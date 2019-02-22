«Решили продолжить уничтожение страны»: в России ответили на намерение Украины расторгнуть договор по Азовскому морю

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Киев «в обозримой перспективе» расторгнет договор с Москвой от 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. По словам дипломата, соглашение ещё не денонсировано, чтобы «не ослаблять юридические позиции» Украины в международном арбитраже. Киев взялся за пересмотр всей договорно-правовой базы с Россией ещё в сентябре 2018 года и уже в одностороннем порядке разорвал порядка 50 соглашений. Российские парламентарии полагают, что отказ от договора по Азовскому морю нанесёт ущерб прежде всего населению Украины. При этом политики указали на абсурдность такого шага и прямую связь между приближающимися президентскими выборами и подобными заявлениями.

Киевские власти в очередной раз пригрозили разорвать Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. На сей раз такое заявление сделал министр иностранных дел страны Павел Климкин. По его словам, денонсация соглашения произойдёт «в обозримой перспективе».

«Мы это сделаем. Тогда, когда после слушаний у нас будет полностью зафиксирована юридическая позиция и будут решены вопросы по международному арбитражу. Если бы мы разорвали его раньше, Россия использовала бы это для ослабления нашей юридической позиции», — заявил дипломат в интервью украинскому порталу «Цензор.НЕТ»*.

При этом, по его словам, нужно понимать, что расторжение договора по Азову «не является панацеей». Вместе с тем Климкин обвинил Москву в «узурпации прав относительно Керченского пролива» и «ползучей оккупации Азовского моря».

Напомним, что год назад, в феврале 2018 года, украинский МИД подал в Международный трибунал ООН меморандум о якобы имеющем место нарушении Россией положений Конвенции ООН по морскому праву. По мнению Киева, российская сторона нарушила суверенные права Украины в Чёрном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

«19 апреля 2019 года у Украины истекает срок предоставления ответа на российский контрмеморандум, который находится сейчас на рассмотрении у Арбитражного суда. Я думаю, что в скором времени мы должны будем ожидать не только очередных заявлений от представителей украинской стороны, но и попытки при помощи Североатлантического альянса спровоцировать новые столкновения в Керченском проливе», — отметила в беседе с RT член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Ещё в сентябре 2018-го Климкин заявлял о необходимости пересмотра всей договорно-правовой базы, которая регламентирует отношения с Москвой, включая договор о правовом статусе акваторий, подписанный 24 декабря 2003 года. Согласно положениям документа, эти территории исторически являются внутренними водами двух стран, поэтому все возникающие вопросы и споры должны разрешаться посредством консультаций и переговоров.

Дискуссия по этому поводу резко обострилась в ноябре, когда три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу РФ и вошли в территориальные воды страны. Тогда сотрудники погранслужбы ФСБ были вынуждены применить силу для задержания судов, 22 моряков и двух сотрудников СБУ. Впоследствии выяснилось, что они сознательно пошли на нарушение установленного порядка морского перехода через Керченский пролив. В настоящее время украинские граждане находятся под стражей.

Между тем в январе 2019 года глава украинского МИД констатировал разрыв 49 двусторонних соглашений, главным из которых можно назвать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с РФ.

Помимо этого, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что государственный бюджет страны недосчитался примерно 10 млрд грн. из-за якобы блокирования Россией портов в Азовском море.

«В этой ситуации они многое потеряют»

Подобные заявления со стороны представителей действующей киевской власти во многом обусловлены намеченными на 31 марта выборами президента Украины, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Сейчас к Азовскому морю приковано внимание, прежде всего со стороны граждан Украины. У них в стране нет особых побед и достижений, только проигрыши. Хотя они, конечно, делают хорошую мину при плохой игре. Поэтому и последовало заявление о том, что они собираются разорвать договор по Азовскому морю», — сказал сенатор.

По его словам, в ближайшем будущем станет понятно, пойдёт ли украинская сторона на денонсацию соглашения, однако такое действие в любом случае будет направлено в первую очередь против самих украинцев.

«Безусловно, в этой ситуации они многое потеряют. Но это решение будет приниматься после выборов президента Украины, и о нём надо будет как следует подумать. Но мне всё-таки кажется, что договор они не разорвут из-за большого количества минусов для Украины, вытекающих из этого решения», — пояснил Цеков в беседе с RT.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий указал на лицемерие украинских властей в сложившейся ситуации.

«Все мыслимые и немыслимые договоры они уже разорвали или об этом объявили, но продолжают пользоваться нашим газом, нашими промышленными и продовольственными товарами, не показывая Европе, что самый большой товарооборот у них — с Россией», — заметил парламентарий.

Он также указал на «ущербность» сделанного Климкиным заявления, поскольку разрыв договора об Азовском море негативно отразится именно на Украине.

«Понятно, что киевские власти своими действиями уже давно поставили Украину на колени и сейчас решили продолжить уничтожение страны. Какова процедура дальнейших действий после разрыва, Климкин, скорее всего, не объяснил. Потому что он сам понимает абсурдность своего заявления. Это всё связано с выборной программой и риторикой. Я думаю, после выборов все эти заявления станут ничтожными и они их забудут. Уверен в том, что до 31 марта мы услышим и увидим ещё не одно заявление, связанное с отношениями Украины и России», — подытожил Водолацкий.

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