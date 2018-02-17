Республика Беларусь как избыточная структура • 197 • Аналитика



Иногда достаточно сложное явление можно рассмотреть на весьма и весьма простом примере: для Белоруссии это НПЗ, их загрузка и экспорт их продукции. Весьма узкая сфера деятельности с весьма ограниченным числом предприятий, в ней задействованных, однако именно на примере нефтеперерабатывающих заводов очень многое становится понятно. По сути дела, именно на примере нефтеперерабатывающих заводов становится понятно, что РБ в принципе избыточна как элемент управления, не нужна она для хозяйственной деятельности на территории бывшей БССР.



Парадоксальным образом именно в результате деятельности «независимого ни от кого» Минска структура производства РБ (генерирующая хоть какую-то прибыль) упростилась настолько, что 2 НПЗ (Мозырский и «Нафтан») являлись до последнего времени наряду с «Беларуськалием» главными добытчиками валюты в казну. Просто оцените. В Белоруссии вообще-то проживает под 10 миллионов человек. И вот такая «экономика» нарисовалась.





Вся ярость и ненависть вокруг калийных удобрений, которая даже привела к аресту господина Баумгартнера, объясняется именно этим: в очень такой немаленькой по населению РБ в результате мудрого руководства экономикой из рентабельной промышленности оставались главным образом «Беларуськалий» и 2 НПЗ. Как-то так. Вдумайтесь, оцените. Прикиньте на пальцах, что можно иметь на этой базе.



То есть по факту: амбиций — море, а сухая реальность свидетельствует о гораздо более скромных возможностях. Именно поэтому экспорт «молочки» в Россию и его ограничения столь болезненно воспринимаются в той же Белоруссии. Статей доходов совсем немного, и особо не разгуляешься. Страна вытягивает последние годы буквально на честном слове и на одном крыле. Батька одной рукой шустро режет социальные обязательства и активно выгоняет белорусов «на мороз», а другой изо всех сил выбивает «братские дотации».



То есть, с одной стороны, те самые белорусы, с другой стороны — Россия с её нефтью, дотациями и рынком труда, а посередине «гвоздик», то есть некое мутное гособразование, которое активно пытается выжить на столь скудной ресурсной базе, как уже было описано, всячески привлекая к себе внимание и вставляя палки в колёса России.



Чисто теоретически предположим, что те же самые 2 крупных НПЗ тупо работают внутри российской экономики. Что бы это означало? Только одно: нашлись бы деньги и на их модернизацию — и нашлась бы нефть для их полной загрузки (всегда). И особых проблем бы с ними не было, и никто бы про них не вспоминал через раз. Зачем? Ну и понятно, что были бы они глубоко частными конторами.



Но тут на арену врывается весьма амбициозное «молодое белорусское государство» и начинает создавать проблемы. Простите, те самые НПЗ были построены с нуля во времена «независимой Беларуси»? Этим самым белорусским государством? Нет, но оно настолько активно пытается ими «рулить», что периодически НПЗ остаются без нефти. Вот как раз на примере этих самых НПЗ (того немногого что наряду с Беларуськалием ещё кормит Белоруссию) становится понятно: РБ, по сути дела, лишняя прокладка.



Хитрая особенность этих НПЗ в том, что единственная доступная для них нефть — российская. Поставки любой другой крайне дороги и ненадёжны — ну не расположены они на берегах «Белорусского моря», где так любит плавать 6-й флот США. То есть физически нефть можно затащить даже из Венесуэлы (через Украину!), но вот с точки зрения экономики — это работа не просто в минус, а в большой минус.



За ту «выгодную» нефть от Чавеса РБ очень долго расплачивалась (и очень неохотно). Батька хочет заниматься глобальной политикой — это понятно. Вот только особенность РБ такова, что там не предполагается места не просто для политики глобальной, но и просто для отдельного 10-миллионного государства. Нефть для флагманов белорусской экономики можно купить только в России. И поставки — только нефтепроводом. Никаких вариантов тут быть не может. Станет ли Евфрат Рубиконом?



Вопрос: зачем вокруг 2 НПЗ, сидящих на давальческой нефти, городить отдельное государство с некой «особой» мовой? Смысл? Чем, собственно говоря, собрался «управлять» господин Лукашенко? Кем? Где объект для управленческих манипуляций? «Беларуськалий», «Нафтан» и «Мозырский НПЗ» могли бы прекрасно управляться частниками. И с них бы ещё собирались неплохие налоги (в Рассее это научились делать).



Ситуация напоминает не самую лучшую особенность российско-советско-российской армии: избыток людей с генеральскими лампасами. Переизбыток. Генералами хотят быть все. И люди начинают под себя «подтягивать» должности (создавать их искусственно). Армия начинает «разбухать» по причинам, от милитаризма весьма далёким. А если вспомнить «генералов садовых товариществ» в казачьей форме, то станет ещё смешней.



Нет, если бы в РБ был создан «куст» современных высокотехнологичных экспортных производств а ля Южная Корея, то отдельное государство какой-то смысл получало. Тогда да, но как мы знаем, этого не произошло. Последний живой «кусок» хай-тека — МЗКТ, полностью завязан на МО РФ. Будь он расположен на территории России — он был бы загружен на 10-15 лет вперёд. И жил бы, поплёвывал… и никакая холера бы его не брала. Только бы производство расширял.



