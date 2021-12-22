«Решил разобраться»: полиция проводит проверку после конфликта отца девятилетней студентки с преподавателями МГУ

Столичная полиция начала проверку после конфликта между отцом 9-летней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой и её преподавателями. Мужчина утверждает, что девочку незаконно удерживали в аудитории, нарушая регламент экзамена, и впоследствии поставили неудовлетворительную оценку. После попытки Теплякова «разобраться с преподавателями», завкафедрой потребовалась медицинская помощь.

Полиция начала проверку инцидента между отцом 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой и преподавателями психфака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сам вызвал полицию

Накануне отец девятилетней студентки Евгений Теляков попытался разобраться с преподавателем, который поставил его дочери неудовлетворительную оценку на экзамене, и едва не устроил потасовку с охранниками учебного заведения.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как преподаватель пытается убежать от разъярённого мужчины, размахивающего руками, которого с трудом пытаются удержать два охранника, а за всем этим наблюдает маленькая девочка.

Из-за произошедшего, по данным СМИ, преподавателям, которые принимали экзамен у юной студентки, пришлось в целях безопасности покинуть здание через запасной выход, а завкафедрой после конфликта обратился за помощью к медикам.

Отец девочки Евгений Тепляков рассказал RT, что конфликт произошёл из-за экзамена. В тот день дочь сдавала «Введение в психологию».

По его словам, девочку удерживали в аудитории 1,5 часа, задавая дополнительные вопросы, но всё же поставили «двойку». Когда он увидел, что она расстроенная выбежала к нему, то решил «разобраться с преподавателями».

«Мы сообщали в учебную часть, что Алиса имеет право сдавать экзамен на общих основаниях. Но, по словам дочери, когда она приехала на экзамен, ей запретили сдавать устно, запретили выбирать вопросы. Ей сказали: «Если ты не напишешь вопрос №1, тебе не засчитают вопрос №2, — пояснил RT Тепляков. — Они держали её в аудитории 1,5 часа, хотя по регламенту экзамен длится 20 минут. После этого я пытаюсь всеми законными способами вызвать представителя учебной части, сказать, что хочу остановить экзамен».

Евгений заявил, что попытался забрать Алису с экзамена, а потом сам вызвал полицию.

Наталья, мама девочки, добавила, что её дочь знала все билеты и была готова ответить, но «её завалили». Родители намерены обратиться в суд. При этом они отмечают, что будут оспаривать не оценку, а нарушения, которые, по их мнению, были допущены во время экзамена.

«Не показала знаний»

Однако в пресс-службе психологического факультета МГУ сообщили, что с первых дней именно родители девочки просили уместить объёмную шестилетнюю программу обучения в два года, ввиду «уникальных способностей» их дочери.

На факультете отметили, что девочка не показала «выдающихся знаний» и не смогла поступить на бюджетное место. Кроме того, девочка не появлялась на занятиях с 8 сентября без уважительных причин. Сотрудники также обеспокоены психологическим состоянием ребёнка.

«Всё это не может не создавать потенциальную угрозу психологическому благополучию, психическому развитию и физическому здоровью 9-летней девочки. Неоднократные разъяснения на эту тему, к нашему большому сожалению, не были восприняты родителями девочки, что естественно не может не вызывать нашей тревоги за будущее девочки, как профессиональных психологов. Несмотря на неоднократные разъяснения со стороны факультета о неполной готовности 9-летней девочки получать профессию психолога, родители настояли на своём праве заключить договор на обучение их дочери на контрактной основе»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, этим летом восьмилетняя Алиса Теплякова сдала ЕГЭ по русскому, математике, биологии и информатике и поступила на психологический факультет МГУ.

Поступление в главный вуз страны столь юной студентки сразу вызвало множество споров в сети. Кто-то называл её вундеркиндом и гением, а кто-то предполагал, что родители «натаскали девочку решать тесты».

При этом в МГУ отмечали, что Алиса не смогла поступить на бюджет и обучается на коммерческой основе. Как сообщала её мать журналистам, год обучения стоит 391 050 рублей в год.

Сама девочка рассказывала журналистам, что выбирала факультет осознанно и пошла по стопам отца. Она также призналась, что не читает художественную литературу и предпочитает пособия по философии, анатомии и физиологии центральной нервной системы, учебники по логике, культуре речи и русскому языку. Её любимая книга – это «Незнайка на Луне», а в свободное время она любит смотреть мультсериал про Лунтика.

При этом сразу после начала обучения девочки между её отцом и студентами возник конфликт. Осенью в чате одногруппников Алисы появился некий Пётр Иванов, который утверждал, что «Алиса им как ком в горле».

Сами одногруппники девочки заявляли журналистам, что в силу возраста девочка не всегда понимает, что происходит, и мешает учебному процессу.