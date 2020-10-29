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Решетников заявил о поддержке властями закона о выбросах парниковых газов

29 октября 2020, 02:20  •  41 • Политика
Федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) поддержали законопроект о выбросах парниковых газов. Об этом в среду, 28 октября, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
«В отношении законопроекта о выбросах парниковых газов Максим Решетников отметил, что длившаяся не один год дискуссия близка к логическому завершению — законопроект поддержан ФОИВ и РСПП. На текущий момент документ находится на рассмотрении в ГПУ (государственно-правовое управление президента. — Ред.)», — цитирует ТАСС заявление РСПП.
По мнению министра, законопроект сбалансированный. В частности, документ учитывает необходимые основы для формирования новых рынков углеродных единиц и отвечает приоритетам по обеспечению устойчивого социально-экономического развития России.
Накануне стало известно, что правительство продлило программу поддержки «зеленой» энергетики в России до 2035 года.
Президент России Владимир Путин 23 сентября объявил, что на развитие инфраструктуры в сфере экологии в стране за последующие три года будет выделен 1 трлн рублей.
В начале сентября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что концентрация парниковых газов в 2020 году достигла рекордного уровня, пишет «Газета.ру».

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