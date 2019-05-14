Решивший отвоевать Курилы японский депутат выходит из своей партии

Депутат нижней палаты парламента Японии из партии "Иссин но кай" Ходака Маруяма выходит из неё после своих выпадов и агрессивных заявлений о том, что у России нужно отвоевать Курильские острова. Как пишет агентство Kyodo, Маруяма уже извинился за свои слова и признал их неподобающими.

Правительство Японии также осудило поведение парламентария.

Пьяный Маруяма, сопровождавший на минувших выходных группу бывших японских жителей Южных Курил в поездке на Кунашир, спросил, не хотят ли они отвоевать эти территории у России: "Согласны с тем, что острова нужно отвоевать или нет?"