«Решили нажиться»: Путин призвал наказывать аптеки за завышение цен на фоне коронавируса

Владимир Путин призвал правительство отреагировать на повышение цен в российских аптеках на фоне распространения коронавируса из Китая. По словам главы государства, у аптечных сетей, которые решили «нажиться» на ситуации, следует отбирать лицензии. ФАС планирует штрафовать аптеки, завышающие цены, а в Госдуме подготовили инициативу, которая запретит увеличивать цены на медицинские маски и ряд лекарств.

Владимир Путин призвал отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на фоне распространения коронавируса 2019-nCoV из Китая.

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании главы государства с членами кабмина упомянула о росте цен на средства индивидуальной защиты в отдельной аптечной сети. По её словам, в некоторых случаях маски подорожали до 70—100 рублей, хотя месяц назад они продавались по цене 1,5 рубля. Путин призвал принять меры.

«Лицензии надо у них отбирать, вот и всё, на эту деятельность. Решили нажиться. Надо выявить таких по каждой организации и принять решения, чтобы неповадно было в следующий раз», — отреагировал президент.

Путин отметил, что аптечная сеть в России «довольно обширная, в известной степени уже даже избыточная».

«Поэтому, если два-три таких заведения закрыть, никаких негативных последствий для граждан с точки зрения снабжения лекарственными препаратами точно не будет. Надо на это реагировать», — заключил глава государства.

Напомним, в конце декабря власти Китая заявили о вспышке нового типа коронавируса, который впоследствии получил обозначение 2019-nCoV. К настоящему времени на материковой территории КНР известно о более 24 тыс. заражённых. Погибших насчитывается более 490.

За пределами Китая зафиксировано 176 случаев заражения. Двое заболевших — граждане КНР, находящиеся в России. Они госпитализированы и проходят лечение.

Как уточнила Голикова, в России действует утверждённый премьер-министром Михаилом Мишустиным национальный план по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

«Он состоит из 22 мероприятий, направлен на реагирование в любой ситуации, которая может складываться», — отметила Голикова.

Позиция ФАС и Госдумы

Федеральная антимонопольная служба анонсировала меры по борьбе с завышением цен в аптеках на фоне ситуации с коронавирусом. По данным ведомства, рост цен на медицинские маски зафиксирован в ряде регионов на границе РФ и КНР, однако самая большая наценка отмечена в Республике Дагестан.

«В тех регионах, где действительно существует угроза появления коронавируса, то есть находящихся рядом с КНР, рост есть, но он достаточно незначителен. Самая высокая зафиксированная цена на данный момент (завышение) у нас была в Республике Дагестан — 650%», — заявил замглавы ФАС Андрей Цариковский в эфире «Россия 24».

Он подчеркнул, что ФАС начала проверки практически во всех регионах и уже получила ответы от субъектов РФ. По словам Цариковского, ведомство будет рассматривать случаи завышения цен как «экономическое мародёрство».

Как подчеркнул чиновник, в настоящее время медицинские маски не входят в перечень первоочередных товаров, на которые регулируются цены. Вместе с тем Цариковский отметил, что завышение цен часто происходит по договорённости аптечных сетей.

«И тогда мы будем считать, что это действие, которое подходит под понятие картеля. А это очень крупные штрафы», — заключил замглавы ФАС.

Помимо прочего, Росздравнадзор открыл горячую линию для приёма обращений об отсутствии в аптеках медицинских масок и препаратов на фоне распространения коронавируса.

Кроме того, на резкое повышение цен в аптеках обратили внимание в Госдуме. Как стало известно RT, зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к руководству Росздравнадзора и Роспотребнадзора с инициативой запретить аптечным сетям повышать цены на медицинские маски и ряд лекарств во время распространения опасных заболеваний.

В тексте обращения говорится, что из-за вызванного распространением вируса общественного резонанса граждане всё чаще обращаются с жалобами на резкое подорожание медицинских масок, противовирусных препаратов и средств для повышения иммунитета.

Кроме того, депутаты разработали законопроект, призванный решить проблему повышения аптечных цен. Как рассказали во фракции «Единая Россия», документ подразумевает поправки в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Эта норма, помимо прочего, регулирует деятельность аптек и аптечных сетей.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил, что разработанный парламентариями документ призван исключить ситуации, связанные с завышением цен аптеками. Как рассказал депутат РИА Новости, инициативу планируется рассмотреть на заседании координационного совета фракции по законотворчеству в четверг, 6 февраля.