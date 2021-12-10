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Республиканский журнал поместил Путина на обложку и тут же получил от либерального Twitter
10 декабря 2021, 23:55 • 61 • Политика
Американский журнал Newsmax, поддерживающий Республиканскую партию, поместил президента России Владимира Путина на обложку. И тут же получил град критики со стороны леволиберального Twitter.
Журнал Newsmax опубликовал новый выпуск, поместив на обложку Путина. Фотографию президента России, стоящего с бокалом шампанского, сопровождает подпись: "Влад Великий. После Трампа Путин становится хозяином мира".
Американские пользователи Twitter, придерживающиеся леволиберальных взглядов, тут же начали репостить обложку Newsmax, попутно обвиняя издание в том, что оно продалось России и распространяет кремлёвскую пропаганду.
- пишет Рон Филипковски в Twitter.
Скриншот:Twitter/@RonFilipkowski
Пользователь TexasPurpleHaze и вовсе утверждает, что Путин владеет Newsmax, One America News Network, Fox News, New York Post, Wall Street Journal и лично Рупертом Мёрдоком - американским медиамагнатом. А все новости распространяются только для "культа MAGA". Впрочем, из его речи не вполне понятно, говорит ли он серьёзно или это сарказм.
И лишь немногие считают, что никакого заговора тут нет. Ричард Ханания отметил, что статья, проиллюстрированная фотографией Путина, критикует Россию. Однако либералы бросились воевать, не разобравшись в ситуации.
- пишет он.
Отметим, что статья была написана по итогам переговоров президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. После них Сенат убрал из оборонного бюджета поправки о санкциях против "Северного потока - 2". Это дало республиканцам, которые лоббируют американских энергетиков, новый повод для нападок на Байдена.
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