Решительный Трамп. Президент США ударит по Ирану без одобрения Конгресса? • 99 • Аналитика









Как обострились отношения США с Ираном

Отношения между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран никогда не были безоблачными. С самого начала своего существования Иран определил США как «Большого Сатану» и более не изменял этой формулировке в отношении одной из крупнейших мировых держав. США, в свою очередь, предпринимали большие усилия для того, чтобы свергнуть иранский теократический режим. Но это не удается до сих пор – в отличие от стран арабского Востока, аятоллы в Иране держат власть крепко, а армия и народ им в основном лояльны. Нельзя рассчитывать и на сепаратистские движения национальных меньшинств вроде курдов или белуджей, поскольку они слишком слабы на фоне иранской армии. Поэтому Вашингтон взял курс на превращение Ирана в страну-изгой и давно этому курсу следует.



США многократно вводили санкции против Ирана, однако особенно отношения между странами обострились в 2018-2019 гг. Одной из главных причин обострения отношений является общая ситуация на Ближнем Востоке, в том числе ситуация в Сирии и в Йемене, где Иран и поддерживаемые им силы играют очень важную роль. Иран – главный региональный противник двух ближайших союзников США на Ближнем Востоке – Саудовской Аравии и Израиля. Если с Саудовской Аравией у Ирана идеологический конфликт на почве противостояния салафитской версии суннизма и иранского шиизма, то израильтян в Иране просто угрожают сбросить в море, освободив Палестину для арабского населения.



Вашингтоном были введены крайне жесткие санкции против всех ключевых областей экономики Ирана. При этом был взят курс на дальнейшее усиление санкционного давления. Кроме Ирана, США стали давить и на все другие страны мира, пытаясь заставить их перестать покупать иранскую нефть и, тем самым, лишить иранское правительство доходов от ее продажи. В результате Вашингтону все же удалось, используя хитроумные рычаги давления, продавить свою позицию. Практически все покупатели нефти отказались заказывать ее у Ирана.







Кроме того, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) был объявлен террористической организацией со всеми вытекающими последствиями. Правда, и в Тегеране не задержались с ответом, объявив Центральное командование вооруженных сил США террористической организацией, а сами Соединенные Штаты – «государством – спонсором терроризма».



Провокация с танкерами и сбитый беспилотник

Новую фазу обострения отношений Ирана и США открыли таинственные происшествия с нефтяными танкерами в Оманском заливе. Утром 13 июня в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера.







Государственный секретарь США Майк Помпео тут же, без всяких результатов расследования, обвинил в произошедшем Иран. Якобы о причастности иранских спецслужб к инциденту указывают некие данные американской разведки. После событий в Оманском заливе США направили в сторону региона еще один эскадренный миноносец с крылатыми ракетами.



20 июня мировые СМИ облетела весть о том, что ВВС Ирана сбили беспилотник США, нарушивший воздушное пространство страны. Представители американских военных тут же ответили, что беспилотник был сбит в международном пространстве над Ормузским заливом. Однако командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади заявил, что Иран и в будущем будет сбивать американские беспилотники в случае нарушения воздушных границ страны.



После истории со сбитым беспилотником у американского руководства началась настоящая истерика. Сначала президент Дональд Трамп назвал инцидент с беспилотником очень большой ошибкой Ирана. Затем Трамп несколько изменил свое мнение и подчеркнул, что не верит в преднамеренный характер действий иранских военных, допустив произошедшую ошибку. И, наконец, Дональд Трамп «признался», что якобы собирался отдать приказ о ракетном ударе по военным объектам Ирана. Но затем Трамп передумал, в самый последний момент, при этом якобы не отменив свой приказ о нанесении ударов, а лишь его приостановив.









Затем в качестве мести за сбитый беспилотник были введены новые жесткие санкции в отношении ряда высокопоставленных иранских военных руководителей. В этот раз санкции были введены против трех генералов.



Первый среди них – командующий Военно-воздушными силами Корпуса стражей исламской революции генерал Амир Али Хаджизаде. Этот генерал был давно известен своими антиамериканскими заявлениями, а в Пентагоне считают, что именно он отдал приказ сбить беспилотник.