Но и тут на арену стремительно врывается юное белорусское государство: Лукашенко полностью испортил отношения с МО РФ. Наглухо. И сидит, ждёт заказов для МЗКТ. Понятно, что МО РБ в таких вопросах совсем не заказчик: завод вроде бы в Белоруссии, но целиком, полностью, абсолютно завязан на российские бюджетные деньги. Разрыв отношений между Москвой и Минском означает его верную гибель. Вы-таки будете смеяться, но, чтобы выжить, МЗКТ надо «переезжать» в Россию. Иначе никак.



Вообще, делать заказы по столь чувствительному пункту на территории чужого (пусть даже дружественного) государства — недопустимо с точки зрения нац. безопасности. И даже 100 % российская собственность на оный завод проблему решает не до конца — в случае каких-то разногласий Лукашенко (а он такой!) просто заблокирует поставки готовых тягачей/отключит свет на заводе (и плевать он хотел на американскую угрозу!). В прошлом году Украина сработала в «минус»



По идее, чтобы сохранить такой завод у себя, руководству РБ надо было бы весьма всерьёз «постараться», буквально «посадить печень» на совместных банкетах с руководством МО РФ. Улыбаться, клясться и божиться, что ни-ни… и всё одно сомнения бы оставались.



Вместо этого Лукашенко откровенно заявляет, что по МЗКТ он будет сотрудничать и «обмениваться данными» с китайцами… То есть МЗКТ превращается в этакую «международную площадку». По обмену опытом.



Спасибо, не надо. Да, сложно, да дорого, но лучше у себя. То есть и тут — белорусское государство абсолютно избыточно. Оно не строило МЗКТ, не загружало его заказами (и загрузить не способно), не в состоянии его модернизировать, но вполне может лишить основного рынка. Почему многие страны вступали в ЕС? Ответ простой: доступ к рынку сбыта. Так вот из-за своей специфики МЗКТ может существовать только в рамках Союзного государства (минимум). То есть некоей единой госструктуры. С фактической ликвидацией Союзного государства МЗКТ практически обречён. Основной рынок (МО РФ) остаётся «за кордоном». Вот это любимая белорусская присказка: Зачем нам Союзное государство/«Таёжный союз»?



Так вот, не знаю зачем, но без этих хитрых штук МЗКТ не выжить: заказывать критичные специзделия непонятно у кого за бугром — политика весьма сомнительная. Хотите плачьте, хотите смейтесь, но «по-настоящему» независимая Белоруссия будет вынуждена закрыть МЗКТ. Насчёт «переориентации»: после вступления в ЕС/НАТО Чехия была вынуждена закрыть многие оружейные заводы, такие дела, никто не виноват. То есть рынок оружия в НАТО есть (самый большой в мире!), но… он уже занят. После разрыва с Россией украинская оборонка сходит на нет — не стал «весь мир» у них закупаться, как это ни странно. «Мы поправим всех, кто попытается расшатывать Россию!»



Иметь независимость очень важно, говорите? Не спорю, ещё важнее иметь экономическую базу, для этой независимости. А в «независимой» РБ за что ни ухватишься (нефтепереработка, мясомолочная промышленность, оборонка), всё завязано на Россию. Причём очень жёстко завязано. Остатки (охвостья) машиностроения тоже строго завязаны на российский рынок (белорусский очень мал, мировому рынку поделья белорусов малоинтересны). То есть те самые заводы теоретически много что могут производить, но без российского рынка это всё никому не нужно.



Покажите мне, где тут место для «независимого» государства? Поэтому белорусское государство вынуждено активно искать поле для приложения усилий.



С многострадальными белорусскими НПЗ это выразилось в том, что, как всем уже известно, Россия не получила назад бензин, выработанный из этой самой российской дотационной нефти. А вот ВСУ как раз получили необходимое им дизтопливо в момент карательной операции против русских Донбасса. И это дизтопливо было выработано из той самой дотационной нефти. Как-то сложно… зачем нам дотировать «АТО»?



То есть для хунты нефтепродукты есть, а русским их поставлять «невыгодно». Такая вот петрушка. Ещё раз, 2 НПЗ — это один из столпов белорусской экономики, а могут они работать не просто на русской нефти из нефтепроводов, а на русской дотационной нефти. Что это значит? А это значит, что по факту даже нефтепереработка в РБ невыгодна при игре по строго рыночным условиям. Закупать за полную цену нефть в России им бессмысленно: сработают в ноль в лучшем случае.



Но в момент кризиса на Украине эти 2 НПЗ работают против России (не поставляя бензин) и в пользу хунты (давая той необходимое дизтопливо). При этом они работают строго на дотационной российской нефти. И остановка/ограничение мощности этих НПЗ фатальна для белорусского бюджета (что и имело место в 2016 году). Если это не театр абсурда, то что тогда театр абсурда? И как вишенка на торте: электроэнергия для «белорусских» НПЗ вырабатывается строго из дотационного российского природного газа. А НПЗ потребляют много э/э, если кто не в курсе. Григорий Родченков и профессор Джин Шарп



То есть ткни палкой в белорусскую независимость, и из дырки на тебя посыплются российские деньги. Без российских дотаций вся система немедленно рассыпается. Своего рода «Чечня за кордоном». Так вот почему русским не в лом финансировать Чечню&Дагестан и Северный Кавказ в целом (белорусы очень любят задавать такой вопрос)? А потому что эти территории входят в состав Российской Федерации. А как раз Белоруссия не входит. Такие дела.



