Решения по поручениям из послания Путина были подготовлены за три дня

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил в среду, 28 апреля, что поручения российского лидера Владимира Путина, которые были озвучены в ходе послания Федеральному собранию, были оформлены в проекты нормативных актов за три дня.

«За три дня уже фактически все, что сказал президент в послании, было оформлено в проекты законодательных актов и нормативных правовых актов», — сказал глава кабмина на встрече с представителями фракции «Единой России» в Госдуме.

Мишустин также поблагодарил коллег за проделанную работу.

Ранее, 21 апреля, Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию сделал акцент на социальные темы. Президент выступил с предложением ввести выплаты беременным малообеспеченным женщинам в размере 6350 рублей ежемесячно. Кроме того, российский лидер гарантировал родителям 100-процентный размер больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет вне зависимости от трудового стажа.

22 апреля Мишустин сообщил, что выполнение положений послания Путина является безусловным ориентиром российского правительства.

26 апреля секретарь генсовета партии Андрей Турчак и руководитель думской фракции «Единой России» Сергей Неверов рассказали, что в первые дни после майских праздников поправки могут быть приняты во втором и третьем чтениях.

Они также сообщили, что партия «Единая Россия» совместно с Минтрудом и правительством РФ подготовила и внесла в Госдуму ряд законодательных инициатив в рамках реализации послания Путина.