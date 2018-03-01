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Решения ЕСПЧ вынуждают Россию покинуть Совет Европы - СМИ

01 марта 2018, 15:09  •  452 • Политика
Источники сообщают, что российские власти рассматривают вариант выхода из ЕСПЧ, так как решения суда кажутся им несправедливыми и политизированными.
В недрах российских властей идет обсуждение сценария выхода России из Европейского Совета и юрисдикции Европейского суда по правам человека.
Это объясняют решениями суда, которые не согласуются с представлениями элит об интересах нашей страны, а также непринятием им российских аргументов.
Фактически это может произойти по следующей схеме: сначала будет произведена денонсация Европейской конвенции по правам человека, потом автоматически прекратится сотрудничество с ЕСПЧ, что приведет к исключению России из Совета Европы.
Напомним, что членство в ЕСПЧ предполагало встраивание государства в общеевропейскую правовую систему и последующее улучшение качества решений отечественных судов.
"Таким образом, в государственных органах России рассматривается возможность принятия решения о денонсации ЕКПЧ, что приведет к выходу нашей страны из-под юрисдикции ЕСПЧ и прекращению членства России в Совете Европы", - цитируют источник РИА Новости.

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