На Северный Кавказ Россия тратит громадные деньги, но никого (кроме демократической «оппозиции» это сильно не напрягает). Это имперская территория. А вот РБ не просто за кордоном, а, «находясь за кордоном», проводит недружественную России политику (внешнюю и внутреннюю). Отсюда проблемы с получением «помощи». Просто белорусам 25 лет как гвоздь в доску вбивали в голову, что «сюверенитет» — это страшно выгодно.



Через 25 лет выясняется, что уровень жизни в России куда как выше. Так вот разница в уровне жизни и накопленный Белоруссией долг — это как раз плата за право иметь «своё, отдельное государство». Всё очень просто, господа. За всё в этой жизни приходится или платить, или расплачиваться. Своё государство — это дорого. Но возможно. То есть особого смысла городить Республику Беларусь не было с самого начала. Ну, попробовали: «что выросло, то и выросло».



Вот Украина (за счёт работающей на экспорт тяжёлой/химической промышленности, аграриев) могла выжить. Ну, и у Украины ещё порты были, незамерзающие. И населения 52 миллиона. Вы все видите, что стало с Украиной. Разрыв экономических связей с Россией и повальное воровство и предательство политиков на протяжении всей её короткой истории просто-таки смели её с политической карты Европы. Ключевую роль сыграло и то, что вместо стратегии «выживания», «вна Украине» была принята стратегия «большой игры против России». Как правильно закрыть тему "ЧВК и реакция на события в Сирии"



Чем-то подобным занимается и «белорусское государство». Так сказать, «борьбой с империей во имя европейских ценностей». Именно поэтому вокруг двух несчастных НПЗ разворачиваются мощные политические баталии по поводу портов отгрузки их продукции (Прибалтика или Усть-Луга). Минску сначала «намекнули», потом «дали понять», потом «поставили вопрос ребром»… тишина. Оказывается, наши «стратегические партнёры и лучшие друзья» активно вкладывались в портовые мощности прибалтийских стран НАТО. «Доли» там приобретали.



Тогда уже был выдвинут ультиматум (пакетное предложение Путина), и тут в Белоруссии поднялась настоящая истерика: нам «навязывают» и нас «заставляют». Как-то так «внезапно» выяснилось, что для белорусского руководства отношения с Литвой-Латвией гораздо важнее, чем отношения с Россией. Но в данной статье разговор не о том: для 2-х несчастных НПЗ вся эта «политика» абсолютно избыточна. Всё, что им нужно, — стабильные поставки сырья, которые способна гарантировать Россия и категорически неспособна гарантировать Беларусь.



Стремительное ухудшение отношений Москвы с Минском делает для России поставки дешёвой нефти на эти НПЗ полностью бессмысленными как с экономической, так и с политической точки зрения. Вот там некий мистер Макей с Западом собрался сближаться. Не вопрос. А нефть на «Нафтан», значит, шейхи подгонят? Или Алиев? Звучит парадоксально, но находиться на территории некоей «Республики Беларусь» вот этим двум НПЗ категорически невыгодно. В Белоруссии тупо нет нефти для их загрузки. Вследствие логистических и технологических причин любая нефть, закупаемая на «свободном рынке», делает их работу крайне убыточной.



А Республика Беларусь не делает ничего, чтобы гарантировать их обеспечение российским сырьём. И как раз наоборот: отношения с Грибаускайте/Порошенко стоят у минских политиков в приоритете. То есть для Лукашенко загрузить прибалтийские порты/снабдить ВСУ солярой даже важнее, чем загрузить собственные НПЗ… не человек — золото. Вирус-вымогатель из ГРУ? Американцы, британцы и австралийцы обнаружили русских «демонов»



Ну и напоследок: бывший гигант советской индустрии МАЗ. Так та же холера: всё бы было хорошо, но невыгодно ему располагаться в Минске. То есть на территории белорусского «государства», ведущего некие сложные геополитические игры, но не имеющего ни денег для модернизации цехов МАЗа, ни достаточного рынка сбыта внутри страны, ни политических рычагов для налаживания экспорта в серьёзных объёмах.



То есть взяв практически любое крупное и среднее предприятие в РБ, мы обнаруживаем, что одной из самых серьёзных проблем данного предприятия является наличие самой Республики Беларусь, которая вынуждена выжимать из него всё, что можно, налогами (на содержание «собственного государства», не оставляя денег на развитие), которая активно им «руководит», и которая столь же активно портит отношения с «главным покупателем» — Россией. То есть типическое «белорусское» рассуждение, что «нам не выгоден союз с Россией» надо понимать просто: лишнее звено тут как раз не Россия (без которой белорусским производителям просто не выжить), а именно гордая Республика Беларусь. Без неё «родимой» они будут жить гораздо лучше, а белорусы гораздо сытнее и свободней



Легендарный (практически как единорог) западный инвестор так толком на территорию РБ и не пришёл, невзирая на всю её отстранённость от «агрессивной политики Кремля». Не видно экономической отдачи вот от этой самой «независимости» — минусы видны, а плюсов как-то не просматривается. Все активные зарубежные «вояжи» и «презентации» белорусских чиновников ни к чему не привели. Поэтому разговоры «за Беларусь» постоянно переходят в плоскость политики/идеологии.



