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Решили свои АЭС грохнуть? К какому ЧС готовится Украина, запрашивая помощь у НАТО
15 февраля 2022, 23:55 • 109 • Политика
Украина запросила помощь у НАТО на случай ЧС. Политолог Александр Казаков, рассуждая, к какому именно ЧС готовится Украина, выдвинул предположение: "Решили свои АЭС грохнуть?".
Украина обратилась к НАТО с просьбой предоставить помощь на случай возможных чрезвычайных ситуаций "различного характера", которые могут затронуть гражданское население. Запрос направлен в специальный департамент НАТО, который специализируется на борьбе со стихийными бедствиями и катастрофами.
В частности, украинские власти просят предоставить свыше 100 внедорожников, а также средства разминирования и радиохимической разведки. Примечательно, что запрос подан 15 февраля. Именно на этот день западные СМИ "назначили" вторжение России. В НАТО уже подтвердили получение запроса от Украины.
- поинтересовался Казаков.
Скриншот: Telegram/Казаков
Отметим, что обращение Украины в НАТО могло носить и демонстративный характер. Страна, враждебно настроенная к России, уже восемь лет добивается, чтобы её приняли в Североатлантический альянс. В России сразу заявили, что включение Украины в НАТО - это красная линия, которую Западу пересекать нельзя. Иначе будут очень серьёзные последствия. НАТО отказалось давать Москве гарантии, что военный блок не будет давать членство Украине. В то же время альянс вот уже восемь лет отказывается принимать эту страну в свои ряды. Киев за всё это время не получил даже Плана по членству в НАТО.
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