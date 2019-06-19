Решивший "не свергать" Мэй Борис Джонсон оказался в фаворитах на её пост

Как сообщает The Guardian, экс-глава МИД Британии во втором туре набрал 126 голосов. Действующий министр иностранных дел и главный соперник Джонсона Джереми Хант получил 46 голосов.

На третьем месте - министр по делам экологии Майкл Гоув с 41 голосом, а замыкает список глава МВД Саджид Джавид, набравший необходимый для продолжения гонки минимум в 33 голоса. Теперь даже ответ на вопрос, кому же достанутся 30 голосов, отданных за выбывшего из гонки Доминика Рааба, едва ли изменит расстановку сил.

Борис Джонсон считался фаворитом борьбы за лидерство в партии ещё до начала выборов. За его кандидатуру во время опроса, проведённого среди членов партии тори в середине мая, выступило почти 40% респондентов. Место фаворита Джонсон занял сразу после первого тура, набрав 114 голосов, а во втором туре смог укрепить свои позиции.

Во время дебатов экс-глава МИД обещал, что окончательный "развод" Британии и ЕС состоится не позднее 31 октября. При этом Борис Джонсон не собирается платить Брюсселю 50 миллиардов долларов в качестве отступных, если не будет достигнуто соглашение, полностью удовлетворяющее британцев.

Напомним, Борис Джонсон из-за серьёзных противоречий по вопросу "расставания" с Евросоюзом, возникших у него с Терезой Мэй, в июле 2018 года был вынужден покинуть пост главы МИД Британии. О намерении побороться за кресло премьер-министра Борис Джонсон заявил в первой половине мая. "Конечно, я собираюсь это сделать", - сказал он журналистам.

После того как Тереза Мэй 7 июня подала в отставку с поста главы партии тори, выборы премьер-министра страны стали неизбежными. Однако до тех пор, пока не будут оглашены результаты выборов, Мэй продолжает исполнять обязанности и главы правительства, и главы Консервативной партии Британии.