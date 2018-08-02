«Решительный бой»: Минобороны РФ рассекретило документы о действиях советских десантников в 1941 году

Министерство обороны России опубликовало ко Дню ВДВ серию документов, посвящённых действиям Воздушно-десантных войск в начале Великой Отечественной войны. Среди материалов есть описание боевых операций советских десантников в Прибалтике и под Орлом летом и осенью 1941-го. Тогда они смогли сдержать наступление превосходящих сил противника на важных участках фронта, и гитлеровцы понесли большие потери. Эксперты отмечают, что в те годы в десантных войсках не хватало специального оружия и техники. Этот недостаток был устранён в 1950-е благодаря командующему Василию Маргелову, чья боевая характеристика также приводится военным ведомством.

Министерство обороны РФ опубликовало серию документов, посвящённых действиям Воздушно-десантных войск в начале Великой Отечественной войны. Многие из материалов, появившиеся на сайте оборонного ведомства, ранее были засекречены.

Среди них, в частности, «Представление о присвоении почётного статуса гвардейских двум бригадам Воздушно-десантных войск: 10-й и 201-й».

«10-я ВДБр была выброшена в район Паневежиса в распоряжение Военного совета Прибалтийского фронта. В силу беспорядочного отхода II Армии и самого штаба фронта бригада была оставлена в глубоком тылу у немцев», — говорится в материалах Минобороны.

Отмечается, что, несмотря на противодействие со стороны противника, соединение всё же смогло форсировать реку Двину и соединиться с основными силами. После этого десантников бросили в район уезда Режица (современный город Резекне в Латвии), где гитлеровцы прорвали оборону. Согласно документу, бойцы бригады в течение трёх дней сдерживали наступление превосходящих сил противника.

Высадка на захваченный аэродром

В том же представлении описываются и действия 201-й бригады в районе Орла и Мценска осенью 1941 года.

«Первый батальон 201-й ВДБр 3 октября высадился на аэродроме Орла в тот момент, когда аэродром уже был захвачен немецкими передовыми частями. Он сразу вступил с ними в решительный бой и этим задержал их продвижение», — указывается в документе.

В нём также отмечается, что в результате действий десантников немцы на время были вынуждены отойти к Орлу и перейти к обороне.

Высадка парашютного десанта с ТБ-3

© Wikimedia / кадр из военной кинохроники

В представлении есть сведения и о потерях, которые понесли соединения вермахта и СС в сражениях с советскими десантниками.

«За время боёв с немецкими захватчиками бригадами нанесены следующие потери противнику: разбито до пяти полков пехоты с уничтожением от 60—70% личного состава, уничтожено и подбито 47 танков различных систем, уничтожено до 50 орудий разных калибров, уничтожено и захвачено до 30 мотоциклов и до 40 ручных пулемётов», — сообщается в документе.

Кроме того, в нём говорится об уничтожении бойцами ВДВ 140 автомобилей немцев, 20 бронемашин противника и семи самолётов. При этом, согласно документу, потери обеих бригад составили 2,5 тыс. человек убитыми и более 4 тыс. ранеными.

Кандидат исторических наук Алексей Исаев рассказал в беседе с RT, что применение советских десантных войск в первый год войны было осложнено дефицитом транспортной авиации, что не позволяло использовать десантников эффективно.

«Наши ВДВ тогда не были в полном смысле слова воздушными. В СССР не было такого количества транспортных самолётов, которым располагали наши союзники. Эту проблему пытались решать. Например, привлекли старые самолёты ТБ-3. Однако полностью это не помогло выйти из положения, и в результате советские ВДВ во время войны зачастую использовались как элитная пехота», — пояснил специалист.

В автономном режиме

Военный историк Борис Юлин отмечает в беседе с RT, что до начала боевых действий в 1939 году опыта массового применения десантников ни у одного государства не было.

