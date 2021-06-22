«Решения, необходимые для сохранения жизни людей»: в Москве посещать общепит смогут только имеющие защиту от COVID-19

С 28 июня заведения общепита в Москве смогут посещать только вакцинированные граждане, а также переболевшие в последние полгода и люди с отрицательным ПЦР-тестом не старше трёх дней. С 25 июня на цифровых платформах государственных услуг они смогут получить специальный QR-код. Рестораны и кафе будут обязаны создать систему проверки этих кодов или же работать только на доставку.

В Москве вводятся новые ограничения на фоне ситуации с коронавирусом. С 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только вакцинированные граждане, а также те, кто переболел COVID-19 в последние полгода, и люди с отрицательным ПЦР-тестом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в блоге Сергея Собянина.

«Решения, которые мы принимаем, сложные, непопулярные, но необходимые для сохранения жизни людей», — написал мэр. Он отметил, что распоряжение властей Москвы об обязательной вакцинации работников ряда сфер уже приносит плоды, однако результаты массовых прививок будут видны в полной мере через два-три месяца.

Отсутствие коронавируса в соответствии с новыми требованиями подтверждается специальным QR-кодом, получить который можно будет с использованием электронной медкарты Москвы, портала mos.ru, а также ресурса ЕМИАС.ИНФО.

Сформировать QR-код также можно на портале госуслуг, в специальном приложении «Госуслуги.Стопкоронавирус» или в регистратуре поликлиники. Подчёркивается, что бумажные сертификаты приниматься не будут. Выдача QR-кодов при помощи электронных сервисов начнётся 25 июня.

ПЦР-тестирование для доступа в заведения общепита необходимо пройти в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС. Как пояснили в мэрии, сертификат со статусом «ПЦР» будет доступен в течение 72 часов.

Статус «Переболел», в свою очередь, действителен в электронной системе на протяжении 180 дней.

Кроме того, рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Фудкорты могут приступить к работе только после проверки системы контроля, препятствующей проходу посетителей без QR-кодов. Если предприятия общепита не смогут выполнить эти требования, то им разрешат работать только на доставку.

Для решения вопросов, связанных с новым порядком посещения заведений общепита, создана специальная группа разбора. Обратиться в неё можно через личный кабинет на портале mos.ru.

«Аналогичные правила посещения ресторанов и кафе уже несколько месяцев действуют во многих европейских и азиатских городах. И Москве настала пора перенимать их опыт, если мы хотим избежать нового, крайне нежелательного локдауна, который будет страшным ударом по тысячам работающих в общепите людей», — говорится в сообщении Собянина.

Наряду с этим уже с 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия.

Отмечается, что эти ограничения могут быть отменены, если организаторы создадут зону, «свободную от ковида», с допуском участников, имеющих QR-коды.

Взрывной рост заболеваемости

Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что в Москве на протяжении трёх недель наблюдается взрывной рост заболеваемости коронавирусом.

«Три последних недели мы видим взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Количество вновь выявленных случаев у нас за этот период увеличилось практически на 100%» — сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

По её словам, рост заболеваемости обусловлен несколькими причинами, среди которых несоблюдение мер безопасности и новый штамм коронавируса.

«Конечно, когда такой рост — это всегда комплекс причин. Это и невнимательное отношение горожан к соблюдению мер безопасности, в первую очередь, ношению масок, это и низкий процент вакцинации. Но конечно, в первую очередь это связано с тем, что к нам пришёл новый штамм вируса, другой, «индийский» штамм», — пояснила она.

По её словам, более 90% всех новых случаев заболевания связаны с «индийским» штаммом. Вместе с тем Ракова рассказала, что более чем у 47% москвичей есть достаточно антител, чтобы противостоять «уханьскому» штамму коронавируса, тогда как необходимый показатель для защиты от «индийского» штамма зафиксирован примерно у 25% москвичей.

«Как следствие, такие цифры не могут прервать развитие эпидемии. Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем, кто переболел больше чем полгода назад или вакцинировался полгода назад, сделать соответствующую прививку», — сказала Ракова.

При этом Ракова отметила, что востребованность прививок от коронавируса в городе существенно выросла за последнюю неделю.

«Многие уже волнуются и не откладывают на более поздний период вакцинацию. Нас не могут не радовать темпы вакцинации. За последнюю неделю они, по сути дела, возросли в 4—5 раз, и мы проводим максимальную работу по тому, чтобы расширить мощность наших вакцинационных пунктов», — рассказала она.

Напомним, за последние сутки в России показатель прироста заболевших коронавирусной инфекцией составил 16 715. По числу выявленных случаев лидируют Москва (6555), Московская область (1871) и Санкт-Петербург (1065).

В общей сложности в РФ с начала пандемии зафиксировано 5 350 919 случаев заболевания COVID-19.

В московском Департаменте здравоохранения придерживаются мнения, что снижение показателей заболеваемости на выходных было временным.

Кроме того, как рассказал руководитель ведомства здравоохранения Алексей Хрипун, в ближайшие несколько дней станет доступна ревакцинация от коронавируса. По его словам, эта процедура проходит нормативное урегулирование.

Дополнительные средства на борьбу с коронавирусом в Москве

Наряду с этим стало известно, что власти Москвы решили дополнительно выделить около 11 млрд рублей на борьбу с коронавирусом.

«В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки правительство Москвы дополнительно выделит порядка 11 миллиардов рублей на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии и правительства города.

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Средства планируется направить стимулирующие выплаты сотрудникам медицинских организаций, предоставление грантов федеральным и частным медицинским организациям, привлечённым для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, оплату отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым производились стимулирующие выплаты.

Помимо этого, деньги пойдут на оплату труда сотрудников телемедицинского колл-центра, компенсацию расходов амбулаторных учреждений на проведение лабораторных исследований по диагностике коронавирусной инфекции, оплату труда дополнительно принимаемого персонала в амбулаторные учреждения и закупку лекарственных препаратов для пациентов больных COVID-19 на амбулаторном этапе лечения.