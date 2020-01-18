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«Решил предоставить вам шанс»: Зеленский отклонил прошение Гончарука об отставке
18 января 2020, 02:09 • 66 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский отклонил прошение премьер-министра страны Алексея Гончарука об отставке. Глава государства заявил, что предоставляет председателю правительства и министрам шанс решить ряд проблем, которые, по словам Зеленского, беспокоят общество. Президент призвал разобраться с зарплатой чиновников и попросил Гончарука найти «слабые места» в правительстве и ликвидировать их их. Эксперты полагают, что история с просьбой премьера об отставке может быть игрой на публику.
© Пресс-служба Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отклонил прошение об отставке, поданное премьер-министром страны Алексеем Гончаруком.
Зеленский подтвердил, что получил документ от Гончарука, однако заявил, что намерен предоставить главе кабмина шанс.
Напомним, утром 17 января Гончарук сообщил, что подал заявление об отставке на имя главы государства, чтобы «чтобы убрать любые сомнения в уважении и доверии к президенту».
Глава кабмина пояснил, что это решение связано с появлением в соцсетях аудиозаписей, якобы сделанных на совещании украинского правительства. На них человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит, что у президента «очень примитивное» понимание экономических процессов. Себя говорящий называет «полным профаном в экономике».
В пресс-службе правительства Украины заявили, что не располагают данными о подлинности записи. Сам премьер сказал, что его слова смонтировали из записей других заседаний. Гончарук отметил, что содержание этих разговоров «искусственно создаёт представление», будто премьер и его команда «не уважают президента».
Зеленский потребовал от правоохранительных органов в течение двух недель установить личности всех причастных к этой аудиозаписи.
Комментируя сложившуюся ситуацию, украинский политолог и экономист Александр Дудчак высказал предположение, что прошение об отставке и реакция Зеленского могли быть разыгранной комбинацией.
«Такой приём применяется не первый раз: когда чиновники заявляют об отставке, её не принимают, и они автоматом получают гарантированный срок ещё на год», — сказал эксперт в беседе с RT.
Среди обозначенных президентом задач для правительства — новая концепция зарплаты ряда чиновников, в том числе руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей. Концепция должна быть разработана с учётом ситуации в стране.
«Это должна быть нормальная заработная плата. Мы понимаем, что это очень серьёзные специалисты, но я хочу иметь общее мнение с вами и министрами, что такие зарплаты могут быть сегодня на Украине в такой ситуации, в которой находится наша экономика», — сказал Зеленский.
Он добавил, что повышать чиновникам заработную плату можно будет после того, как Гончарук и «его правительство поднимут экономику».
По словам Зеленского, с министрами, которые не согласятся работать за предложенную зарплату, «придётся попрощаться». В дополнение к этому, президент допустил кадровые изменения в правительстве.
«У меня нет никаких оснований думать о том, что кто-то из них нечестный человек или они непрофессиональные. Я помню, каким образом вы выбирали это правительство, как мы общались с вами и с ними, как видели их стратегию и их команду. Но мы с вами хотим укрепления правительства. Поэтому я вас очень прошу найти слабые места и заменить тех или иных руководителей министерств в соответствии с их профессиональными данными», — обратился президент к премьеру.
Помимо этого, Зеленский указал премьеру на необходимость переформатировать отдельные центральные органы исполнительной власти и разделить функции в ряде министерств. Как подчеркнул президент, изначально объединение министерств было правильным решением, поскольку у Украины был «профессиональный, кадровый голод и небольшой бюджет».
«Мне кажется, время показало, что некоторые министерства должны быть разделены», — полагает Зеленский.
Сам Гончарук поблагодарил президента за доверие и согласился с мерами, о которых высказался глава государства, пообещав выполнить поручения.
«Меня не пугает перспектива попробовать вернуть предоставленный аванс, кредит доверия, который вы делегировали от имени общества», — сказал премьер-министр Украины.
Комментируя события вокруг Гончарука, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов отметил, что ситуация напоминает спланированную акцию.
Он предположил, что зарубежные партнёры Украины, вероятнее всего, встали бы на защиту Гончарука, поскольку премьер «своими реформами и действиями обеспечивает доминирование западного капитала на Украине».
«В этом отношении он действует в интересах транснациональных корпораций. То есть эта история далеко не сверхординарная. Проблемы же коммуникаций Зеленского и Гончарука — их внутренние проблемы, пусть разбираются сами», — заключил Денисов.
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