«Решили шашкой помахать»: НАТО сокращает штат постпредства России при альянсе на десять человек

Число сотрудников постпредства России при НАТО будет сокращено в знак солидарности с Великобританией по делу Скрипаля. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он отметил, что аккредитации лишатся десять человек. Во вторник также стало известно, что Ирландия и Молдавия высылает российских дипломатов. Своего посла для консультаций из Москвы отозвала Болгария. В России назвали эти демарши «показухой» и попыткой использовать конфронтацию между Россией и Великобританией в своих интересах.

НАТО сокращает число сотрудников российского постпредства. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Таким образом, отметил он, блок даёт Москве «чёткий сигнал о её неприемлемом и опасном поведении» в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. В причастности к этому инциденту Москву обвиняет Великобритания. При этом Лондон никаких доказательств, кроме «высокой степени уверенности», не представил и не выразил желания сотрудничать с Москвой в расследовании инцидента.

«Сегодня я отозвал аккредитации семи членов российской миссии при НАТО. Также я отклоню запрос на аккредитации для других трёх представителей. В связи с моим решением Совет Североатлантического альянса сократил максимальное число российского постпредства при НАТО на десять человек», — сказал Столтенберг.

Таким образом, теперь в российской организации при блоке останутся 20 специалистов. Этого числа, считает генсек, вполне достаточно для дальнейшего сотрудничества между сторонами.

За дальнейшую работу

При этом Столтенберг подчеркнул, что сокращения не изменят отношения НАТО к РФ.

«Сегодняшнее решение не меняет политики НАТО по отношению к России. НАТО остаётся приверженным двустороннему подходу к усилению обороны и открытому диалогу, включая работу над подготовкой к следующему совету Россия — НАТО», — добавил Столтенберг.

Вместе с тем он выразил уверенность, что Москва не ожидала такой сплочённости от стран — членов НАТО, которые накануне объявили о высылке российских дипломатов.

Йенс Столтенберг

Reuters

© Yves Herman

В России, однако, шаг альянса назвали желанием погромче заявить о себе и присоединиться к созданной Лондоном провокации.

«Это всё одно и то же. Каждый изгаляется как может, показывая свою лояльность и консолидацию. Сегодня ротацию провели: они выслали — мы выслали. Это больше показуха, которая, конечно, негативно влияет. Ещё больше убеждаюсь в том, что это делается от безысходности. Доказательной базы нет никакой, и её не будет. Сейчас вопрос в том, чтобы пошуметь, шашкой помахать, потому что нужен результат. Вот такие жалкие потуги… Когда слушаешь европейских лидеров, которые говорят, что, со слов Терезы Мэй, с большой вероятностью Россия причастна, когда слушаешь такой бред… Вы же руководители страны! Какая-то деградация», — пояснил RT заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Присоединились к акции

Напомним, накануне, 26 марта, более 20 западных стран, среди которых 18 из Евросоюза, а также США, Канада и Австралия объявили о выдворении в общей сложности более 110 российских дипломатов.

Во вторник, 27 марта, присоединиться к демаршу решили ещё три страны — Ирландия, Молдавия и Бельгия.

В посольстве России в Ирландии отметили, что этот шаг властей абсолютно не обоснован и может нанести ущерб двусторонним отношениям.

«Этот шаг абсолютно не обоснован и вызывает сожаление. Было также подчёркнуто, что вся ответственность за возможный ущерб для двухсторонних отношений наших стран полностью ложится на Ирландию», — заявил посол России в стране Юрий Филатов.

Правительство Молдавии решило выдворить трёх россиян, о чём уведомило главу российской дипмиссии Фарита Мухаметшина.

«Министерство иностранных дел и европейской интеграции вызвало сегодня посла России в Молдавии Фарита Мухаметшина, до сведения которого довели содержание устного уведомления: в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических отношениях (1961) три дипломата в рамках миссии объявлены персона нон грата и обязаны покинуть территорию страны в течение семи дней», — следует из пресс-релиза ведомства.

Негодование по поводу действий кабмина страны уже выразил президент Игорь Додон. Он «категорически осудил эту очередную антироссийскую провокацию».

Глава государства подчеркнул, что этот шаг никак не может быть оправдан, так как у Молдавии нет никаких союзнических обязательств перед Великобританией и другими странами НАТО.

Reuters

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Бельгия после долгих раздумий также решилась на высылку, объявив одного россиянина персоной нон грата.

Своего посла Бойко Коцева из России решила отозвать Болгария. В правительстве страны отметили, что в Софии с ним должны быть проведены консультации в связи с делом Скрипаля.

Между тем постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов считает, что, даже несмотря на вчерашние заявления стран о солидарности с Великобританией, последняя всё же не смогла добиться абсолютной поддержки.

«Не думаю, что британское правительство должно быть удовлетворено сложившейся ситуацией. Оно заявляет, что так много стран выразили с ним солидарность. Но если взглянуть на картину в целом, то Лондон умудрился расколоть Евросоюз таким образом, каким Россия никогда бы не смогла, да и не собиралась бы. Потому что часть стран-членов не поддержала позицию Соединённого Королевства и не ответила аналогичными мерами», — заявил RT Чижов.

Сбавить обороты

В то же время главы Чехии и Македонии, стран, объявивших накануне о высылке одного и трёх россиян соответственно, заявили о необходимости предоставления доказательств вины России. В частности, об этом сказал Милош Земан.

«Желаю знать факты. Я, конечно же, буду приветствовать, если Великобритания представит какие-то доказательства, что россияне хотели убить двойного агента Скрипаля», — отметил он в интервью пражскому телеканалу «Блеск».

Президент Чехии Милош Земан

Reuters

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Помимо этого он подчеркнул, что считает излишним выдворение российских дипломатов из стран ЕС, однако вмешиваться в этот процесс не собирается.

«Высылка дипломатов осуществлялась в Европе уже несколько раз. Считаю это немного лишним, но не имею ничего против этого. Пусть это происходит. Они (дипломаты. — RT) со временем сюда снова вернутся», — добавил Земан.

Более категорично высказался лидер Македонии Гёрге Иванов. По его мнению, МИД страны поспешил с решением о выдворении.

«Президент Республики Македония призывает воздерживаться от поспешных шагов во внешней политике, чтобы предотвратить возможный ущерб для реализации стратегических целей Республики Македония», — говорится в сообщении канцелярии главы государства.

Иванов считает, что страна как кандидат в ЕС, конечно же, должна прислушиваться к выносящимся решениям, однако в данном случае речь о консенсусе между государствами ЕС не шла, так как более десяти членов отказались высылать россиян.