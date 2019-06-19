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Решивший "не свергать" Мэй Борис Джонсон оказался в фаворитах на её пост

19 июня 2019, 02:39  •  43 • В мире
Второй тур выборов среди кандидатов на пост главы партии британских тори выиграл с заметным отрывом бывший министр иностранных дел Британии Борис Джонсон. Таким образом, он остался фаворитом борьбы и за лидерство в Консервативной партии, и за кресло премьер-министра страны.
Как сообщает The Guardian, экс-глава МИД Британии во втором туре набрал 126 голосов. Действующий министр иностранных дел и главный соперник Джонсона Джереми Хант получил 46 голосов.
На третьем месте - министр по делам экологии Майкл Гоув с 41 голосом, а замыкает список глава МВД Саджид Джавид, набравший необходимый для продолжения гонки минимум в 33 голоса. Теперь даже ответ на вопрос, кому же достанутся 30 голосов, отданных за выбывшего из гонки Доминика Рааба, едва ли изменит расстановку сил.
Борис Джонсон считался фаворитом борьбы за лидерство в партии ещё до начала выборов. За его кандидатуру во время опроса, проведённого среди членов партии тори в середине мая, выступило почти 40% респондентов. Место фаворита Джонсон занял сразу после первого тура, набрав 114 голосов, а во втором туре смог укрепить свои позиции.
Во время дебатов экс-глава МИД обещал, что окончательный "развод" Британии и ЕС состоится не позднее 31 октября. При этом Борис Джонсон не собирается платить Брюсселю 50 миллиардов долларов в качестве отступных, если не будет достигнуто соглашение, полностью удовлетворяющее британцев.
Напомним, Борис Джонсон из-за серьёзных противоречий по вопросу "расставания" с Евросоюзом, возникших у него с Терезой Мэй, в июле 2018 года был вынужден покинуть пост главы МИД Британии. О намерении побороться за кресло премьер-министра Борис Джонсон заявил в первой половине мая. "Конечно, я собираюсь это сделать", - сказал он журналистам.
После того как Тереза Мэй 7 июня подала в отставку с поста главы партии тори, выборы премьер-министра страны стали неизбежными. Однако до тех пор, пока не будут оглашены результаты выборов, Мэй продолжает исполнять обязанности и главы правительства, и главы Консервативной партии Британии.

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