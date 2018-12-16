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«Решимость остаётся на высоком уровне»: во Франции «жёлтые жилеты» в пятый раз массово вышли на улицы

16 декабря 2018, 00:54  •  66 • В мире
По меньшей мере 66 тыс. человек приняли участие в массовых акциях «жёлтых жилетов» во Франции. По сравнению с прошлой субботой численность митингующих упала. Вместе с тем манифестанты продолжают утверждать, что предложенные Эммануэлем Макроном меры, направленные на снижение социальной напряжённости, их не устраивают. По словам экспертов, ситуация требует кардинальных перемен, а нынешний президент не способен выйти из кризиса.
 
AFP © CHARLY TRIBALLEAU
 

15 декабря в протестах в Париже приняли участие около 4 тыс. человек, по всей Франции — по меньшей мере 66 тыс. Об этом сообщает телеканал BFM, ссылаясь на данные префектуры полиции. По данным AFP, задержаны 168 человек, 115 арестованы.

Пострадали по меньшей мере семь человек. В частности, ранение получила корреспондент телеканала RT Надеж Абдераззак. Она была ранена в лицо, когда находилась в толпе протестующих.

Людные демонстрации были и за пределами Парижа. Полиция города Бордо насчитала 4,5 тысячи протестующих — столько же их было неделю назад. В Тулузе на улицы вышли 4 тыс. демонстрантов, из них 29 арестованы.

В ходе столкновений полиция вновь использовала против «жёлтых жилетов» водомёты, слезоточивый газ и резиновые пули. В разгоне также применялись 14 бронемашин. Всего только в Париже были мобилизованы около 8 тыс. полицейских, по всей стране — 69 тыс.

Как и в ходе акций 8 декабря, «жёлтые жилеты» встали на колени, заложив руки за головы. Таким образом они вновь выразили протест против ареста учащихся 6 декабря, когда полиция поставила демонстрантов на колени.

В связи с активностью «жёлтых жилетов» вновь погибли люди. По информации радиостанции France Info, автомобиль был вынужден развернуться из-за установленных протестующими заграждений. В результате маневра машина оказалась на встречной полосе, где в неё врезался другой автомобиль. Женщина погибла на месте, мужчину-водителя задержали. 14 декабря на франко-бельгийской границе погиб мужчина, который врезался в грузовик, вынужденный остановиться из-за баррикад.

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Обещания Макрона

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Протесты «жёлтых жилетов» начались 17 ноября 2018 года. Изначально поводом для недовольства стало предстоящее повышение цен на автомобильное топливо, но позднее французы стали бастовать против подорожания других предметов первой необходимости и коммунальных услуг.

Самые массовые акции «жёлтые жилеты» устраивали по субботам, называя каждое последующее выступлением «Актом» с соответствующим порядковым номером. После третьей манифестации власти Франции объявили мораторий на повышение налогов на горючее.

Однако «жёлтые жилеты» продолжили свои выступления, и после четвертой, самой массовой на данный момент акции, на протесты отреагировал президент Макрон.

Он обратился к нации и пообещал ввести ряд мер, направленных на сокращение социальной напряжённости, в том числе на повышение минимального размера оплаты труда на €100. Французский лидер предупредил об опасности насилия, которым сопровождались выступления «жёлтых жилетов».

В ответ на сообщение Макрона лидеры движения назвали предложенные президентом меры «каплей в море» и пообещали продолжить демонстрации.

«Решимость населения остаётся»

«Мы полны гнева, мы измотаны колоссальным налоговым давлением», — сказала AFP одна из «жёлтых жилетов» на акции протесты.

Меры, на которые недавно пошёл президент Макрон некоторых «жилетов» не устраивают.

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«Ещё €100 (на повышение МРОТ. — RT) — это для живущих на минимальную зарплату. Это пустышка», — приводит агентство слова 40-летнего француза.

Стоит отметить, что число «жёлтых жилетов» значительно снизилось по сравнению с демонстрациями 8 декабря. На прошлой неделе количество манифестантов в Париже составило 10 тысяч человек, а по всей стране бастовали почти 126 тысяч французов.

Тем не менее в Национальном центре научных исследований Франции отмечают, что население продолжает поддерживать протестующих. 

«Мы продолжаем видеть людей, настроенных решительно. Опросы также показывают, что решимость остаётся на высоком уровне», — сказал BFM TV исследователь центра Оливье Кан.

Обещания Макрона похожи на отдельно взятые меры, но ситуация требует «железных законов, которые улучшат экономическое положение людей», сказал в беседе с RT руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

«Это проблема социальная, очень серьёзная, потому что он же отказался повысить налоги на богатства большие, на доходы, сказал, что мы найдём другие средства, сейчас обещает всем по 100 евро в месяц дать. Каике-то странные обещания. Он призывает предпринимателей заплатить там на новый год какие-то доплаты – это всё не нормально абсолютно», — считает эксперт.

По его мнению, произошедшее в Страсбурге «несколько остудило, охладило людей, которые вначале выступали».

«Они поняли, что будут скомпрометированы своими лозунгами, требованиями и так далее именно тем, что к этому пристроились уже и террористы. Связать себя с террористами никто не хочет… Этот террористический акт по существу ослабил это социальное движение. То есть терроризм сыграл против социальных протестов», — заключил эксперт.

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Профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта считает, что Макрон продолжит вести реактивную политику и не будет брать инициативу в свои руки.

Есть процессы, которые идут независимо от политиков, и Макрон в данном случае не кудесник и не волшебник. У него нет харизмы, у него нет имиджа политика, способного говорить с народом. Он неподходящий президент для выхода из современного кризиса», — считает политолог.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT предположил, что на руку Макрону может сыграть сезонный фактор, из-за которого протестное движение на время ослабнет.

«Остроту оно может потерять. Тут и праздники, тут и скажем моральная некая усталость, потому что не первый день они бастуют. Думаю, что мы сейчас будем наблюдать некоторую паузу, а затем, думаю, эти протесты продолжатся, если говорить о прогнозах», — подытожил эксперт.

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