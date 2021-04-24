«Решили воспользоваться этой возможностью»: премьер Саксонии о «Спутнике V», санкциях США и отношениях России и ФРГ

Если применение вакцины от коронавируса «Спутник V» станет возможным в Германии, это будет очень серьёзным знаком взаимного доверия. Такое мнение высказал премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью RT DE. Он подчеркнул важность сотрудничества России и Германии, а также высказался об антироссийских санкциях США. Ранее Кречмер объявил о планах закупить партию «Спутника V» после одобрения Европейским агентством лекарственных средств.

— Министр иностранных дел Хайко Маас предостерёг вас, чтобы вы не позволили российскому правительству использовать вас в своих интересах во время вашего визита в Москву. Где в германо-российских отношениях проходит эта граница между сотрудничеством и возможностью «использовать в своих интересах»?

— Сотрудничество — это важно, мы должны всегда оставаться в состоянии диалога друг с другом. И вещи, которые нам друг в друге не нравятся, которые создают нам трудности, следует открыто обсуждать. Мы это сделали. Я очень благодарен за этот открытый диалог, за ясные формулировки, которые я здесь услышал, и, уезжая в Германию, я чувствую, что узнал много полезного.

— Вы объявили, что федеральное правительство зарезервировало более 30 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Какое значение это имеет для обеспечения вакциной в Германии и прежде всего в Саксонии?

— Если в конце концов станет возможным применение «Спутник V» также и в Германии, то это будет очень серьёзным знаком взаимного доверия.

Это позволит сделать что-то для людей, привнесёт что-то новое, в том числе сплочённость, и я был бы этому очень рад. Условием является получение допуска у Европейского агентства лекарственных средств. Такова ситуация, это нужно сделать. И чем быстрее вакцина прибудет в Германию, тем сильнее может быть эффект. Мы заказали много миллионов доз вакцин различных производителей. «Спутник V» — ещё одна такая вакцина, она наверняка поможет. Мы знаем, что есть много людей в Германии, которые имеют большое доверие к ней. И поэтому мы вместе приняли решение воспользоваться и этой возможностью тоже.

РИА Новости

© Алексей Куденко

— Вы исходите из того, что допуск от ЕАЛС будет получен, или как выглядит ситуация с договором? Будет ли он действовать только в том случае, если будет получен допуск от ЕАЛС, или...

— Закупать можно будет только после того, как будет получен допуск на вакцину. Но в разговорах с министром здравоохранения, с другими лицами я получил очень позитивный сигнал. Российская сторона находится в состоянии интенсивного обмена и прилагает серьёзные усилия для выполнения условий, чтобы допуск мог быть получен.

— Политическая напряженность между Западом и Россией обостряется, недавно США ввели новые санкции против России. Вы вновь высказались против санкций. Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию?

— Я думаю, что ситуация тяжелая, политическая напряжённость, это нельзя игнорировать в дискуссиях, кроме того есть серьёзные темы, которые несмотря на любую напряженность должны обсуждаться.

AFP

© SAUL LOEB

У нас есть общее понимание в вопросах защиты климата, мы хотим сохранить эту планету безопасной, в том числе для будущих поколений. Во время моего визита в этот раз я столько много слышал здесь в России о защите климата и бережном обращении с окружающей средой, как никогда за все время. И поэтому мы работаем над этим. Этот вопрос также можно решить только совместно. Тут мы должны сотрудничать друг с другом, нам нужна система сертификатов, которая по сути облагает налогом выбросы СО2. Очень интересно видеть, что Россия работает над этой системой.

— В вашей недавней статье в газете Welt вы опосредованно высказались в пользу общего европейского дома от Атлантики до Владивостока. Каково ваше видение Европы в рамках этой концепции?

— Я воспринимаю Россию как страну, которая в значительной своей части живет в рамках европейских ценностей и европейской культуры. Таково мое восприятие уже в течение многих лет, те же чувства и испытываю сейчас вновь. Я считаю, что мы не должны позволить разделить нас. Европейский Союз и Россия — это два партнера, которые живут на одном общем континенте, которые всегда будут связаны друг с другом, зависеть друг от друга. Мы должны заниматься тем, что нас объединяет. Те конфликты, которые есть на востоке Украины и в других местах мы должны выявлять, мы должны их также решать. Никому не пойдет на пользу, если эти конфликты будут сохраняться или дальше обостряться. И поэтому, когда эта тема будет закрыта, будет много перспектив для еще более обширного и интенсивного сотрудничества. Люди в России и в Европе хотят мира, безопасности, возможности строить свою собственную жизнь, работать друг с другом в благополучии, здесь у нас столько общего. Давайте уже закончим с этой темой Украины, поспособствуем установлению там мира и тогда возможностей для сотрудничества станут еще больше.

— Насколько важна торговля с Россией конкретно для экономики Саксонии? У крупных корпораций дела идут хорошо, но средний бизнес страдает от этого, есть ли вам что-то сказать новое по этому поводу, удалось ли достичь какого-то результата?

— Я сам всегда выступал за то, чтобы обращать внимание не только на крупные корпорации, но и на малые предприятия, потому что малые предприятия — быстрые, сметливые и гибкие и могут быть очень важными и полезными для экономики, в том числе для российской экономики.