«В качестве успешной десантной операции обычно упоминают захват острова Крит немцами. Однако забывают, что тогда десантники вермахта понесли столь серьёзные потери, что больше во время войны подобных операций командование немецкой армии позволить себе не могло. Аналогичные проблемы были и у союзников: операция Market Garden в 1944 году в Нидерландах окончилась провалом и разгромом американских и английских десантников, а во время высадки в Нормандии очень большое количество военнослужащих десантных войск США были убиты или попали в плен», — напомнил историк.

По словам Юлина, в те годы десантники не могли долгое время действовать автономно от основных сил.

«Десантники тех лет имели исключительно лёгкое вооружение и запасы медикаментов и продовольствия, которых хватало лишь на первое время. Поэтому успех десанта зависел от того, насколько успешным было общее наступление войск», — отметил специалист.

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Битва за Москву. Контрнаступление Красной Армии под Москвой. Немецкие пленные. Кадр из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой. Октябрь 1941 — январь 1942 гг." Центральная студия кинохроники. 1942г

РИА Новости

Однако по ходу войны советские десантники приобретали необходимый опыт и становились грозной силой. Историки вспоминают несколько примеров удачных операций советских ВДВ в годы Великой Отечественной.

«Во время обороны Одессы осенью 1941 года противник прорвался в глубину одесского укрепрайона. Чтобы ликвидировать группировку неприятеля, советское командование задействовало бойцов ВДВ. В итоге десантники совместно с красноармейцами и краснофлотцами смогли разгромить прорывавшегося противника», — сказал Юлин.

В свою очередь Исаев напомнил о Вяземской воздушно-десантной операции, которая проводилась в январе-феврале 1942 года.

«Десантники тогда смогли нанести удар по коммуникациям и тылам противника. После того, как их окружили, бойцы ВДВ прорвали кольцо, соединились с кавалерийским корпусом генерала Павла Белова и продолжили рейд по тылам немцев, освободив несколько населённых пунктов. Увы, решающего перелома тогда добиться не удалось, однако и противник действовал не слишком успешно, во многом — благодаря усилиям наших десантных войск», — пояснил Исаев.

Отец-основатель ВДВ

Как пояснил Юлин, опыт Второй мировой войны привёл к пересмотру концепции применения десантных войск как в СССР, так и в странах НАТО.

«В Североатлантическом альянсе отошли от парашютного способа высадки, и десантируются как правило с помощью посадки. Для этого либо применяют вертолёты, либо высаживаются на захваченных аэродромах. В Советском Союзе решили создать крупные соединения ВДВ, и десантировать их парашютным способом. При этом они получили множество тыловых подразделений, которые теперь смогли обеспечивать относительно длительное выживание десантных бригад и дивизий в отрыве от основных сил», — заявил историк.

Генерал армии Василий Маргелов

РИА Новости

По словам Исаева, особая роль в процессе создания новых, значительно усиленных по сравнению с Великой Отечественной войной ВДВ, принадлежит генералу армии Василию Маргелову. Среди документов, которые приводит Министерство обороны, есть его боевая характеристика. Он тогда был командиром 49 Гвардейской стрелковой дивизии. В документе перечисляются бои, в которых понимало участие это соединение, и сказано, что успешное выполнение боевой задачи военнослужащими дивизии стало возможным именно благодаря личным качествам Маргелова.

«Товарищ Маргелов дисциплинирован, требователен к себе и подчинённым, решения принимает быстро, здраво реагирует на меняющуюся обстановку», — сказано в его личной характеристике.

Исаев напомнил, что Магерлов стал командиром ВДВ в 1954 году и сыграл решающую роль в принятии на вооружение новой, необходимой для десантников техники.

«Именно он смог добиться разработки и поступления в войска боевой десантной машины, артиллерийских систем, с которыми стало можно осуществить высадку. Это оружие и организационные реформы в ВДВ позволили сделать десантников гораздо сильнее по сравнению с тем, как они выглядели во время Великой Отечественной войны. Так что Маргелова не просто так считают «отцом» современных ВДВ», — заключил специалист.