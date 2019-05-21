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Решение Зеленского о роспуске Рады вернет к власти команду Порошенко – экс-депутат
21 мая 2019, 09:39 • 26 • В мире
Досрочные выборы в Верховную раду, которые пройдут на Украине после того, как новый президент Владимир Зеленский распустил парламент, будут способствовать возвращению к власти команды проигравшего Петра Порошенко.
Такое мнение высказал экс-депутат Рады Кирилл Куликов, выступая в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, для Украины из-за ее избирательной системы уже стало традицией, когда даже после выборов в парламент власть по-прежнему остается в руках все тех же депутатов и политиков.
"Я не согласен и достаточно проблемно смотрю на проведение внеочередных выборов, потому что по этой системе и с той базой, которую на сегодняшний день имеют старые силы Петра Порошенко, мы увидим тех же и там же", — сказал Куликов.
Экс-парламентарий отметил, что и самого бывшего президента, и всю его команду хотелось бы, конечно, видеть в "совершенно другом месте", а не на заседаниях Верховной рады.
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