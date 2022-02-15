Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Олигархи бегут: Украина хотела войны и получила её
Что будет, если 16 февраля Россия не нападет на Украину?
Чем занимается канцлер Германии в Киеве: Визит грозит обернуться скандалом
Сорос не помог премьер-министру – пришлось бежать
Главная / Политика

Решили свои АЭС грохнуть? К какому ЧС готовится Украина, запрашивая помощь у НАТО

15 февраля 2022, 23:55  •  109 • Политика
Украина запросила помощь у НАТО на случай ЧС. Политолог Александр Казаков, рассуждая, к какому именно ЧС готовится Украина, выдвинул предположение: "Решили свои АЭС грохнуть?".
Украина обратилась к НАТО с просьбой предоставить помощь на случай возможных чрезвычайных ситуаций "различного характера", которые могут затронуть гражданское население. Запрос направлен в специальный департамент НАТО, который специализируется на борьбе со стихийными бедствиями и катастрофами.
В частности, украинские власти просят предоставить свыше 100 внедорожников, а также средства разминирования и радиохимической разведки. Примечательно, что запрос подан 15 февраля. Именно на этот день западные СМИ "назначили" вторжение России. В НАТО уже подтвердили получение запроса от Украины.
Они что, там, в Киеве, решили свои АЭС грохнуть? Или "Днепрогэс" взорвать, чтобы избавиться от "советского наследия"?
- поинтересовался Казаков.
Скриншот: Telegram/Казаков
Отметим, что обращение Украины в НАТО могло носить и демонстративный характер. Страна, враждебно настроенная к России, уже восемь лет добивается, чтобы её приняли в Североатлантический альянс. В России сразу заявили, что включение Украины в НАТО - это красная линия, которую Западу пересекать нельзя. Иначе будут очень серьёзные последствия. НАТО отказалось давать Москве гарантии, что военный блок не будет давать членство Украине. В то же время альянс вот уже восемь лет отказывается принимать эту страну в свои ряды. Киев за всё это время не получил даже Плана по членству в НАТО.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


109
Источник
Похожие новости
15 февраля 2022, 19:50
Шойгу рассказали в Сирии, как русские нервировали НАТО
15 февраля 2022, 19:50
Навальный обворовал своих же почти на 3 млн? Борцу с режимом предъявили новые обвинения
15 февраля 2022, 22:10
Что русские думают о "вторжении" на Украину: "Не ситуация, а чья-то провокация"
15 февраля 2022, 22:10
"Сейчас проснётся Псаки": Захарова развенчала фейк главы МИД Британии о вторжении "под чужим флагом"
15 февраля 2022, 20:25
В ГД оценили возвращение российский войск после учений
15 февраля 2022, 22:10
"Донецк - це Украина!": Депутат Рады решил вернуть Донбасс кричалками
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 февраля 2022, 22:10
Что русские думают о "вторжении" на Украину: "Не ситуация, а чья-то пр...
15 февраля 2022, 22:10
"Сейчас проснётся Псаки": Захарова развенчала фейк главы МИД Британии о вто...
15 февраля 2022, 22:10
"Донецк - це Украина!": Депутат Рады решил вернуть Донбасс кричалками
15 февраля 2022, 22:10
"Проблема назрела и перезрела": Социолог указал на опасность ограничений дл...
15 февраля 2022, 23:20
Танцующие в темноте: Валиева выиграла короткую программу на Олимпиаде
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 февраля 2022, 17:05
Что будет, если 16 февраля Россия не нападет на Украину?
09 февраля 2022, 16:15
Как задержанный сотрудник СБУ Олег Сугерей, организовавший убийство Михаила Толстых, улизнул из Донецка
11 февраля 2022, 07:55
Байден публично оскорбил Путина: "Это черта?"
12 февраля 2022, 21:50
"Русские не сдаются": В Сети появился самый грустный политический анекдот
14 февраля 2022, 02:25
Ещё одна тайна переговоров Путина и Макрона раскрыта. Хватило 20 секунд
11 февраля 2022, 11:25
В Литве начались самые масштабные протесты за 30 лет
09 февраля 2022, 12:10
Маргарита Симоньян - американцу Макфолу: "Вас мы не потянем"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.