Потому что, куда ни плюнь в области белорусской экономики, везде Россия. И вот даже легендарная «модернизированная» деревообработка. Только вот самого дерева для неё в РБ очень не хватает (всё-таки не Канада) или хватает… но не всем предприятиям. Поэтому очень важен импорт древесины как раз из России (ну не из Финляндии же!). День воинов - интернационалистов



То есть через 25 лет «независимости» РБ де-факто оказалась очень плотно завязана на российскую экономику, российские финансы и российские ресурсы. Но так как, во-первых, РБ находится вне России, а во-вторых, в политической элите РБ очень сильны прозападные настроения, то «помогать» и «пускать на рынок» (в том числе трудовой) желания у россиян всё меньше.



И чисто теоретически: независимость отдельного региона приобретает смысл, если его внутренний экономический обмен, обмен с соседями становятся суммарно больше, чем обмен с «метрополией». Тогда да, тогда смысл есть. Как мы понимаем, с РБ всё обстоит с точностью до наоборот. Белоруссия экономически зависит всё больше от России. Любая отрасль белорусской экономики — это или российское сырьё, или российский рынок, или то и другое. Ну и где здесь пространство для «независимого государства»? Для независимой Белоруссии просто-напросто нет экономического базиса. И это как раз не проблема России.



Для прикрытия явного провала в создании «независимой экономики» применяются своего рода эвфемизмы (слова-заменители), например, «традиционный рынок сбыта». Звучит благородно, дескать, по традиции этот рынок принадлежит именно белорусам… Дескать, так сложилось исторически. Ну да, сложилось, в рамках СССР, которого больше нет.



Да, и самым главным внешним работодателем для белорусов сегодня является всё та же Российская Федерация. Нет, иметь своё государство/лидера внутри России (например, Чечня/Кадыров) весьма и весьма выгодно. Кстати, белорусам изначально предлагался именно этот вариант. Но быть полностью вовлечённым в российскую экономику и иметь своё государство (с «перпендикулярной» политикой) «за кордоном» крайне невыгодно (примерно как делать «партейную карьеру» при СССР при наличии в лесах брата-бандеровца).



И главная разница между Чечнёй и Белоруссией сегодня в том, что первая получает мощное финансирование из федерального бюджета, а лидер второй вместо этих денег выбрал возможность «чудить» на мировой арене. И надо чётко понимать, что вот именно эти «милые чудачества» (как и свой госаппарат) и обходятся белорусской экономике в десятки миллиардов долларов «упущенной выгоды». И да, Кадыров сегодня россиянам гораздо симпатичней, чем Лукашенко. Парадокс. Рады бы повоевать, но Россия не позволит



Для России же сегодня продолжение попыток «содержать» «белорусское государство» практически бессмысленно: до его граждан дотационные деньги уже не дойдут никак. Их все поглотит без остатка «государство-прокладка», занятое интригами и политическими провокациями. А ещё мистер Мёрфи обосновал, что в принципе, бюрократическая структура (с определённого момента) может существовать и без объекта управления.



Так вот и «белорусское государство» — обеспечить благосостояние своих граждан оно не в состоянии чисто теоретически, да и не пытается уже это делать, выполнять какие-то там «союзнические обязательства» по отношению к России оно не желает принципиально. Но гордо «размахивает национальным флагом», одновременно беря «выгодные кредиты» везде, где только можно. Похоже, что об отдаче этих самых «кредитов» думать в РБ просто не принято.



То есть белорусское государство (как, впрочем, и белорусская оппозиция) не сильно интересуются сферой реальной экономики и даже не пытаются ответить на простой и вполне очевидный вопрос, как построить благополучную, развитую страну, с опорой на собственные силы. Этот «пробел» закрывается широко распространённой отсылкой к «сближению с Западом», почему-то при этом активно навязывается пример Польши. На Украине он тоже навязывался, но европейский выбор там был сделан как в Польше, а вот аналогичной экономической программы как для Варшавы Западом запущено не было (а почему?).



Странным образом гораздо менее распространено сравнение с Литвой (кстати, членом ЕС!) и в целом с Прибалтикой. То есть по факту «европейский вариант» для РБ будет означать полную потерю российского рынка, демонтаж остатков экономики, страшную депопуляцию (жить будет просто не на что), ну и самое главное — практически немедленный и полный демонтаж белорусского «псевдосоциального» государства, его еврокоммисары просто «раскрутят на винтики». Чем этот вариант может быть интересен нынешней белорусской элите — сказать крайне сложно, практически все они: и чиновники, и люди с большими погонами, и бизнесмены очень быстро окажутся не у дел. И о погоде: заморозки холодной войны



Сами по себе они европейцам не нужны и не интересны ни разу — с ними вежливо разговаривают и им улыбаются только потому, что за их спиной ещё пока присутствует некая белорусская госструктура, пока ещё получающая определённую российскую поддержку. Надо отдать должное европейцам: «порешать» все проблемы РБ они смогут очень быстро и крайне решительно. И с торговым балансом, и с дотациями, и с неэффективной госсобственностью. Но жить после этого там будет крайне проблематично, «социально незащищённым» так фактически невозможно (пример Украины вам в помощь), и самое главное, избыточная госструктура под названием «Республика Беларусь» будет немедленно и безжалостно срезана под корень. Останутся только декорации.



