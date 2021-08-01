Решению Байдена по "Северному потоку - 2" нашли объяснение - защищает

Автор издания Foreign Policy объяснила отказа Байдена от введения санкций в отношении "Северного потока - 2" и завершающих проект компаний его желанием уберечь от рисков американские компании.

Президент США Джо Байден отменил санкции в отношении "Северного потока - 2" для американских компаний. К такому выводу пришло издание Foreign Policy.

Автор журнальной статьи отмечает, что санкции позволили бы другим странам вводить аналогичные меры против компаний США. Также это могло бы сказаться на желании зарубежных корпораций торговать в долларе, что значительно ослабило бы роль Соединённых Штатов в мире.

Журналистка Элизабет Броу привела в пример санкции относительно "Северного потока - 2", которые вводил экс-глава США Дональд Трамп. Тогда они коснулись представителей газовой отрасли и страховщиков.

Если бы и в этот раз США приняли подобное решение, то могли бы спровоцировать аналогичные действия со стороны Китая, уверена Броу.