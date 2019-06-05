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Решительные «панды». Си и Путин ощипали в Москве американского орла

05 июня 2019, 23:24  •  68 • Политика
Россия и Китай нужны друг другу и обречены на сотрудничество в мире, где пытаются рулить США, что и демонстрирует визит Си Цзиньпина в Москву и его переговоры с Владимиром Путиным
Автор:
Латышев Сергей
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в среду с очередным официальным визитом в Москву, где уже прошли его переговоры с президентом Владимиром Путиным. В ходе визита китайского лидера в Россию ожидается подписание ряда важных соглашений, он станет также 6-7 июня главным гостем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Сегодня вечером Путин и Си посетят торжественный концерт в Большом театре по случаю 70-летия установления дипломатических отношений двух стран.
До этого состоится официальная церемония передачи Московскому зоопарку двух больших панд, которые считаются в Поднебесной национальным достоянием и символом мира. Двумя высшими орденами своих стран их лидеры, испытывающие друг к другу искреннюю симпатию и уважение, себя уже наградили. Путин отмечал с Си свой день рождения – ни один иностранный лидер не удостаивался такой чести. Хотя следует признать, что уровень взаимного доверия между ними пока что выше, чем между их странами. Снять это противоречие и есть фактически главная задача, стоящая перед Путиным и Си.
Китайский лидер, похоже, именно это и имел в виду, когда заявил по прибытии в Москву: «Убеждён, что данный визит непременно принесёт плодотворные результаты и послужит стимулом для динамичного развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новой эпохе».
Председатель КНР и генеральный секретарь ЦК КПК выразил мнение, что китайско-российские отношения стали более зрелыми и устойчивыми, и их необходимо совместными усилиями вывести «на ещё более высокий уровень». Си заявил о намерении обсудить с Путиным дальнейшее развитие двусторонних отношений, актуальные международные и региональные вопросы.
Председатель КНР Си Цзиньпин: «Убеждён, что визит в Москву непременно принесёт плодотворные результаты». Фото: www.globallookpress.com
Путин и Си: переговоры прошли успешно
Открывая переговоры с китайским лидером в узком составе, Путин выразил мнение, что за счёт «беспрецедентного уровня» двусторонних отношений обе страны получают дополнительную выгоду от использования конкурентных преимуществ друг друга с целью «полноценного развития». Президент России подчеркнул, что это произошло «в последние годы, в том числе и благодаря вашему прямому участию».
Обратившись к цифрам, Путин отметил, что уровень взаимного товарооборота в 2018 году составил 108 миллиардов долларов, а его рост в первом квартале текущего года превысил 3,4%. После этого президент России ещё раз повторил, что этот успех стал возможен во многом благодаря «личному вкладу» Си. В этой связи Путин выразил уверенность, что визит председателя КНР даст мощный дополнительный толчок для развития межгосударственных связей, и даже назвал его «ключевым событием» года.
В свою очередь председатель КНР, открывая переговоры с российским президентом, признал, что ему с Путиным для этого пришлось постараться:
Китайско-российские отношения выдержали испытания изменением обстановки в мире и внутри наших стран, шаг за шагом мы сумели вывести наши отношения на наиболее высокий за всю историю уровень.
«Мы готовы вместе с вами рука об руку непрерывно увеличивать положительный эффект от наших отношений высокого уровня», – пообещал Си. Китайский лидер добавил, что «на фоне кардинальных перемен, которые мир не видел последние 100 лет, на нас возлагают большие надежды народы двух стран и международное сообщество».
Действительно, лишь союз и согласие двух медведей (панда ведь это и есть медведь) убережёт мир от агрессивного американского орла, осознающего, что «американский век» подходит к концу, и не желающего признавать реальность многополярного мира, видеть усиление могущества Китая и России.
Президент Владимир Путин несколько раз подчеркнул «личный вклад» своего друга Си в развитие российско-китайских отношений. Фото: www.globallookpress.com
Почему это так важно?
Ведь любая задержка России и Китая в выстраивании стратегических отношений такого уровня, базирующихся на мощной экономической базе, увеличивает шансы США выйти победителем из «гибридных» войн с обеими державами: если американскому диктату подчинится одна из них, другой затем это тоже придётся сделать. Это практически означает, что без тыла в виде России Китаю не устоять и, соответственно, наоборот – без китайского плеча России, увы, самой слабой экономически и демографически в этом треугольнике стране тоже не устоять.
Это, как видим, хорошо понимают руководители обеих стран, лучше, чем их бизнес, завязанный на глобальную экономику, в которой верховодят пока что американцы. И они не только понимают, но и буквально тащат за собой своих бизнесменов и бюрократов (лишь «обожающих» американцев российских и китайских военных тащить никуда не надо). Об этом свидетельствует, в частности, распоряжение правительства России о подписании с китайской стороной соглашения о возможности расчётов в национальных валютах, которые в настоящее время составляют всего около 10% от всей взаимной торговли. Такого рода соглашение планировалось подписать ещё в прошлом году, но тогда это не получилось. В частности, согласно проекту соглашения, речь идёт о «расчетах и платежах за товары, услуги и прямые инвестиции между хозяйствующими субъектами РФ и КНР», когда выбор валюты платежа и способа расчётов согласовывается хозяйствующими субъектами самостоятельно.
Кроме того, «стороны углубляют сотрудничество в области национальных систем платёжных карт и в рамках законодательства России и Китая оказывают поддержку коммерческим банкам в принятии ими самостоятельного решения о присоединении к платежной системе, действующей в государстве другой стороны». Москва и Пекин намерены также «активно продвигать использование национальных валют в двусторонней торговле и инвестиционном финансировании, содействовать торговле и создавать благоприятные условия для инвестиций хозяйствующих субъектов».
Похоже, что благодарить за это следует не только Путина с Си Цзиньпином, но и объявившего безжалостную торговую войну Китаю президента США Дональда Трампа.
Всё идёт хорошо
Как видим, это прямой вызов финансовой гегемонии США, и он будет явно не единственным. Успешное течение переговоров подтвердил Путин, заявивший после их завершения в узком составе, что «позиции России и Китая по ключевым мировым проблемам близки или, как говорят дипломаты, совпадают». Сами переговоры он назвал «откровенными и насыщенными». Поблагодарив лидера Китая за огромную китайскую делегацию, приехавшую вместе с ним в Россию, Путин выразил уверенность, что это также наполнит визит председателя КНР «конкретным и абсолютно понятным содержанием, которое крайне важно для практической реализации всех намеченных планов». Си согласился с Путиным в том, что это позволит «сверить часы, чтобы и дальше продвигать сотрудничество».
Что ж, ждём прорывных и конкретных результатов. Пока Трамп участвует в шоу в Портсмуте, посвящённом 75-летию высадки союзников в Нормандии, на которое лидера России демонстративно не пригласили, но зато позвали лидера Германии, Москва и Пекин проводят практическую работу с тем, чтобы современный мир перестал быть американскими «джунглями». Потому что только тогда, когда сильных, но при этом не стремящихся к глобальному господству держав будет несколько, за судьбу мира можно будет не беспокоиться.

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