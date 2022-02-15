Решили свои АЭС грохнуть? К какому ЧС готовится Украина, запрашивая помощь у НАТО

Украина запросила помощь у НАТО на случай ЧС. Политолог Александр Казаков, рассуждая, к какому именно ЧС готовится Украина, выдвинул предположение: "Решили свои АЭС грохнуть?".

Украина обратилась к НАТО с просьбой предоставить помощь на случай возможных чрезвычайных ситуаций "различного характера", которые могут затронуть гражданское население. Запрос направлен в специальный департамент НАТО, который специализируется на борьбе со стихийными бедствиями и катастрофами.

В частности, украинские власти просят предоставить свыше 100 внедорожников, а также средства разминирования и радиохимической разведки. Примечательно, что запрос подан 15 февраля. Именно на этот день западные СМИ "назначили" вторжение России. В НАТО уже подтвердили получение запроса от Украины.

Они что, там, в Киеве, решили свои АЭС грохнуть? Или "Днепрогэс" взорвать, чтобы избавиться от "советского наследия"?

- поинтересовался Казаков.

Скриншот: Telegram/Казаков

Отметим, что обращение Украины в НАТО могло носить и демонстративный характер. Страна, враждебно настроенная к России, уже восемь лет добивается, чтобы её приняли в Североатлантический альянс. В России сразу заявили, что включение Украины в НАТО - это красная линия, которую Западу пересекать нельзя. Иначе будут очень серьёзные последствия. НАТО отказалось давать Москве гарантии, что военный блок не будет давать членство Украине. В то же время альянс вот уже восемь лет отказывается принимать эту страну в свои ряды. Киев за всё это время не получил даже Плана по членству в НАТО.