Второй — командующий Военно-морскими силами КСИР контр-адмирал Али Реза Тангсири, который еще в феврале угрожал США перекрыть Ормузский залив силами иранского флота.



Третий в списке — командующий сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции генерал Мохаммад Пакпур, которого США обвиняют в непосредственном руководстве подразделениями КСИР, воюющими в Сирии.



Санкции, как считают в Вашингтоне, призваны помешать иранским военачальникам пользоваться финансовыми возможностями американских банков.



Железная Нэнси против мистера Трампа

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в настоящее время является одной из наиболее ярких и бескомпромиссных противников Дональда Трампа, постоянно выступая с критикой действий американского президента.



Нэнси Пелоси с полным правом можно назвать ветераном американской политики. Ей уже 79 лет, с 1987 года, более тридцати лет, она является депутатом Палаты представителей США, а пост спикера занимает уже второй раз – первый раз Нэнси Пелоси была спикером с 2007 по 2011 годы.







Нэнси представляет Демократическую партию США, поэтому естественно, что она находится в жесткой оппозиции к Трампу и порой допускает в адрес президента страны очень нелицеприятные высказывания. Так, не столь давно Пелоси заявила, что хочет не импичмента Трампа, а видеть Трампа в тюрьме, иными словами намекнув на то, что действующий президент США заслуживает за свои действия уголовного преследования.



Отметилась Нэнси Пэлоси своими высказываниями и по Ирану. Так, спикер призвала к выверенной и разумной реакции на действия Ирана.



У нас нет иллюзий относительно опасного поведения иранского режима. Это опасная, очень напряженная ситуация, которая требует сильного, умного и стратегического подхода,

— подчеркнула Пэлоси.



Сама Нэнси Пэлоси также отметила, что Дональд Трамп не может применять силу без оповещения Конгресса США. Также она отметила, что ее никто не проинформировал о том, что Трамп собирался нанести ракетный удар по Ирану, и это недопустимо, так как президент должен получить одобрение конгрессменов и сенаторов на подобные действия.



В данный момент, как отметила Пэлоси, у Дональда Трампа нет разрешения Конгресса США на начало боевых действий против Ирана. Иными словами, если Трамп все же предпримет ракетный удар по Ирану, не дождавшись одобрения Конгресса, то он нарушит закон со всеми вытекающими последствиями. Однако сам Дональд Трамп, как мы видим, говорит совершенно обратное. Кто берёт ракеток пачку, получает водокачку! Склады оружия за счёт Госдепа



Что в действительности имеет право делать президент США относительно объявления войны?

Права президента, в том числе и как Верховного главнокомандующего Вооруженными силами США, определяет знаменитая Вторая статья Конституции Соединенных Штатов Америки. В ее части 2 в пункте 1 подчеркивается, что президент США является верховным главнокомандующим армии. Однако здесь же ясно говорится и то, что «право объявлять войну принадлежит исключительно Конгрессу». Таким образом, именно Конгресс США является тем политическим институтом и государственным органом Соединенных Штатов, который определяет, кому и когда страна объявляет войну.



Но президент, согласно тому же пункту Конституции США, как только война объявлена, определяет стратегию и тактику боевых действий, являясь верховным главнокомандующим. И здесь уже ему не обязательно консультироваться с конгрессменами.



Кроме того, в 1973 году была принята Резолюция о военных полномочиях 1973 года. В ней были довольно четко прописаны и размежеваны компетенции Конгресса США и главы государства по вопросу о начале боевых действий. Президенту США было дано право по собственной инициативе направлять американские вооруженные силы для участия в боевых действиях, если эти действия являются «неизбежными», однако предварительные консультации (не одобрение!) с Конгрессом США все равно предусматривались.



Нэнси Пелоси апеллирует к Второй статье Конституции США и вроде как говорит все правильно, однако понимает эту норму буквалистски. На самом деле, даже в основном законе Соединенных Штатов содержатся внушительные оговорки, позволяющие во многих случаях использовать вооруженные силы США и начинать военные действия без предварительного разрешения со стороны Конгресса США. В частности, президент без согласия Конгресса США может использовать армию для защиты от внезапных нападений. И на этот пункт следует обратить более пристальное внимание.







