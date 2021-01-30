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Решётки на окнах, замки в дверях и высокий забор: Меркури показал тюрьму для COVID-диссидентов

30 января 2021, 12:40  •  89 • В мире
Блогер Илиас Меркури показал первую тюрьму для COVID-диссидентов. Она открылась в Германии и уже ждёт первых "заключённых". На кадрах хорошо видны решётки на окнах, замки в дверях и высокий забор.
Нарушителей карантина в Германии будут отправлять в специальные учреждения, где они будут вынуждены выдерживать карантин. Сбежать не получится: решётки на окнах, замки в дверях и высокий забор просто не дадут этого сделать.
"В Германии открылась первая тюрьма для ковид-диссидентов. Прекрасно..." - написал в своём Telegram-канале "Меркури" блогер.
Он прикрепил к посту видео. Журналисты Bild уже посетили эту тюрьму, им даже провели экскурсию.
Первая тюрьма для COVID-диссидентов находится на окраине маленького городка в северной части Германии. Под карантинную зону отвели неиспользуемую ранее пристройку в центре содержания под стражей несовершеннолетних.
Пока оборудовано всего шесть камер. В них будут изолированы люди с подозрением на коронавирус, которые отказываются соблюдать карантин добровольно. По словам представителя местных властей федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Зёнке Шульца, закон позволяет изолировать в закрытых помещениях граждан, подвергающих опасности других.
Тюрьмой в полноценном смысле здание назвать нельзя. Попавшим туда немцам будет разрешено смотреть телевизор, пользоваться ноутбуками и мобильными телефонами, а также предметами домашнего обихода. Им будут оказывать психологическую поддержку, отпускать на прогулки во внутреннем дворе тюрьмы. В каждой комнате стоит удобная широкая кровать.
И всё же "заключённые" будут заперты против своей воли. Их заставят подчиняться инструкциям охранников. Выполнять эту работу позвали 40 полицейских, уже вышедших на пенсию.

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