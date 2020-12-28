Реши и сокращай: как кабмин оптимизирует 45 министерств и ведомств

Оптимизация госаппарата в России будет проводиться по принципу эффективности исполнения задач, причем реформа связана не только с необходимостью четко определить работу ведомств — свою лепту внесли также цифровизация и пандемия, заявили «Известиям» в Совфеде и Госдуме. В условиях экономического кризиса и эпидемиологической неопределенности оперативное выполнение задач стало еще более актуально. 28 декабря кабмин определил параметры реформы, объявленной премьером Михаилом Мишустиным в ноябре. Изменения коснутся 45 министерств и ведомств, в результате чего будут сокращены 74 подразделения и 37 заместителей руководителей федеральных органов. Все перестановки должны завершиться до апреля, при этом сэкономленные средства останутся в фондах оплаты труда.

Ненужный балласт

На сайте кабмина появились давно ожидаемые параметры оптимизации госаппарата. О предстоящей масштабной реформе председатель правительства объявил еще 16 ноября . Реорганизация подразумевает сокращение штатов в министерствах и региональных подразделениях на 5–10%, в том числе за счет вакантных должностей. Оптимизация должна быть завершена за три месяца — с января по март . В день анонсирования изменений «Известия» первыми узнали об упразднении Россвязи и Роспечати, повторяющих функции Минцифры. Чуть позже не стало и восьми институтов развития.

Здание Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям России Фото: ТАСС/Михаил Почуев

По новым требованиям численность структурных подразделений в министерствах должна составлять не меньше 40 человек, служб и агентств — не менее 25. Планка в самостоятельных отделах будет минимум 10 сотрудников, а в отделах при департаментах или управлениях — пять. Между тем для обеспечивающих подразделений, наоборот, устанавливается верхний предел: там должны работать не более 30% от общего числа сотрудников.

Согласно утвержденным параметрам, реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств. В итоге уменьшится число подразделений, которые обеспечивают работу правительства. Кабмин сократит 74 таких единицы, а также 37 замруководителей федеральных органов. Освободившиеся средства останутся в фондах оплаты труда .

Дом правительства, Москва Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Предполагается, что изменения позволят уменьшить административную волокиту. При этом главная цель — четко определить ответственных, чтобы легче контролировать исполнение поставленных задач. Система госуправления должна стать современной и более функциональной, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, комментируя реформу.

— Не может эффективно работать структура, в которой заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти курирует структурное подразделение, где работает лишь 10 человек. Важно обеспечить оптимальный баланс между количеством руководителей и подчиненными, — добавил Дмитрий Григоренко.

Новый поворот

Неважных министерств сейчас нет, все они максимально нагружены, считает председатель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Пока еще не понятно, в каких ведомствах будет больше сокращений. Однако, по словам сенатора, реформа будет проводиться не по формальному принципу: во внимание в первую очередь будут принимать количество задач и эффективность их исполнения за последнее время .

— Круг вопросов у министерств разный . Если мы возьмем Минприроды, то у него очень много подведомственных агентств. Или взять, например, Министерство энергетики — там нефтяная, газовая промышленность, электрификация, электроэнергия. В Минпромторге то же самое. А вот в Минюсте меньше подразделений, но суть, важность и объем работы не меньше. Вся структура исполнительной власти выверена годами и неоднократно подвергалась корректировкам — слияниям, упразднениям, — заявил «Известиям» Вячеслав Тимченко .

Председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко на заседании Совета Федерации РФ Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

Реформа не оставит в стороне ни один орган, уверен председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Изменения связаны не только с необходимостью четко организовать работу кабмина, но и с последствиями пандемии, а также успехами IT-сферы . В сложившихся условиях крайне важно быстро реагировать на проблемы.

— Новые технологии позволяют задействовать меньше трудовых ресурсов. Во время пандемии можно было сделать выводы о каждом сотруднике, что также может способствовать оптимизации. Коллективная задача обычно размывается, не видна индивидуальная ответственность каждого. А вот удаленная работа и прямой контакт с каждым подчиненным дают возможность посмотреть, насколько он оперативно, грамотно и ответственно подходит к исполнению заданий , — сказал «Известиям» депутат.

С этим мнением согласился и политолог Дмитрий Фетисов. Премьер хочет упростить и цифровизировать деятельность правительства. У него уже получилось сделать это на прошлом месте работы — в Федеральной налоговой службе . Однако, насколько успешно эксперимент удастся реализовать на уровне кабмина, пока остается под вопросом. Специалисты не до конца понимают, как будет выглядеть конечная схема работы. Тем не менее изменения уже давно назрели.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

— Один из ярких примеров — Северный Кавказ. Этим федеральным округом занимается невообразимая куча ведомств, но никаких позитивных изменений не видно. Похожее можно сказать и про Дальний Восток. Сама структура нуждается в обновлении. Реформирование должно коснуться и институтов полпредов, — добавил эксперт.

Уволенных в результате оптимизации не оставят в беде, считает Ярослав Нилов . По Трудовому кодексу им полагается выходное пособие. Кроме того, их могут оставить в резерве госслужбы для замещения на другие должности. Также сокращенным будут выплачивать пособие по безработице, пока они не будут снова трудоустроены.

«Известия» направили запрос об утвержденных параметрах оптимизации в правительство.