Решено: Молдова не отдаст свой аэропорт Ротшильдам

На словах всё гладко, что на деле – увидим

23 августа в Молдове состоялось экстренное заседание Высшего совета безопасности по инициативе президента страны Игоря Додона. Главной темой на заседании была законность передачи в концессию Международного аэропорта «Кишинёв».

После заседания Высшего совета безопасности президент выступил на брифинге, опровергнув факт продажи аэропорта.

«Сегодня в СМИ появляется информация о том, что аэропорт был продан. Он не был продан, он сдан в концессию. Право на управление было передано частному инвестору на 49 лет в обмен на инвестиции в размере 244 миллионов евро», – отметил Додон.

На заседании Высшего совета безопасности было установлено, что «на момент подписания соглашения существовали обоснованные подозрения, что государству был нанесён ущерб».

«К примеру, в соглашении о концессии сказано, что инвестор может взимать с каждого пассажира 9 евро. В прошлом году количество пассажиров составило 2,8 миллионов человек. Простой математический расчёт покажет, что только в 2018 году инвестор заработал 24 миллиона евро, умножьте эту цифру на 49 и получите почти миллиард евро, которые люди заплатят из своего кармана, в то время, как инвестор вложит всего 244 миллиона евро. Это, если не брать в учёт другие выплаты», – рассказал президент.

По словам Додона, сегодня заблокирована любая возможность изменения собственников компании Avia Invest.

«Со всей ответственностью заявляю, что собственники Avia Invest остаются прежними, а по концессионному договору ведётся расследование», – заявил Додон, подчеркнув, что речь не идёт о продаже аэропорта, который остаётся в собственности государства.

Выступил на брифинге и Игорь Мунтяну, председатель парламентской комиссии, которая занимается расследованием приватизации государственного имущества.

По его словам, «контракт о концессии Международного аэропорта Кишинёв можно разорвать, если нарушены интересы собственника – государства Республики Молдова». При этом он не назвал, сколько будет стоить молдавской стороне разрыв контракта. Мунтяну пообещал озвучить потери государства в сентябре, представив парламенту полный отчёт комиссии о расследовании. Однако уже сегодня можно утверждать, что «процесс передачи аэропорта в концессию и последующая смена собственника концессионера, компании Avia Invest, прошли с грубыми нарушениями законов, что фактически говорит о «захвате аэропорта».

Мунтяну потребовал срочно арестовать активы Avia Invest и остановить регистрацию новых собственников компании в Регистрационной палате, что не допустит отчуждения аэропорта.

Если удастся аннулировать концессионный договор, сделку с компанией NR Investment Ltd, которая принадлежит Натаниэлю Ротшильду, об уступке Кишинёвского аэропорта можно будет признать недействительной, отметил председатель комиссии.

Ключевое слово здесь «если». На словах всё гладко, однако на деле молдавскому государству придётся, скорее всего, долго и упорно отстаивать своё право на аэропорт.