Инцидент со сбитым американским беспилотником президент США вполне может расценить как внезапное нападение со стороны Ирана. Соответственно, ему не требуется санкция Конгресса США на нанесение ответного удара по Ирану. И в этом Дональд Трамп совершенно прав, когда говорит о наличии у себя таких полномочий.



Кстати, в последний раз Конгресс США официально объявлял войну в 1941 году. Но Америка воевала всю вторую половину ХХ века, все начало XXI века и по всему миру – Корея, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Сомали, Югославия, Ирак, Ливия, Афганистан, Сирия… Нигде президент не спрашивал разрешения Конгресса.



Во-вторых, после трагедии 11 сентября 2001 года сам Конгресс США предоставил президенту США полномочия по использованию военной силы при необходимости против государств, организаций, отдельных личностей, связанных с планированием, управлением, оказанием помощи террористам или террористическим организациям. У США, как известно, подход к определению терроризма специфический. В принципе, любая вооруженная организация, чья деятельность или чьи взгляды не вписываются в политические интересы США, может быть причислена американскими властями к террористической.



И здесь, внимание, Трамп опять прав. 16 апреля 2019 года США внесли Корпус стражей Исламской революции Ирана в список международных террористических организаций. В этой связи действия КСИР могут рассматриваться как террористические, тем более что это именно КСИР и сбили американский беспилотник. Так что если Трамп ударил бы по военным объектам КСИР на территории Ирана, то это было бы расценено лишь как превентивный удар по позициям террористов. Никакой войны! Так действовали в свое время США в Судане, когда совершенно без объявления войны нанесли удары по фармацевтическому предприятию.



