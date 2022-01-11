«Решительно отвергаем»: как Москва ответила на заявление Вашингтона о возможной «дезинформации» РФ по диалогу в Женеве

Российское посольство в США решительно отвергло заявление Белого дома о том, что Россия якобы может изложить недостоверные данные о переговорах с американской стороной в Женеве. Дипломаты подчеркнули, что Россия с самого начала диалога «демонстрировала максимальную транспарентность». В дипмиссии также призвали США отказаться «от безосновательных спекуляций», подчеркнув, что такой подход говорит о деградации культуры ведения переговоров. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что подобные высказывания «вызывают лишь сочувствие». Ранее Белый дом заявил о подготовке США к якобы возможному распространению РФ дезинформации о диалоге в Женеве. По мнению экспертов, Вашингтон боится показаться стороной, которая идёт на уступки, потому намеренно выдвигает такие необоснованные предположения.

Переговоры по безопасности между США и Россией в Женеве РИА Новости © Алексей Витвицкий

Посольство России в США решительно отвергло заявление Белого дома о том, что Москва якобы может дезинформировать общественность о переговорах в Женеве с американскими партнёрами. Об этом диппредставительство сообщило в своём официальном аккаунте в Facebook.

«Решительно отвергаем подобные инсинуации. Российские официальные заявления полностью соответствуют действительности. Наша страна с самого начала демонстрировала максимальную транспарентность в том, что касается этого диалога», — подчеркнули в российском посольстве.

Как отметили дипломаты, доказательством может служить тот факт, что Москва обнародовала проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств —членов НАТО.

Напомним, 17 декабря российский МИД опубликовал эти документы на своём сайте, ранее передав их американской стороне. В проектах документов, в частности, говорится об отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счёт бывших республик Советского Союза.

Что же касается прошедших в Женеве консультаций США и России, то в посольстве РФ заявили, что ожидают «взаимной открытости» со стороны Соединённых Штатов.

«Призываем коллег отказаться от безосновательных спекуляций в адрес своих партнёров по консультациям. Тем более что такой подход свидетельствует о деградации культуры ведения переговоров», — отметили в российском дипломатическом ведомстве.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила о подготовке США к якобы возможному распространению со стороны России дезинформации относительно хода российско-американских переговоров в Женеве.

«Мы готовимся к возможности и вероятности (должна сказать, никому не следует удивляться) того, что Россия распространит ложные сведения об обязательствах, которые не были взяты (по итогам переговоров. — RT), или пойдёт ещё дальше и устроит провокацию в качестве предлога для продолжения дестабилизирующей деятельности», — заявила Псаки, призвав присутствующих «не поддаваться навязыванию дезинформации».

Комментируя заявление пресс-секретаря Белого дома в эфире программы «Соловьёв LIVE», официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что оно «вызывает лишь сочувствие».

«Всё-таки великий народ, извините, великая страна. И когда отдаётся на откуп людям, которые не очень хорошо владеют материалом, мягко говоря, и не чувствуют ответственности за те слова, которые произносят, это вызывает глубокое сочувствие, возможно, ещё и сожаление», — подчеркнула Захарова.

В видеообращении, опубликованном в своём Telegram-канале, Мария Захарова подчеркнула, что «многочисленные, сделанные невпопад» заявления Псаки вызывают «искреннее сожаление».

«Советуем коллеге не забывать подключать критическое мышление и хотя бы самые важные сюжеты тщательно перепроверять. Просто чтобы не показывать всему миру свою некомпетентность», — сказала Захарова.

Переговорный процесс

Напомним, 10 января в Женеве прошли переговоры России и США по безопасности, которые длились почти восемь часов. Диалог проходил в закрытом формате в постоянном представительстве Соединённых Штатов при женевском отделении ООН.

Российскую делегацию возглавляли замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков и заместитель главы Минобороны России Александр Фомин. США представляла первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.

На пресс-конференции по итогам переговоров Рябков заявил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным». Он также отметил, что российско-американский диалог проходил «без попыток что-то приукрасить, обойти какие-то острые углы».

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков

РИА Новости

© Алексей Витвицкий

Об итогах переговоров России и Соединённых Штатов в Женеве говорится и в заявлении МИД РФ. Отмечается, что во время беседы подробно обсуждались переданные США российской стороной два проекта документов по гарантиям безопасности, касающиеся Москвы, Вашингтона и Североатлантического альянса.