Иногда достаточно сложное явление можно рассмотреть на весьма и весьма простом примере: для Белоруссии это НПЗ, их загрузка и экспорт их продукции. Весьма узкая сфера деятельности с весьма ограниченным числом предприятий, в ней задействованных, однако именно на примере нефтеперерабатывающих заводов очень многое становится понятно. По сути дела, именно на примере нефтеперерабатывающих заводов становится понятно, что РБ в принципе избыточна как элемент управления, не нужна она для хозяйственной деятельности на территории бывшей БССР.Парадоксальным образомв результате деятельности «независимого ни от кого» Минска структура производства РБ (генерирующая хоть какую-то прибыль) упростилась настолько, что 2 НПЗ (Мозырский и «Нафтан») являлись до последнего времени наряду с «Беларуськалием» главными добытчиками валюты в казну. Просто оцените. В Белоруссии вообще-то проживает под 10 миллионов человек. И вот такая «экономика» нарисовалась.Вся ярость и ненависть вокруг калийных удобрений, которая даже привела к аресту господина Баумгартнера, объясняется именно этим: в очень такой немаленькой по населению РБ в результате мудрого руководства экономикой из рентабельной промышленности оставались главным образом «Беларуськалий» и 2 НПЗ. Как-то так. Вдумайтесь, оцените. Прикиньте на пальцах, что можно иметь на этой базе.То есть по факту: амбиций — море, а сухая реальность свидетельствует о гораздо более скромных возможностях. Именно поэтому экспорт «молочки» в Россию и его ограничения столь болезненно воспринимаются в той же Белоруссии. Статей доходов совсем немного, и особо не разгуляешься. Страна вытягивает последние годы буквально на честном слове и на одном крыле. Батька одной рукой шустро режет социальные обязательства и активно выгоняет белорусов «на мороз», а другой изо всех сил выбивает «братские дотации».То есть, с одной стороны, те самые белорусы, с другой стороны — Россия с её нефтью, дотациями и рынком труда, а посередине «гвоздик», то есть некое мутное гособразование, которое активно пытается выжить на столь скудной ресурсной базе, как уже было описано, всячески привлекая к себе внимание и вставляя палки в колёса России.Чисто теоретически предположим, что те же самые 2 крупных НПЗ тупо работают внутри российской экономики. Что бы это означало? Только одно: нашлись бы деньги и на их модернизацию — и нашлась бы нефть для их полной загрузки (всегда). И особых проблем бы с ними не было, и никто бы про них не вспоминал через раз. Зачем? Ну и понятно, что были бы они глубоко частными конторами.Но тут на арену врывается весьма амбициозное «молодое белорусское государство» и начинает создавать проблемы. Простите, те самые НПЗ были построены с нуля во времена «независимой Беларуси»? Этим самым белорусским государством? Нет, но оно настолько активно пытается ими «рулить», что периодически НПЗ остаются без нефти. Вот как раз на примере этих самых НПЗ (того немногого что наряду с Беларуськалием ещё кормит Белоруссию) становится понятно: РБ, по сути дела, лишняя прокладка.Хитрая особенность этих НПЗ в том, что единственная доступная для них нефть — российская. Поставки любой другой крайне дороги и ненадёжны — ну не расположены они на берегах «Белорусского моря», где так любит плавать 6-й флот США. То есть физически нефть можно затащить даже из Венесуэлы (через Украину!), но вот с точки зрения экономики — это работа не просто в минус, а в большой минус.За ту «выгодную» нефть от Чавеса РБ очень долго расплачивалась (и очень неохотно). Батька хочет заниматься глобальной политикой — это понятно. Вот только особенность РБ такова, что там не предполагается места не просто для политики глобальной, но и просто для отдельного 10-миллионного государства. Нефть для флагманов белорусской экономики можно купить только в России. И поставки — только нефтепроводом. Никаких вариантов тут быть не может.Вопрос: зачем вокруг 2 НПЗ, сидящих на давальческой нефти, городить отдельное государство с некой «особой» мовой? Смысл? Чем, собственно говоря, собрался «управлять» господин Лукашенко? Кем? Где объект для управленческих манипуляций? «Беларуськалий», «Нафтан» и «Мозырский НПЗ» могли быуправляться частниками. И с них бы ещё собирались неплохие налоги (в Рассее это научились делать).Ситуация напоминает не самую лучшую особенность российско-советско-российской армии: избыток людей с генеральскими лампасами. Переизбыток. Генералами хотят быть все. И люди начинают под себя «подтягивать» должности (создавать их искусственно). Армия начинает «разбухать» по причинам, от милитаризма весьма далёким. А если вспомнить «генералов садовых товариществ» в казачьей форме, то станет ещё смешней.Нет, если бы в РБ был создан «куст» современных высокотехнологичных экспортных производств а ля Южная Корея, то отдельное государство какой-то смысл получало. Тогда да, но как мы знаем, этого не произошло. Последний живой «кусок» хай-тека — МЗКТ, полностью завязан на МО РФ. Будь он расположен на территории России — он был бы загружен на 10-15 лет вперёд. И жил бы, поплёвывал… и никакая холера бы его не брала. Только бы производство расширял.