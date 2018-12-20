Решения и меры: какие долгосрочные результаты дала прошлогодняя пресс-конференция Путина

В четверг, 20 декабря, президент России Владимир Путин подведёт итоги года на традиционной большой пресс-конференции. В прошлом году RT задал главе государства вопрос о преследовании фермера, купившего для коровы GPS-трекер. Правоохранительные органы привлекли его по статье о незаконном обороте шпионских устройств. Тогда глава государства пообещал разобраться. В итоге уголовное дело в отношении фермера закрыли, а сейчас Генпрокуратура разрабатывает проект о частичной декриминализации статьи УК РФ о подобных технических средствах. После этой истории RT запустил проект #НеОдинНаОдин. Какие ещё проблемы удалось решить после пресс-конференции президента России в декабре 2017 года, в материале RT.

В преддверии ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина телеканал RT вспоминает, какие темы поднимались на аналогичном мероприятии в прошлом году и как решались вопросы, затронутые журналистами в разговоре с главой государства. Так, история фермера из Курганской области, которую рассказал Путину корреспондент RT, дала старт созданию проекта #НеОдинНаОдин. Благодаря этому проекту десятки людей уже получили помощь.

«Шпионские штучки»

Год назад корреспондент RT в ходе большой пресс-конференции Владимира Путина поднял вопрос о статье Уголовного кодекса «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» (138.1 УК РФ).

Как выяснил RT, зачастую по этой статье судили людей, которые приобретали «шпионские» устройства для бытового использования. При этом наказание законом предусмотрено строгое: лишение свободы сроком до четырёх лет или штраф в размере до 200 тыс. рублей.

Корреспондент RT Илья Петренко рассказал Путину историю фермера из Курганской области Евгения Васильева, который купил в Китае GPS-трекер для своего телёнка, чтобы отслеживать его перемещения, и из-за этого в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Президент РФ призвал разобраться в ситуации.

«Котам, я знаю, даже привинчивают GPS и ГЛОНАСС, чтобы кот не потерялся. Я не понимаю, в чём проблема, связанная с коровой», — отметил Путин.

Впоследствии СК РФ закрыл уголовное дело в отношении Евгения Васильева: в действиях мужчины не нашли преступного умысла. Правоохранительные органы принесли фермеру извинения. Кроме того, Генпрокуратура до конца года представит президенту законопроект о декриминализации оборота шпионских устройств.

После этой истории RT начал проект #НеОдинНаОдин.

Помощь матерям

В ходе прошлогодней пресс-конференции Владимиру Путину задали вопрос о возможности введения запрета на аборты. Президент подчеркнул, что решение, оставлять ли ребёнка, принимает женщина.

«Есть большие опасения, что в случае тотального запрещения у нас махровым цветом будут расти криминальные аборты, — пояснил Путин. — Практика многих других стран показывает, что женщины уезжают делать аборты за границу, расцветают пышным цветом подпольные аборты и так далее. Наносится колоссальный ущерб женскому здоровью и возможности иметь детей в будущем, резко повышается смертность и так далее».

Что стало с героями прошлых больших пресс-конференций Владимира Путина В то же время российский лидер отметил, что государство должно поддерживать материнство и оказывать помощь многодетным семьям. Многие из перечисленных в ходе пресс-конференции президентом новых мер начали действовать уже в 2018 году.

В частности, глава государства рассказал о введении ежемесячной денежной выплаты молодым семьям в связи с рождением первого ребёнка до достижения им полутора лет.

«Выплата будет выплачиваться семьям со среднедушевым доходом ниже полуторакратного прожиточного минимума трудоспособного населения, — заявил президент. — Что это значит? В 2018 году это значит 10 523 рубля, в 2019‑м – 10 836 рублей, в 2020 году — 11 143 рубля».

Кроме того, была до 2022 года продлена программа предоставления материнского капитала. В 2018 году его сумма составила 453 026 рублей.

С 2018 года было также введено субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам для семей, в которых родился второй и третий ребёнок.