Таким образом, когда Дональд Трамп заговорил о своем праве отдать приказ о ракетном ударе по Ирану, он не лукавил: полномочия у него действительно есть, как бы ни противились тому представители Конгресса США (и лично Нэнси Пелоси), пытающиеся перехватить у президента инициативу и в конечном итоге добиться ослабления его власти. Противостояние США и Ирана заходит всё дальше и дальше. 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что у него достаточно полномочий для того, чтобы начать войну против Ирана без одобрения Конгресса США. Такое заявление американский президент сделал в интервью «Hill», отвечая на вопрос, обладает ли он достаточными полномочиями для начала боевых действий без разрешения со стороны конгрессменов.Отношения между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран никогда не были безоблачными. С самого начала своего существования Иран определил США как «Большого Сатану» и более не изменял этой формулировке в отношении одной из крупнейших мировых держав. США, в свою очередь, предпринимали большие усилия для того, чтобы свергнуть иранский теократический режим. Но это не удается до сих пор – в отличие от стран арабского Востока, аятоллы в Иране держат власть крепко, а армия и народ им в основном лояльны. Нельзя рассчитывать и на сепаратистские движения национальных меньшинств вроде курдов или белуджей, поскольку они слишком слабы на фоне иранской армии. Поэтому Вашингтон взял курс на превращение Ирана в страну-изгой и давно этому курсу следует.США многократно вводили санкции против Ирана, однако особенно отношения между странами обострились в 2018-2019 гг. Одной из главных причин обострения отношений является общая ситуация на Ближнем Востоке, в том числе ситуация в Сирии и в Йемене, где Иран и поддерживаемые им силы играют очень важную роль. Иран – главный региональный противник двух ближайших союзников США на Ближнем Востоке – Саудовской Аравии и Израиля. Если с Саудовской Аравией у Ирана идеологический конфликт на почве противостояния салафитской версии суннизма и иранского шиизма, то израильтян в Иране просто угрожают сбросить в море, освободив Палестину для арабского населения.Вашингтоном были введены крайне жесткие санкции против всех ключевых областей экономики Ирана. При этом был взят курс на дальнейшее усиление санкционного давления. Кроме Ирана, США стали давить и на все другие страны мира, пытаясь заставить их перестать покупать иранскую нефть и, тем самым, лишить иранское правительство доходов от ее продажи. В результате Вашингтону все же удалось, используя хитроумные рычаги давления, продавить свою позицию. Практически все покупатели нефти отказались заказывать ее у Ирана.Кроме того, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) был объявлен террористической организацией со всеми вытекающими последствиями. Правда, и в Тегеране не задержались с ответом, объявив Центральное командование вооруженных сил США террористической организацией, а сами Соединенные Штаты – «государством – спонсором терроризма».Новую фазу обострения отношений Ирана и США открыли таинственные происшествия с нефтяными танкерами в Оманском заливе. Утром 13 июня в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера.Государственный секретарь США Майк Помпео тут же, без всяких результатов расследования, обвинил в произошедшем Иран. Якобы о причастности иранских спецслужб к инциденту указывают некие данные американской разведки. После событий в Оманском заливе США направили в сторону региона еще один эскадренный миноносец с крылатыми ракетами.20 июня мировые СМИ облетела весть о том, что ВВС Ирана сбили беспилотник США, нарушивший воздушное пространство страны. Представители американских военных тут же ответили, что беспилотник был сбит в международном пространстве над Ормузским заливом. Однако командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади заявил, что Иран и в будущем будет сбивать американские беспилотники в случае нарушения воздушных границ страны.После истории со сбитым беспилотником у американского руководства началась настоящая истерика. Сначала президент Дональд Трамп назвал инцидент с беспилотником очень большой ошибкой Ирана. Затем Трамп несколько изменил свое мнение и подчеркнул, что не верит в преднамеренный характер действий иранских военных, допустив произошедшую ошибку. И, наконец, Дональд Трамп «признался», что якобы собирался отдать приказ о ракетном ударе по военным объектам Ирана. Но затем Трамп передумал, в самый последний момент, при этом якобы не отменив свой приказ о нанесении ударов, а лишь его приостановив.Затем в качестве мести за сбитый беспилотник были введены новые жесткие санкции в отношении ряда высокопоставленных иранских военных руководителей. В этот раз санкции были введены против трех генералов.Первый среди них – командующий Военно-воздушными силами Корпуса стражей исламской революции генерал Амир Али Хаджизаде. Этот генерал был давно известен своими антиамериканскими заявлениями, а в Пентагоне считают, что именно он отдал приказ сбить беспилотник.Второй — командующий Военно-морскими силами КСИР контр-адмирал Али Реза Тангсири, который еще в феврале угрожал США перекрыть Ормузский залив силами иранского флота.Третий в списке — командующий сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции генерал Мохаммад Пакпур, которого США обвиняют в непосредственном руководстве подразделениями КСИР, воюющими в Сирии.Санкции, как считают в Вашингтоне, призваны помешать иранским военачальникам пользоваться финансовыми возможностями американских банков.Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в настоящее время является одной из наиболее ярких и бескомпромиссных противников Дональда Трампа, постоянно выступая с критикой действий американского президента.