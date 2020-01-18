«Решил предоставить вам шанс»: Зеленский отклонил прошение Гончарука об отставке

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил прошение премьер-министра страны Алексея Гончарука об отставке. Глава государства заявил, что предоставляет председателю правительства и министрам шанс решить ряд проблем, которые, по словам Зеленского, беспокоят общество. Президент призвал разобраться с зарплатой чиновников и попросил Гончарука найти «слабые места» в правительстве и ликвидировать их их. Эксперты полагают, что история с просьбой премьера об отставке может быть игрой на публику.

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил прошение об отставке, поданное премьер-министром страны Алексеем Гончаруком.

Зеленский подтвердил, что получил документ от Гончарука, однако заявил, что намерен предоставить главе кабмина шанс.

«Я решил предоставить вам и вашему правительству шанс, если вы решите определённые вещи, которые сегодня очень важны и беспокоят наше общество. Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически», — сказал Зеленский во время встречи с Гончаруком. Запись их беседы опубликована в Facebook офиса президента Украины.

Напомним, утром 17 января Гончарук сообщил, что подал заявление об отставке на имя главы государства, чтобы «чтобы убрать любые сомнения в уважении и доверии к президенту».

Глава кабмина пояснил, что это решение связано с появлением в соцсетях аудиозаписей, якобы сделанных на совещании украинского правительства. На них человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит, что у президента «очень примитивное» понимание экономических процессов. Себя говорящий называет «полным профаном в экономике».

В пресс-службе правительства Украины заявили, что не располагают данными о подлинности записи. Сам премьер сказал, что его слова смонтировали из записей других заседаний. Гончарук отметил, что содержание этих разговоров «искусственно создаёт представление», будто премьер и его команда «не уважают президента».

Зеленский потребовал от правоохранительных органов в течение двух недель установить личности всех причастных к этой аудиозаписи.

Комментируя сложившуюся ситуацию, украинский политолог и экономист Александр Дудчак высказал предположение, что прошение об отставке и реакция Зеленского могли быть разыгранной комбинацией.

«Такой приём применяется не первый раз: когда чиновники заявляют об отставке, её не принимают, и они автоматом получают гарантированный срок ещё на год», — сказал эксперт в беседе с RT.

Среди обозначенных президентом задач для правительства — новая концепция зарплаты ряда чиновников, в том числе руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей. Концепция должна быть разработана с учётом ситуации в стране.

«Это должна быть нормальная заработная плата. Мы понимаем, что это очень серьёзные специалисты, но я хочу иметь общее мнение с вами и министрами, что такие зарплаты могут быть сегодня на Украине в такой ситуации, в которой находится наша экономика», — сказал Зеленский.

Он добавил, что повышать чиновникам заработную плату можно будет после того, как Гончарук и «его правительство поднимут экономику».

По словам Зеленского, с министрами, которые не согласятся работать за предложенную зарплату, «придётся попрощаться». В дополнение к этому, президент допустил кадровые изменения в правительстве.

«У меня нет никаких оснований думать о том, что кто-то из них нечестный человек или они непрофессиональные. Я помню, каким образом вы выбирали это правительство, как мы общались с вами и с ними, как видели их стратегию и их команду. Но мы с вами хотим укрепления правительства. Поэтому я вас очень прошу найти слабые места и заменить тех или иных руководителей министерств в соответствии с их профессиональными данными», — обратился президент к премьеру.

Помимо этого, Зеленский указал премьеру на необходимость переформатировать отдельные центральные органы исполнительной власти и разделить функции в ряде министерств. Как подчеркнул президент, изначально объединение министерств было правильным решением, поскольку у Украины был «профессиональный, кадровый голод и небольшой бюджет».

«Мне кажется, время показало, что некоторые министерства должны быть разделены», — полагает Зеленский.

Сам Гончарук поблагодарил президента за доверие и согласился с мерами, о которых высказался глава государства, пообещав выполнить поручения.

«Меня не пугает перспектива попробовать вернуть предоставленный аванс, кредит доверия, который вы делегировали от имени общества», — сказал премьер-министр Украины.

Комментируя события вокруг Гончарука, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов отметил, что ситуация напоминает спланированную акцию.

«Сложилось впечатление, что это не реальное предложение, а скорее игра на публику для того, чтобы отвлечь внимание от разгоревшегося скандала по поводу того, что Гончарук в беседе со своими коллегами достаточно неоднозначно характеризует способность Зеленского оценивать экономические процессы», — сказал эксперт.

Он предположил, что зарубежные партнёры Украины, вероятнее всего, встали бы на защиту Гончарука, поскольку премьер «своими реформами и действиями обеспечивает доминирование западного капитала на Украине».

«В этом отношении он действует в интересах транснациональных корпораций. То есть эта история далеко не сверхординарная. Проблемы же коммуникаций Зеленского и Гончарука — их внутренние проблемы, пусть разбираются сами», — заключил Денисов.