Но и тут на арену стремительно врывается юное белорусское государство: Лукашенко полностью испортил отношения с МО РФ. Наглухо. И сидит, ждёт заказов для МЗКТ. Понятно, что МО РБ в таких вопросах совсем не заказчик: завод вроде бы в Белоруссии, но целиком, полностью, абсолютно завязан на российские бюджетные деньги. Разрыв отношений между Москвой и Минском означает его верную гибель. Вы-таки будете смеяться, но, чтобы выжить, МЗКТ надо «переезжать» в Россию. Иначе никак.Вообще, делать заказы по столь чувствительному пункту на территории чужого (пусть даже дружественного) государства — недопустимо с точки зрения нац. безопасности. И даже 100 % российская собственность на оный завод проблему решает не до конца — в случае каких-то разногласий Лукашенко (а он такой!) просто заблокирует поставки готовых тягачей/отключит свет на заводе (и плевать он хотел на американскую угрозу!).По идее, чтобы сохранить такой завод у себя, руководству РБ надо было бы весьма всерьёз «постараться», буквально «посадить печень» на совместных банкетах с руководством МО РФ. Улыбаться, клясться и божиться, что ни-ни… и всё одно сомнения бы оставались.Вместо этого Лукашенко откровенно заявляет, что по МЗКТ он будет сотрудничать и «обмениваться данными» с китайцами… То есть МЗКТ превращается в этакую «международную площадку». По обмену опытом.Спасибо, не надо. Да, сложно, да дорого, но лучше у себя. То есть и тут — белорусское государство абсолютно избыточно. Оно не строило МЗКТ, не загружало его заказами (и загрузить не способно), не в состоянии его модернизировать, но вполне может лишить основного рынка. Почему многие страны вступали в ЕС? Ответ простой: доступ к рынку сбыта. Так вот из-за своей специфики МЗКТ может существовать только в рамках Союзного государства (минимум). То есть некоей единой госструктуры. С фактической ликвидацией Союзного государства МЗКТ практически обречён. Основной рынок (МО РФ) остаётся «за кордоном». Вот это любимая белорусская присказка: Зачем нам Союзное государство/«Таёжный союз»?Так вот, не знаю зачем, но без этих хитрых штук МЗКТ не выжить: заказывать критичные специзделия непонятно у кого за бугром — политика весьма сомнительная. Хотите плачьте, хотите смейтесь, но «по-настоящему» независимая Белоруссия будет вынуждена закрыть МЗКТ. Насчёт «переориентации»: после вступления в ЕС/НАТО Чехия была вынуждена закрыть многие оружейные заводы, такие дела, никто не виноват. То есть рынок оружия в НАТО есть (самый большой в мире!), но… он уже занят. После разрыва с Россией украинская оборонка сходит на нет — не стал «весь мир» у них закупаться, как это ни странно.Иметь независимость очень важно, говорите? Не спорю, ещё важнее иметь, для этой независимости. А в «независимой» РБ за что ни ухватишься (нефтепереработка, мясомолочная промышленность, оборонка), всё завязано на Россию. Причём очень жёстко завязано. Остатки (охвостья) машиностроения тоже строго завязаны на российский рынок (белорусский очень мал, мировому рынку поделья белорусов малоинтересны). То есть те самые заводы теоретически много что могут производить, но без российского рынка это всё никому не нужно.Покажите мне, где тут место для «независимого» государства? Поэтому белорусское государство вынуждено активнополе для приложения усилий.С многострадальными белорусскими НПЗ это выразилось в том, что, как всем уже известно, Россия не получила назад бензин, выработанный из этой самой российской дотационной нефти. А вот ВСУ как раз получили необходимое им дизтопливо в момент карательной операции против русских Донбасса. И это дизтопливо было выработано из той самой дотационной нефти. Как-то сложно… зачем нам дотировать «АТО»?То есть для хунты нефтепродукты есть, а русским их поставлять «невыгодно». Такая вот петрушка. Ещё раз, 2 НПЗ — это один из столпов белорусской экономики, а могут они работать не просто на русской нефти из нефтепроводов, а на русскойнефти. Что это значит? А это значит, что по факту даже нефтепереработка в РБ невыгодна при игре по строго рыночным условиям. Закупать за полную цену нефть в России им бессмысленно: сработают в ноль в лучшем случае.Но в момент кризиса на Украине эти 2 НПЗ работают против России (не поставляя бензин) и в пользу хунты (давая той необходимое дизтопливо). При этом они работают строго на дотационной российской нефти. И остановка/ограничение мощности этих НПЗ фатальна для белорусского бюджета (что и имело место в 2016 году). Если это не театр абсурда, то что тогда театр абсурда? И как вишенка на торте: электроэнергия для «белорусских» НПЗ вырабатывается строго изроссийского природного газа. А НПЗ потребляют много э/э, если кто не в курсе.То есть ткни палкой в белорусскую независимость, и из дырки на тебя посыплются российские деньги. Без российских дотаций вся системарассыпается. Своего рода «Чечня за кордоном». Так вот почему русским не в лом финансировать Чечню&Дагестан и Северный Кавказ в целом (белорусы очень любят задавать такой вопрос)? А потому что эти территориив состав Российской Федерации. А как раз Белоруссиявходит. Такие дела.