«С российской стороны подчёркнута необходимость обеспечить правовой, юридически обязывающий характер соответствующих гарантий, прежде всего недопустимости дальнейшего расширения НАТО», — говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь, в Белом доме назвали переговоры России и США по безопасности откровенными и прямолинейными.

Напомним, помимо прошедших в Женеве консультаций РФ и Соединённых Штатов по гарантиям безопасности, на этой неделе также запланированы заседания Совета Россия — НАТО 12 января в Брюсселе и постоянного совета ОБСЕ 13 января в Вене.

«Создать информационный фон»

По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, позиция, высказанная пресс-секретарём Белого дома после переговоров в Женеве, «сродни тому, что военные называют превентивным ударом».

«То есть ничего ещё не случилось, но удар уже нанесён. И в этом смысле США пытаются зарезервировать за собой позицию, которая не допускала бы никаких отклонений от того, что на этих переговорах действительно прозвучало. Но Россия не собиралась и не собирается выдавать желаемое за действительное», — подчеркнул эксперт в комментарии RT.

По мнению Рогулёва, Соединённые Штаты, абсолютно безосновательно допуская какую-либо дезинформацию со стороны РФ, не хотят выглядеть в глазах своих граждан, союзников и мирового сообщества отступающей стороной.

«США именно этого боятся. Если бы они чувствовали за собой силу, то смысла ни в каких превентивных ударах просто не было бы. Но налицо определённая слабость позиции Вашингтона, которую он хочет замаскировать», — считает аналитик.

В свою очередь, как заявил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, после прошедших переговоров в Женеве Белый дом решил намеренно публично усомниться в порядочности российской стороны, заявляя о возможности некой дезинформации, чтобы создать определённый информационный шум, который был бы выгоден Вашингтону.

«США выступают с такими предположениями, очередными «страшилками», в то время как Россия действует крайне прозрачно. Более того, Москва чётко и ясно изложила свою позицию относительно итогов переговоров в Женеве, о чём там можно было солгать? Но Вашингтону нужно искусственно создать информационный фон, при котором их позиции будут казаться более выигрышными», — считает аналитик.

По словам Брутера, публично допуская дезинформацию со стороны РФ, Белый дом не только проявляет неуважение к российским коллегам.

«В русском языке есть такой фразеологизм: «На воре и шапка горит». Его суть в том, что виновный разоблачает сам себя. Иначе на каком основании Вашингтон демонстрирует крайнюю степень недоверия? Разумеется, заявления сторон по итогам переговоров могут отличаться — у каждой из стран собственные приоритеты в том, что было обсуждено. Но важнее то, на чём ставят акценты участники переговоров, делая свои заявления», — отметил эксперт.

Брутер также полагает, что перед новой серией переговоров с НАТО и ОБСЕ США хотят «будировать общественное мнение и СМИ».

«Вашингтон намерен создать впечатление, что Россия на самом деле хочет вовсе не того, о чём заявила. Кроме того, подобным образом они пытаются затянуть переговоры, несмотря на позицию РФ о необходимости получения быстрого и принципиального ответа от США и НАТО на её предложения по гарантиям безопасности. Одновременно Вашингтон хочет перевести диалог в ту плоскость, которая изначально не планировалась», — заявил аналитик.

AP

© Andrew Harnik

Такой подход США может негативно отразиться на ходе дальнейших контактов РФ и Соединённых Штатов, в том числе по линии НАТО и ОБСЕ, считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.

«Поведение Белого дома создаёт не очень благоприятный фон для дальнейших переговоров между Москвой и Вашингтоном по вопросам европейской и мировой безопасности. В целом отзывы о переговорах от российской и американской сторон первоначально были умеренно оптимистичными, но этот инцидент с Псаки заставляет задуматься о перспективе переговоров по трекам НАТО и ОБСЕ», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Батюк также добавил, что с настроем, который наблюдается сейчас у Вашингтона, трудно рассчитывать на значительное сближение позиций двух стран.

Впрочем, аналитик считает, что публичная демонстрация недоверия по отношению к России со стороны Белого дома вызвана скорее внутриполитическими причинами, чем содержанием прошедших переговоров и итоговых заявлений Москвы после них.

«Причина в том, что на администрацию Байдена оказывается сильнейший нажим, в США есть много людей, которые недовольны тем, что этот диалог с Россией вообще идёт. И администрация вынуждена как-то на это реагировать, прикрываться таким поведением», — заключил Батюк.