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Решивший отвоевать Курилы японский депутат выходит из своей партии

14 мая 2019, 11:39  •  63 • В мире
Депутат доставал с вопросами бывших жителей Кунашира, утверждая, что "без военных действий" вернуть южную часть Курильских островов в состав Японии никак не получится. Маруяма подал заявление о выходе из партии после такого поведения.
Депутат нижней палаты парламента Японии из партии "Иссин но кай" Ходака Маруяма выходит из неё после своих выпадов и агрессивных заявлений о том, что у России нужно отвоевать Курильские острова. Как пишет агентство Kyodo, Маруяма уже извинился за свои слова и признал их неподобающими.
Правительство Японии также осудило поведение парламентария.
Пьяный Маруяма, сопровождавший на минувших выходных группу бывших японских жителей Южных Курил в поездке на Кунашир, спросил, не хотят ли они отвоевать эти территории у России: "Согласны с тем, что острова нужно отвоевать или нет?"

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