Решит ли Египет направить в Ливию Су-35: два вероятных сценария • 32 • Аналитика

В Египет направилась первая партия истребителей Су-35. В свете последних событий в Ливии встает вопрос, пойдет ли Каир на применение российских истребителей против протурецких вооруженных формирований в соседней стране?





Соглашение о поставке Египту более 20 самолетов Су-35 вступило в силу еще в конце 2018 года. Таким образом, Египет стал второй в мире страной после Китая, которая получила новейшие российские истребители. В Каире отношение к военно-воздушным силам и укреплению их боевой мощи всегда было особым. Покойный Хосни Мубарак, сам выходец из ВВС (и, кстати, выпускник советского военного летного училища), в свое время уделял очень много внимания оснащению авиации современными на тот период самолетами, а Абдул-Фаттах ас-Сиси эту эстафету принял.



Приобретение Су-35 рассматривается египетским военно-политическим руководством как важнейший шаг к обеспечению доминирования ВВС страны в регионе. Впрочем, в Северной Африке египетская авиация и так является самой сильной и хорошо вооруженной, но в Каире заинтересованы в дальнейшем укреплении своего военного доминирования в регионе.



Вооруженный конфликт в Ливии, особенно усилившийся в последние месяцы, характеризуется довольно невысоким уровнем использования авиации. И у Правительства национального согласия Фаиза Сараджа, и у Ливийской национальной армии Халифы Хафтара самолетов мало, как мало и квалифицированных пилотов. Куда большую результативность демонстрируют беспилотные летательные аппараты турецкого производства, заботливо поставленные Анкарой своему сателлиту Сараджу.



Вмешательство египетских вооруженных сил в ливийский конфликт в корне изменит сложившийся расклад сил. При всей активной поддержке со стороны Турции, воевать с многократно превосходящей по численности, вооружению и подготовке египетской армией ливийские войска Сараджа и прибывающие им на помощь сирийские боевики из Идлиба не смогут. Египетская военная авиация сразу же установит господство в воздухе, что также значительно затруднит действия сторонников Триполи.









Что касается использования самолетов Су-35 в ливийском конфликте, то здесь может иметь место два сценария. Первый сценарий – Египет не будет отправлять новые, только что полученные истребители в Ливию, в том числе и потому, что с подавлением боевиков прекрасно справятся и другие египетские самолеты. Учитывая, что у ПНС авиации практически нет, а Турция пока вряд ли пойдет на открытое противостояние с Египтом, действовать в небе над Ливией можно и более старыми самолетами.



Второй сценарий – президенту Египта Абдул-Фаттаху ас-Сиси очень захочется испытать на практике полученные от России самолеты. Тогда участие в вооруженной операции в Ливии станет для Су-35 ВВС Египта боевым крещением. Причём применять их по наземным целям - вряд ли. Важно само появление этих египетских "Сушек" в небе Ливии - гипотетическое. Использование новейших самолетов продемонстрирует и противнику, и соседям Египта открывшиеся перед египетской военной авиацией возможности. Кроме того, египетские военные летчики смогут получить реальный боевой опыт на самолетах Су-35, что также немаловажно, учитывая сложную военно-политическую обстановку в регионе.



Стоит отметить, что Су-35 однозначно будут использоваться Каиром если и не непосредственно в боевых действиях в Ливии, то в качестве еще одной угрозы для армии ПНС: мол, не переходите обозначенную черту, или мы применим военную силу, в том числе и новейшие самолеты.



Если все же Египет применит Су-35 в Ливии, то противостоять этим самолетам ливийские боевики из формирований, воюющих на стороне ПНС, не смогут. Вся надежда будет на Турцию, которая, между прочим, уже имеет на вооружении ЗРК С-400 также российского производства. Публицист Басель Хадж Жасем в своей статье в Daily Sabah уже выступил с предложением перебросить зенитные ракетные комплексы в Северную Африку. В Египет направилась первая партия истребителей Су-35. В свете последних событий в Ливии встает вопрос, пойдет ли Каир на применение российских истребителей против протурецких вооруженных формирований в соседней стране?Соглашение о поставке Египту более 20 самолетов Су-35 вступило в силу еще в конце 2018 года. Таким образом, Египет стал второй в мире страной после Китая, которая получила новейшие российские истребители. В Каире отношение к военно-воздушным силам и укреплению их боевой мощи всегда было особым. Покойный Хосни Мубарак, сам выходец из ВВС (и, кстати, выпускник советского военного летного училища), в свое время уделял очень много внимания оснащению авиации современными на тот период самолетами, а Абдул-Фаттах ас-Сиси эту эстафету принял.Приобретение Су-35 рассматривается египетским военно-политическим руководством как важнейший шаг к обеспечению доминирования ВВС страны в регионе. Впрочем, в Северной Африке египетская авиация и так является самой сильной и хорошо вооруженной, но в Каире заинтересованы в дальнейшем укреплении своего военного доминирования в регионе.Вооруженный конфликт в Ливии, особенно усилившийся в последние месяцы, характеризуется довольно невысоким уровнем использования авиации. И у Правительства национального согласия Фаиза Сараджа, и у Ливийской национальной армии Халифы Хафтара самолетов мало, как мало и квалифицированных пилотов. Куда большую результативность демонстрируют беспилотные летательные аппараты турецкого производства, заботливо поставленные Анкарой своему сателлиту Сараджу.Вмешательство египетских вооруженных сил в ливийский конфликт в корне изменит сложившийся расклад сил. При всей активной поддержке со стороны Турции, воевать с многократно превосходящей по численности, вооружению и подготовке египетской армией ливийские войска Сараджа и прибывающие им на помощь сирийские боевики из Идлиба не смогут. Египетская военная авиация сразу же установит господство в воздухе, что также значительно затруднит действия сторонников Триполи.Что касается использования самолетов Су-35 в ливийском конфликте, то здесь может иметь место два сценария. Первый сценарий – Египет не будет отправлять новые, только что полученные истребители в Ливию, в том числе и потому, что с подавлением боевиков прекрасно справятся и другие египетские самолеты. Учитывая, что у ПНС авиации практически нет, а Турция пока вряд ли пойдет на открытое противостояние с Египтом, действовать в небе над Ливией можно и более старыми самолетами.Второй сценарий – президенту Египта Абдул-Фаттаху ас-Сиси очень захочется испытать на практике полученные от России самолеты. Тогда участие в вооруженной операции в Ливии станет для Су-35 ВВС Египта боевым крещением. Причём применять их по наземным целям - вряд ли. Важно само появление этих египетских "Сушек" в небе Ливии - гипотетическое. Использование новейших самолетов продемонстрирует и противнику, и соседям Египта открывшиеся перед египетской военной авиацией возможности. Кроме того, египетские военные летчики смогут получить реальный боевой опыт на самолетах Су-35, что также немаловажно, учитывая сложную военно-политическую обстановку в регионе.Стоит отметить, что Су-35 однозначно будут использоваться Каиром если и не непосредственно в боевых действиях в Ливии, то в качестве еще одной угрозы для армии ПНС: мол, не переходите обозначенную черту, или мы применим военную силу, в том числе и новейшие самолеты.Если все же Египет применит Су-35 в Ливии, то противостоять этим самолетам ливийские боевики из формирований, воюющих на стороне ПНС, не смогут. Вся надежда будет на Турцию, которая, между прочим, уже имеет на вооружении ЗРК С-400 также российского производства. Публицист Басель Хадж Жасем в своей статье в Daily Sabah уже выступил с предложением перебросить зенитные ракетные комплексы в Северную Африку. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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