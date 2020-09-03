Решит ли "Новичок" судьбу "Северного потока — 2"? • 17 • Аналитика © AP Photo / dpa/Christoph Soeder Берлину все-таки удалось удивить Россию — и не только ее. Заявление правительства ФРГ, что лаборатория бундесвера, проводившая по заданию клиники "Шарите" токсикологические исследования анализов Алексея Навального, обнаружила следы применения "субстанции группы отравляющих веществ "Новичок", повергло в немой восторг очень многих. Как ни крути, а это первый раз в современной истории, когда великая держава настолько не заморачивается операцией прикрытия для своей лжи. Мировая политика пары последних десятилетий разрушила прекраснодушные представления, что прямая ложь — дурной тон для государств, которые могут хитрить, уклоняться, использовать замысловатые риторические конструкции, но должны избегать однозначного вранья. Не избегают — если им это выгодно и нужно. Тем не менее правила игры до сих пор требовали, чтобы ложь выглядела хоть сколько-нибудь убедительно — если не для специалистов, то хотя бы для общественности. Именно поэтому хрестоматийной стала история с пробиркой Колина Пауэлла: госсекретарь США заявил о наличии у Саддама Хусейна заводов "на колесах и на рельсах по производству биологического оружия", в подтверждение своих слов помахав пузырьком с неким порошком, — и мир ему поверил. Отравление Скрипалей и вовсе оказалось впечатляющим для стороннего наблюдателя шоу. Пока специалисты указывали на нестыковки и противоречия в версии британцев, широкие массы наблюдали криминалистов в скафандрах, оцепленные городские пространства, сносимые дома и попавших в больницу людей. Картина химической атаки в центре Европы выглядела весьма убедительной для мира, смотревшего десятки голливудских фильмов-катастроф. Теперь же на сцену вышла Германия и выдала такую версию отравления Навального, чтобы даже самый наивный и доверчивый человек, не имеющий малейшего отношения к химии, медицине и криминалистике, мог с полной убежденностью сказать: "Не верю!" Трудно сказать, что больше поражает в предложенной немцами легенде: то, что суперсмертельное боевое отравляющее вещество (БОВ) раз за разом дает осечку при попытках ликвидировать якобы неугодных российским властям людей, но его упорно продолжают использовать; или то, что "Новичок", из-за которого чуть половину Солсбери не пустили под снос, был использован против Навального в самолете — и это не повлекло никаких последствий для других пассажиров, врачей и остальных людей, контактировавших с ним; или то, что Россия отпустила блогера лечиться за границу — видимо, чтобы с гарантией подставиться под очередной международный скандал, когда БОВ будет обнаружен. Профессионалы тоже не молчат. Они прямо говорят, что клиническая картина отравления совершенно не та, "семейства "Новичок" в принципе не существует, а Берлин упорно уклоняется от сотрудничества и предоставления информации, которая позволила бы хоть как-то верифицировать сделанные им заявления. В общем, ФРГ озвучила очевидную абсолютно для всех ложь, не потрудившись придать ей даже видимость правдоподобия. Это порождает самый важный вопрос: а почему было сделано именно так? Ведь можно же было как-то поизящнее действовать. На поверхности лежит самый простой ответ: грядут новые санкции. Россия уже привыкла, что ее огульно обвиняют в самых страшных преступлениях для принятия новых ограничительных мер. Но не менее привычным стало то, что носят эти меры по преимуществу "косметический" характер. Однако, возможно, нынешняя история станет исключением, поскольку у Германии есть по-настоящему болезненное "наказание" России — закрытие проекта "Северный поток — 2". Эту тему мгновенно, как только стал известен "диагноз" Навального, озвучили и американские, и некоторые немецкие политики. Более того, происходящее может намекать на то, что Штаты таки добились своего и принудили германские власти к отказу от строительства газопровода. И именно поэтому операция "Новичок — 2" реализуется подчеркнуто топорно, чтобы всем было понятно, что дело не в отравлении блогера, а в большой геополитической победе Вашингтона. Вот только Берлин по-прежнему заявляет, что разделяет дело Навального и строительство "Северного потока — 2". А сегодня эту точку зрения поддержали глава Мюнхенской конференции по безопасности и премьер-министр Баварии. Получается, что фантастический результат, заявленный химиками бундесвера, отражает не столько решенную судьбу "Северного потока — 2", сколько продолжающуюся борьбу внутри германской элиты — между национально ориентированной и проамериканской ее частью. Кстати, немецкие военные, тесно связанные с США через структуры НАТО, относятся скорее ко второй. А максимальный абсурд последних событий работает на руку силам, отстаивающим суверенитет Германии и ее право самостоятельно определять свою судьбе без указаний из-за океана. Раз уж ничего нельзя противопоставить внутренним противникам, имеет смысл перехватить инициативу — и подвести процесс к желаемому результату. Удастся ли им это, покажет уже ближайшее будущее. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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