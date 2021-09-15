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Решивший отдохнуть во время афганского кризиса глава МИД Британии снят с должности

15 сентября 2021, 21:45  •  25 • Политика
Доминик Рааб. Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media / www.globallookpress.com
Глава правительства уже назначил на пост министра иностранных дел другого чиновника
Глава Министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб переведен на должность главы королевского Минюста. Об этом стало известно сегодня, 15 сентября.
Как отмечает источник, на должность руководителя внешнеполитического ведомства назначена Лиз Трасс, которая когда-то занимала главный пост в Министерстве по международной торговле. Теперь Рааб будет председательствовать в Минюсте. При этом глава британского правительства Борис Джонсон не лишил подчиненного должности заместителя – Рааб остается вице-премьером.
Как отмечает источник, в августе 2021 года экс-министр иностранных дел стал объектом жесткой критики, так как в самый разгар ситуации в Афганистане, связанной с эвакуацией, отдыхал в Греции. Либералы стали требовать от кабмина его отставки.
По информации газеты The Times, возглавлявший с 2019 года британскую дипломатию Рааб столкнулся с ожесточенной критикой со стороны оппозиционеров после новости о том, что с ним безуспешно пытался связаться еще 13 августа экс-глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар для обсуждения эвакуации граждан Великобритании из исламской республики на фоне наступления "Талибана"*. Более того, Рааб проигнорировал сотни электронных писем от тех, кто просил помощи и эвакуации.
В прессе также сообщатся, что экс-глава британского МИД отдал поручение одному из заместителей провести переговоры с афганскими коллегами, однако этого так и не произошло.
Ранее американские журналисты из New York Post сообщили, что Джонсон безуспешно пытался дозвониться до Байдена во время наступления талибов на Афганистан – министр потратил на это целых 36 часов, однако американский лидер так и не ответил. 
*запрещенная в России организация

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