На Северный Кавказ Россия тратит громадные деньги, но никого (кроме демократической «оппозиции» это сильно не напрягает). Это имперская территория. А вот РБ не просто за кордоном, а, «находясь за кордоном», проводит недружественную России политику (внешнюю и внутреннюю). Отсюда проблемы с получением «помощи». Просто белорусам 25 лет как гвоздь в доску вбивали в голову, что «сюверенитет» — это страшно выгодно.Через 25 лет выясняется, что уровень жизни в России куда как выше. Так вот разница в уровне жизни и накопленный Белоруссией долг — это как раз плата за право иметь «своё, отдельное государство». Всё очень просто, господа. За всё в этой жизни приходится или платить, или расплачиваться. Своё государство — это дорого. Но возможно. То есть особого смысла городить Республику Беларусь не было с самого начала. Ну, попробовали: «что выросло, то и выросло».Вот Украина (за счёт работающей на экспорт тяжёлой/химической промышленности, аграриев) могла выжить. Ну, и у Украины ещё порты были, незамерзающие. И населения 52 миллиона. Вы все видите,стало с Украиной. Разрыв экономических связей с Россией и повальное воровство и предательство политиков на протяжении всей её короткой истории просто-таки смели её с политической карты Европы. Ключевую роль сыграло и то, что вместо стратегии «выживания», «вна Украине» была принята стратегия «большой игры против России».Чем-то подобным занимается и «белорусское государство». Так сказать, «борьбой с империей во имя европейских ценностей». Именно поэтому вокруг двух несчастных НПЗ разворачиваются мощные политические баталии по поводу портов отгрузки их продукции (Прибалтика или Усть-Луга). Минску сначала «намекнули», потом «дали понять», потом «поставили вопрос ребром»… тишина. Оказывается, наши «стратегические партнёры и лучшие друзья» активно вкладывались в портовые мощности прибалтийских стран НАТО. «Доли» там приобретали.Тогда уже был выдвинут ультиматум (пакетное предложение Путина), и тут в Белоруссии поднялась настоящая истерика: нам «навязывают» и нас «заставляют». Как-то так «внезапно» выяснилось, что для белорусского руководства отношения с Литвой-Латвиейважнее, чем отношения с Россией. Но в данной статье разговор не о том: для 2-х несчастных НПЗ вся эта «политика» абсолютно избыточна. Всё, что им нужно, — стабильные поставки сырья, которые способна гарантировать Россия и категорически неспособна гарантировать Беларусь.Стремительное ухудшение отношений Москвы с Минском делает для России поставки дешёвой нефти на эти НПЗ полностью бессмысленными как с экономической, так и с политической точки зрения. Вот там некий мистер Макей с Западом собрался сближаться. Не вопрос. А нефть на «Нафтан», значит, шейхи подгонят? Или Алиев? Звучит парадоксально, но находиться на территории некоей «Республики Беларусь» вот этим двум НПЗ категорически невыгодно. В Белоруссии тупо нет нефти для их загрузки. Вследствие логистических и технологических причин любая нефть, закупаемая на «свободном рынке», делает их работу крайне убыточной.А Республика Беларусь не делает ничего, чтобы гарантировать их обеспечение российским сырьём. И как раз наоборот: отношения с Грибаускайте/Порошенко стоят у минских политиков в приоритете. То есть для Лукашенко загрузить прибалтийские порты/снабдить ВСУ солярой даже важнее, чем загрузить собственные НПЗ… не человек — золото.Ну и напоследок: бывший гигант советской индустрии МАЗ. Так та же холера: всё бы было хорошо, но невыгодно ему располагаться в Минске. То есть на территории белорусского «государства», ведущего некие сложные геополитические игры, но не имеющего ни денег для модернизации цехов МАЗа, ни достаточного рынка сбыта внутри страны, ни политических рычагов для налаживания экспорта в серьёзных объёмах.То есть взяв практическикрупное и среднее предприятие в РБ, мы обнаруживаем, что одной из самых серьёзных проблем данного предприятия является наличие самой Республики Беларусь, которая вынуждена выжимать из него всё, что можно, налогами (на содержание «собственного государства», не оставляя денег на развитие), которая активно им «руководит», и которая столь же активно портит отношения с «главным покупателем» — Россией. То есть типическое «белорусское» рассуждение, что «нам не выгоден союз с Россией» надо понимать просто: лишнее звено тут как раз не Россия (без которой белорусским производителям просто не выжить), а именно гордая Республика Беларусь. Без неё «родимой» они будут жить, а белорусыЛегендарный (практически как единорог) западный инвестор так толком на территорию РБ и не пришёл, невзирая на всю её отстранённость от «агрессивной политики Кремля». Не видно экономической отдачи вот от этой самой «независимости» — минусы видны, а плюсов как-то не просматривается. Все активные зарубежные «вояжи» и «презентации» белорусских чиновников ни к чему не привели. Поэтому разговоры «за Беларусь» постоянно переходят в плоскость политики/идеологии.Потому что, куда ни плюнь в области белорусской экономики, везде Россия. И вот даже легендарная «модернизированная» деревообработка. Только вот самого дерева для неё в РБ очень не хватает (всё-таки не Канада) или хватает… но не всем предприятиям. Поэтому очень важен импорт древесины как раз из России (ну не из Финляндии же!).