Нэнси Пелоси с полным правом можно назвать ветераном американской политики. Ей уже 79 лет, с 1987 года, более тридцати лет, она является депутатом Палаты представителей США, а пост спикера занимает уже второй раз – первый раз Нэнси Пелоси была спикером с 2007 по 2011 годы.Нэнси представляет Демократическую партию США, поэтому естественно, что она находится в жесткой оппозиции к Трампу и порой допускает в адрес президента страны очень нелицеприятные высказывания. Так, не столь давно Пелоси заявила, что хочет не импичмента Трампа, а видеть Трампа в тюрьме, иными словами намекнув на то, что действующий президент США заслуживает за свои действия уголовного преследования.Отметилась Нэнси Пэлоси своими высказываниями и по Ирану. Так, спикер призвала к выверенной и разумной реакции на действия Ирана.— подчеркнула Пэлоси.Сама Нэнси Пэлоси также отметила, что Дональд Трамп не может применять силу без оповещения Конгресса США. Также она отметила, что ее никто не проинформировал о том, что Трамп собирался нанести ракетный удар по Ирану, и это недопустимо, так как президент должен получить одобрение конгрессменов и сенаторов на подобные действия.В данный момент, как отметила Пэлоси, у Дональда Трампа нет разрешения Конгресса США на начало боевых действий против Ирана. Иными словами, если Трамп все же предпримет ракетный удар по Ирану, не дождавшись одобрения Конгресса, то он нарушит закон со всеми вытекающими последствиями. Однако сам Дональд Трамп, как мы видим, говорит совершенно обратное.Права президента, в том числе и как Верховного главнокомандующего Вооруженными силами США, определяет знаменитая Вторая статья Конституции Соединенных Штатов Америки. В ее части 2 в пункте 1 подчеркивается, что президент США является верховным главнокомандующим армии. Однако здесь же ясно говорится и то, что «право объявлять войну принадлежит исключительно Конгрессу». Таким образом, именно Конгресс США является тем политическим институтом и государственным органом Соединенных Штатов, который определяет, кому и когда страна объявляет войну.Но президент, согласно тому же пункту Конституции США, как только война объявлена, определяет стратегию и тактику боевых действий, являясь верховным главнокомандующим. И здесь уже ему не обязательно консультироваться с конгрессменами.Кроме того, в 1973 году была принята Резолюция о военных полномочиях 1973 года. В ней были довольно четко прописаны и размежеваны компетенции Конгресса США и главы государства по вопросу о начале боевых действий. Президенту США было дано право по собственной инициативе направлять американские вооруженные силы для участия в боевых действиях, если эти действия являются «неизбежными», однако предварительные консультации (не одобрение!) с Конгрессом США все равно предусматривались.Нэнси Пелоси апеллирует к Второй статье Конституции США и вроде как говорит все правильно, однако понимает эту норму буквалистски. На самом деле, даже в основном законе Соединенных Штатов содержатся внушительные оговорки, позволяющие во многих случаях использовать вооруженные силы США и начинать военные действия без предварительного разрешения со стороны Конгресса США. В частности, президент без согласия Конгресса США может использовать армию для защиты от внезапных нападений. И на этот пункт следует обратить более пристальное внимание.Инцидент со сбитым американским беспилотником президент США вполне может расценить как внезапное нападение со стороны Ирана. Соответственно, ему не требуется санкция Конгресса США на нанесение ответного удара по Ирану. И в этом Дональд Трамп совершенно прав, когда говорит о наличии у себя таких полномочий.Кстати, в последний раз Конгресс США официально объявлял войну в 1941 году. Но Америка воевала всю вторую половину ХХ века, все начало XXI века и по всему миру – Корея, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Сомали, Югославия, Ирак, Ливия, Афганистан, Сирия… Нигде президент не спрашивал разрешения Конгресса.Во-вторых, после трагедии 11 сентября 2001 года сам Конгресс США предоставил президенту США полномочия по использованию военной силы при необходимости против государств, организаций, отдельных личностей, связанных с планированием, управлением, оказанием помощи террористам или террористическим организациям. У США, как известно, подход к определению терроризма специфический. В принципе, любая вооруженная организация, чья деятельность или чьи взгляды не вписываются в политические интересы США, может быть причислена американскими властями к террористической.И здесь, внимание, Трамп опять прав. 16 апреля 2019 года США внесли Корпус стражей Исламской революции Ирана в список международных террористических организаций. В этой связи действия КСИР могут рассматриваться как террористические, тем более что это именно КСИР и сбили американский беспилотник. Так что если Трамп ударил бы по военным объектам КСИР на территории Ирана, то это было бы расценено лишь как превентивный удар по позициям террористов. Никакой войны! Так действовали в свое время США в Судане, когда совершенно без объявления войны нанесли удары по фармацевтическому предприятию.Таким образом, когда Дональд Трамп заговорил о своем праве отдать приказ о ракетном ударе по Ирану, он не лукавил: полномочия у него действительно есть, как бы ни противились тому представители Конгресса США (и лично Нэнси Пелоси), пытающиеся перехватить у президента инициативу и в конечном итоге добиться ослабления его власти. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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