Решётки на окнах, замки в дверях и высокий забор: Меркури показал тюрьму для COVID-диссидентов

Нарушителей карантина в Германии будут отправлять в специальные учреждения, где они будут вынуждены выдерживать карантин. Сбежать не получится: решётки на окнах, замки в дверях и высокий забор просто не дадут этого сделать.

"В Германии открылась первая тюрьма для ковид-диссидентов. Прекрасно..." - написал в своём Telegram-канале "Меркури" блогер.

Он прикрепил к посту видео. Журналисты Bild уже посетили эту тюрьму, им даже провели экскурсию.

Первая тюрьма для COVID-диссидентов находится на окраине маленького городка в северной части Германии. Под карантинную зону отвели неиспользуемую ранее пристройку в центре содержания под стражей несовершеннолетних.

Пока оборудовано всего шесть камер. В них будут изолированы люди с подозрением на коронавирус, которые отказываются соблюдать карантин добровольно. По словам представителя местных властей федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Зёнке Шульца, закон позволяет изолировать в закрытых помещениях граждан, подвергающих опасности других.

Тюрьмой в полноценном смысле здание назвать нельзя. Попавшим туда немцам будет разрешено смотреть телевизор, пользоваться ноутбуками и мобильными телефонами, а также предметами домашнего обихода. Им будут оказывать психологическую поддержку, отпускать на прогулки во внутреннем дворе тюрьмы. В каждой комнате стоит удобная широкая кровать.

И всё же "заключённые" будут заперты против своей воли. Их заставят подчиняться инструкциям охранников. Выполнять эту работу позвали 40 полицейских, уже вышедших на пенсию.