«Сегодня она сколько у нас? Около десяти процентов, а всё, что свыше шести процентов, будет субсидироваться государством, — сказал президент. — По нашим оценкам, это в ближайшие годы охватит 500 тысяч российских семей».

Неоднозначная статья

На прошлогодней пресс-конференции Владимиру Путину задали вопрос о ситуации с верховенством права в России. Журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр заявила, что в стране работает «настоящая репрессивная машина». В качестве одного из примеров журналистка привела уголовные дела, связанные с репостами.

«Согласен, что проблем достаточно, но не могу согласиться с тем, что у нас существуют разные правовые реальности», — подчеркнул Путин. Он также отметил, что в России и дальше будет укрепляться судебно-правовая система.

Вопрос о наказании за «репосты» затрагивалась и на «Прямой линии» с Владимиром Путиным в июне. Тогда на фоне нескольких резонансных дел глава государства заявил, что применение ст. 282 УК РФ не должно доходить до «маразма и абсурда».

В октябре Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о частичной декриминализации 282 статьи УК РФ. Согласно документу, однократное и несерьёзное нарушение статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды» повлечёт не уголовную, а административную ответственность. 19 декабря Госдума в третьем чтении приняла предложенные поправки.

«Инициатива президента России Владимира Путина о частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса — это решение, которое, с одной стороны, позволит исключить случаи чрезмерно сурового наказания за разовую неосторожную публикацию или перепост в интернете, с другой — сохранит ответственность за проявления экстремизма в сети», — заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

В 2017 году по статье 292 УК были осуждены 571 человек, у 461 из них эта статья была главным составом преступления. По состоянию на декабрь, по данным Генпрокуратуры, по этой статье за 2018-й было возбуждено 762 уголовных дела. В первом полугодии были осуждены 381 человек, в том числе 29 несовершеннолетних.

Мусоросжигательный завод

Во время прошлогодней пресс-конференции президент также призвал разобраться в ситуации вокруг мусоросжигательного завода, на который жаловались жители военного городка Снеговая Падь в Приморье. И хотя проверки показали, что предприятие не представляет угрозы здоровью населения, было принято решение его закрыть. Сейчас стоит вопрос о консервации объекта.

Возвращение детей, вывезенных в зону конфликта

Возвращение несовершеннолетних из зоны конфликта на Ближнем Востоке стало одной из тем на пресс-конференции Владимира Путина в декабре 2017 года. Российский лидер п одчеркнул, что дети оказавшиеся фронтах ближневосточной войны «не принимали решения о том, чтоб туда уехать».

«Дети, когда их вывозили в зоны конфликтов, не принимали решения о том, чтоб туда уехать. И мы не можем, не имеем права их там бросить. Так что Рамзан (Кадыров. — RT) всё правильно делает и пусть продолжает. Мы будем ему помогать», — сказал Путин, прокомментировав инициативу главы Чеченской республики, который оказывает поддержку семьям в возвращении и реабилитации вывезенных в зону военных действий детей.

В 2017 году российские власти предприняли значительную работу, чтобы вызволить из Сирии и Ирака детей, которые были вывезены их родителями в зону конфликта. Так,при участии детского омбудсмена Анны Кузнецовой была создана единая база данных российских детей, вывезенных на Ближний Восток. Большой вклад в разрешение этой проблемы внесли власти Чечни, в том числе сенатор от республики Зияд Сабсаби.

RT запустил информационную кампанию по спасению детей, остающихся в зонах боевых конфликтов. В августе прошлого года на канале RT вышел сюжет о российских сиротах, содержащихся в приютах в Багдаде. После этого в редакцию стали обращаться родственники других увезённых на войну детей. В итоге только в 2017 году удалось найти семьи 11 малышей и вернуть их в Россию. В конце мая на родине оказалась ещё одна девочка — дочь погибшей в Сирии россиянки Дарьи Ицаковой, Марьям.

За год в Россию возвратились более полусотни детей, увезённых родителями в Ирак и Сирию. Но ещё десятки несовершеннолетних остаются в приютах стран Ближнего Востока. Их возвращение на родину осложняется тем, что их документы в большинстве случаев утеряны.