То есть через 25 лет «независимости» РБ де-факто оказалась очень плотно завязана на российскую экономику, российские финансы и российские ресурсы. Но так как, во-первых, РБ находитсяРоссии, а во-вторых, в политической элите РБ очень сильны прозападные настроения, то «помогать» и «пускать на рынок» (в том числе трудовой) желания у россиян всё меньше.И чисто теоретически: независимость отдельного региона приобретает смысл, если его внутренний экономический обмен, обмен с соседями становятся суммарно больше, чем обмен с «метрополией». Тогда да, тогда смысл есть. Как мы понимаем, с РБ всё обстоит с точностью до наоборот. Белоруссия экономически зависит всё больше от России. Любая отрасль белорусской экономики — это или российское сырьё, или российский рынок, или то и другое. Ну и где здесь пространство для «независимого государства»?И это как раз не проблема России.Для прикрытия явного провала в создании «независимой экономики» применяются своего рода эвфемизмы (слова-заменители), например, «традиционный рынок сбыта». Звучит благородно, дескать, по традиции этот рынок принадлежит именно белорусам… Дескать, так сложилось исторически. Ну да, сложилось, в рамках СССР, которого больше нет.Да, и самым главным внешним работодателем для белорусов сегодня является всё та же Российская Федерация. Нет, иметь своё государство/лидераРоссии (например, Чечня/Кадыров) весьма и весьма выгодно. Кстати, белорусам изначально предлагался именно этот вариант. Но быть полностью вовлечённым в российскую экономику и иметь своё государство (с «перпендикулярной» политикой) «за кордоном» крайне невыгодно (примерно как делать «партейную карьеру» при СССР при наличии в лесах брата-бандеровца).И главная разница между Чечнёй и Белоруссией сегодня в том, что первая получает мощное финансирование из федерального бюджета, а лидер второй вместо этих денег выбрал возможность «чудить» на мировой арене. И надо чётко понимать, что вот именно эти «милые чудачества» (как и свой госаппарат) и обходятся белорусской экономике в десятки миллиардов долларов «упущенной выгоды». И да, Кадыровроссиянам гораздо симпатичней, чем Лукашенко. Парадокс.Для России же сегодня продолжение попыток «содержать» «белорусское государство» практически бессмысленно: до его граждан дотационные деньги уже не дойдут никак. Их все поглотит без остатка «государство-прокладка», занятое интригами и политическими провокациями. А ещё мистер Мёрфи обосновал, что в принципе, бюрократическая структура (с определённого момента) может существовать иобъекта управления.Так вот и «белорусское государство» — обеспечить благосостояние своих граждан оно не в состоянии чисто теоретически, да и не пытается уже это делать, выполнять какие-то там «союзнические обязательства» по отношению к России оно не желает принципиально. Но гордо «размахивает национальным флагом», одновременно беря «выгодные кредиты» везде, где только можно. Похоже, что об отдаче этих самых «кредитов» думать в РБ просто не принято.То есть белорусское государство (как, впрочем, и белорусская оппозиция) не сильно интересуются сферойи даже не пытаются ответить на простой и вполне очевидный вопрос, как построить благополучную, развитую страну, с опорой на собственные силы. Этот «пробел» закрывается широко распространённой отсылкой к «сближению с Западом», почему-то при этом активно навязывается пример Польши. На Украине он тоже навязывался, но европейский выбор там был сделан как в Польше, а вот аналогичной экономической программы как для Варшавы Западом запущено не было (а почему?).Странным образом гораздо менее распространено сравнение с Литвой (кстати, членом ЕС!) и в целом с Прибалтикой. То есть по факту «европейский вариант» для РБ будет означать полную потерю российского рынка, демонтаж остатков экономики, страшную депопуляцию (жить будет просто не на что), ну и самое главное — практически немедленный и полный демонтаж белорусского «псевдосоциального» государства, его еврокоммисары просто «раскрутят на винтики». Чем этот вариант может быть интересен нынешней белорусской элите — сказать крайне сложно, практически все они: и чиновники, и люди с большими погонами, и бизнесмены очень быстро окажутся не у дел.Сами по себе они европейцам не нужны и не интересны ни разу — с ними вежливо разговаривают и им улыбаются только потому, что за их спиной ещё пока присутствует некая белорусская госструктура, пока ещё получающая определённую российскую поддержку. Надо отдать должное европейцам: «порешать» все проблемы РБ они смогут очень быстро и крайне решительно. И с торговым балансом, и с дотациями, и с неэффективной госсобственностью. Но жить после этого там будет крайне проблематично, «социально незащищённым» так фактически невозможно (пример Украины вам в помощь), и самое главное, избыточная госструктура под названием «Республика Беларусь» будет немедленно и безжалостно срезана под корень. Останутся только декорации. Автор: Олег Егоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 197 Источник Похожие новости Рады бы повоевать, но Россия не позволит Вирус-вымогатель из ГРУ? Американцы, британцы и австралийцы обнаружили русских «демонов» В прошлом году Украина сработала в «минус»

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