишет Рон Филипковски в Twitter.

Скриншот:Twitter/@RonFilipkowski

Пользователь TexasPurpleHaze и вовсе утверждает, что Путин владеет Newsmax, One America News Network, Fox News, New York Post, Wall Street Journal и лично Рупертом Мёрдоком - американским медиамагнатом. А все новости распространяются только для "культа MAGA". Впрочем, из его речи не вполне понятно, говорит ли он серьёзно или это сарказм.

И лишь немногие считают, что никакого заговора тут нет. Ричард Ханания отметил, что статья, проиллюстрированная фотографией Путина, критикует Россию. Однако либералы бросились воевать, не разобравшись в ситуации.

Либеральный Twitter публикует обложку Newsmax, которая выглядит пропутинской, но это антипутинская статья. Вам нечего бояться, либералы. Консерваторы до сих пор фантазируют о войне со всей планетой,

- пишет он.

Отметим, что статья была написана по итогам переговоров президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. После них Сенат убрал из оборонного бюджета поправки о санкциях против "Северного потока - 2". Это дало республиканцам, которые лоббируют американских энергетиков, новый повод для нападок на Байдена.