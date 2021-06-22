Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Воюют против «оккупантов», а насилуют свои
Японцы предупредили Путина, увидев подарок Байдена: "Россия, не мешай…"...
Операция "преемник" и громкая отставка: пятёрку Путина в "ЕР"...
Натовский военачальник принёс извинения русским: "Вы были правы"
Главная / В России

«Решения, необходимые для сохранения жизни людей»: в Москве посещать общепит смогут только имеющие защиту от COVID-19

22 июня 2021, 19:05  •  50 • В России
С 28 июня заведения общепита в Москве смогут посещать только вакцинированные граждане, а также переболевшие в последние полгода и люди с отрицательным ПЦР-тестом не старше трёх дней. С 25 июня на цифровых платформах государственных услуг они смогут получить специальный QR-код. Рестораны и кафе будут обязаны создать систему проверки этих кодов или же работать только на доставку.
 
АГН «Москва»
 

В Москве вводятся новые ограничения на фоне ситуации с коронавирусом. С 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только вакцинированные граждане, а также те, кто переболел COVID-19 в последние полгода, и люди с отрицательным ПЦР-тестом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в блоге Сергея Собянина.

«Решения, которые мы принимаем, сложные, непопулярные, но необходимые для сохранения жизни людей», — написал мэр. Он отметил, что распоряжение властей Москвы об обязательной вакцинации работников ряда сфер уже приносит плоды, однако результаты массовых прививок будут видны в полной мере через два-три месяца.

Отсутствие коронавируса в соответствии с новыми требованиями подтверждается специальным QR-кодом, получить который можно будет с использованием электронной медкарты Москвы, портала mos.ru, а также ресурса ЕМИАС.ИНФО.

Сформировать QR-код также можно на портале госуслуг, в специальном приложении «Госуслуги.Стопкоронавирус» или в регистратуре поликлиники. Подчёркивается, что бумажные сертификаты приниматься не будут. Выдача QR-кодов при помощи электронных сервисов начнётся 25 июня.

ПЦР-тестирование для доступа в заведения общепита необходимо пройти в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС. Как пояснили в мэрии, сертификат со статусом «ПЦР» будет доступен в течение 72 часов.

Статус «Переболел», в свою очередь, действителен в электронной системе на протяжении 180 дней.

Кроме того, рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Фудкорты могут приступить к работе только после проверки системы контроля, препятствующей проходу посетителей без QR-кодов. Если предприятия общепита не смогут выполнить эти требования, то им разрешат работать только на доставку.

Для решения вопросов, связанных с новым порядком посещения заведений общепита, создана специальная группа разбора. Обратиться в неё можно через личный кабинет на портале mos.ru.

«Аналогичные правила посещения ресторанов и кафе уже несколько месяцев действуют во многих европейских и азиатских городах. И Москве настала пора перенимать их опыт, если мы хотим избежать нового, крайне нежелательного локдауна, который будет страшным ударом по тысячам работающих в общепите людей», — говорится в сообщении Собянина.

Наряду с этим уже с 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия.

Отмечается, что эти ограничения могут быть отменены, если организаторы создадут зону, «свободную от ковида», с допуском участников, имеющих QR-коды.

Взрывной рост заболеваемости

 

Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что в Москве на протяжении трёх недель наблюдается взрывной рост заболеваемости коронавирусом.

«Три последних недели мы видим взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Количество вновь выявленных случаев у нас за этот период увеличилось практически на 100%» — сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

По её словам, рост заболеваемости обусловлен несколькими причинами, среди которых несоблюдение мер безопасности и новый штамм коронавируса.

«Конечно, когда такой рост — это всегда комплекс причин. Это и невнимательное отношение горожан к соблюдению мер безопасности, в первую очередь, ношению масок, это и низкий процент вакцинации. Но конечно, в первую очередь это связано с тем, что к нам пришёл новый штамм вируса, другой, «индийский» штамм», — пояснила она.

По её словам, более 90% всех новых случаев заболевания связаны с «индийским» штаммом. Вместе с тем Ракова рассказала, что более чем у 47% москвичей есть достаточно антител, чтобы противостоять «уханьскому» штамму коронавируса, тогда как необходимый показатель для защиты от «индийского» штамма зафиксирован примерно у 25% москвичей.

«Как следствие, такие цифры не могут прервать развитие эпидемии. Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем, кто переболел больше чем полгода назад или вакцинировался полгода назад, сделать соответствующую прививку», — сказала Ракова.

При этом Ракова отметила, что востребованность прививок от коронавируса в городе существенно выросла за последнюю неделю.

«Многие уже волнуются и не откладывают на более поздний период вакцинацию. Нас не могут не радовать темпы вакцинации. За последнюю неделю они, по сути дела, возросли в 4—5 раз, и мы проводим максимальную работу по тому, чтобы расширить мощность наших вакцинационных пунктов», — рассказала она.

Напомним, за последние сутки в России показатель прироста заболевших коронавирусной инфекцией составил 16 715. По числу выявленных случаев лидируют Москва (6555), Московская область (1871) и Санкт-Петербург (1065).

В общей сложности в РФ с начала пандемии зафиксировано 5 350 919 случаев заболевания COVID-19.

В московском Департаменте здравоохранения придерживаются мнения, что снижение показателей заболеваемости на выходных было временным.

Кроме того, как рассказал руководитель ведомства здравоохранения Алексей Хрипун, в ближайшие несколько дней станет доступна ревакцинация от коронавируса. По его словам, эта процедура проходит нормативное урегулирование.

Дополнительные средства на борьбу с коронавирусом в Москве

Наряду с этим стало известно, что власти Москвы решили дополнительно выделить около 11 млрд рублей на борьбу с коронавирусом.

«В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки правительство Москвы дополнительно выделит порядка 11 миллиардов рублей на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии и правительства города.

Также на russian.rt.com Депздрав: в Москве достаточно вакцины от коронавируса

Средства планируется направить стимулирующие выплаты сотрудникам медицинских организаций, предоставление грантов федеральным и частным медицинским организациям, привлечённым для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, оплату отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым производились стимулирующие выплаты.

Помимо этого, деньги пойдут на оплату труда сотрудников телемедицинского колл-центра, компенсацию расходов амбулаторных учреждений на проведение лабораторных исследований по диагностике коронавирусной инфекции, оплату труда дополнительно принимаемого персонала в амбулаторные учреждения и закупку лекарственных препаратов для пациентов больных COVID-19 на амбулаторном этапе лечения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






50
Источник
Похожие новости
21 июня 2021, 14:40
«Не ощущали себя в безопасности»: американская многодетная семья — о переезде из США в подмосковный Сергиев Посад
21 июня 2021, 19:15
Сокращение рабочего дня и питьевой режим: Роспотребнадзор выступил с рекомендациями на фоне установившейся жары
21 июня 2021, 18:20
«Намного выше, чем порог в 1 млн рублей, по цене»: АвтоВАЗ планирует начать выпуск более дорогих автомобилей
21 июня 2021, 11:00
«Затишье перед выборами»: к чему готовится оппозиция после признания связанных с Навальным организаций экстремистскими
21 июня 2021, 14:40
«Чтобы обезопасить себя, родных, близких»: в Кремле рассказали о ревакцинации от коронавируса
22 июня 2021, 15:25
«Попадут в менее выгодное положение»: в Кремле прокомментировали заявления о дискриминации не привитых от COVID-19
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 июня 2021, 07:45
Зеленский стирает «красные линии» и требует от МВФ компенсации за «Северный поток-2»?
16 июня 2021, 12:50
"Без колебаний встанет за Москву": Sohu рассказало о мощном союзнике России
19 июня 2021, 01:20
Захарова о приостановлении военной помощи Украине: "Где Кулеба?"
17 июня 2021, 13:35
"Подай, принеси, сожги деревню": Литва обманулась в своих ожиданиях
17 июня 2021, 00:45
Россия может дать слабину? Одна реплика Байдена "подставила" весь саммит в Женеве
16 июня 2021, 01:50
В Польше нашёлся самый умный человек
17 июня 2021, 13:35
Военные Молдовы требуют от Майи Санду ответа
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.