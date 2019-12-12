Решение WADA. Будем биться в истерике или выкопаем топор войны? • 188 • Аналитика

На войне как на войне

Не буду оригинален, если скажу: то, что происходит сейчас с российским спортом, не лезет ни в какие рамки. Но давайте все-таки попробуем не идти проторенными дорогами и проанализируем ситуацию без истерик, стереотипных клише и попыток перекричать других комментаторов.



Как вы знаете, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение об отстранении России от важнейших спортивных соревнований на четыре года. Под угрозой участие страны в Олимпийских играх в Токио и Пекине, участие в Чемпионате мира по футболу, некоторых других крупнейших международных стартах. И по этому поводу перед Россией со всей актуальностью встали оба проклятых вопроса: «кто виноват?» и «что делать?»





Наверное, я покажусь белой вороной, но всё-таки скажу: виноваты западные спецслужбы. И если уж совсем начистоту: без разницы, что бы там сказали и сделали граждане Мутко и Жуков – Россию бы все равно публично выпороли.



Для лучшего понимания ситуации нам никогда не стоит забывать главного: идет война. А на войне, как известно, все средства хороши. Поскольку у нашего врага нет возможности без смертельного риска для себя уничтожить нас в лобовом столкновении, он избрал более долгий и сложный, но потенциально более эффективный путь – бить по нашим внутренним слабостям, расшатывать ситуацию в стране, создавать внутри страны климат неуверенности, уныния. А если получится, то и создавать дополнительные слабости, новые уязвимые точки, тем более что удары по ним могут быть более болезненными именно в силу нашей неготовности к ним.



Спорт был нашей сильной стороной. Он был предметом нашей гордости. Международные спортивные успехи заряжали нас радостью, оптимизмом, уверенностью. Они были нужны нам.



Нет, я не пытаюсь оправдывать наших чиновников. Я всего лишь констатирую: они если что-то и нарушали, то лишь потакая нашим с вами желаниям, работая на общую государственную цель. Важную цель, замечу. Они тем более заслуживают нашего снисхождения, что наши «партнеры» работают с «фармацевтикой» явно не хуже и не меньше нас. Плюс они нашли способ буквально «хакнуть» антидопинговое законодательство, поставив на поток так называемые «терапевтические исключения».



Да, некоторые решения наших чиновников привели к дополнительным проблемам, которые мы сейчас расхлебываем. Их трусость – тоже объективная реальность. Между войной и унижением они выбрали унижение – сейчас, в строгом соответствии с поговоркой, мы имеем и войну, и унижение.



Но это, пожалуй, все, что можно им предъявить. Все нытьё по поводу того, что их манипуляции с допингом завели российский спорт в тупик, оставим на совести доверчивых дурачков или лукавых подлецов, которые сейчас, преследуя каждый свою цель, истерически вопят о том, как их, бедных, обманули.



Так вот, будем откровенны: по нашему спорту ударили бы в любом случае. И ударили бы сильно, чтобы больше не поднялся. Это, условно говоря, стратегическая установка. А уж как бы мы этому противостояли – вопрос тактический, хотя, конечно, было бы лучше, если бы и у нас «нашлись методы» на зарубежного Костю Сапрыкина.



А может, попробуем?

Теперь к вопросу о том, что делать и куда бедному крестьянину податься. И тут, как ни странно, все настолько же очевидно, как и сложно…



Прежде всего давайте кое-что прикинем на примере нелюбимых нами американцев. Если вы не очень разбираетесь в спорте, просто поверьте автору: то, что он скажет, звучит фантастично, но на самом деле является реальностью.



Представьте себе, есть в Америке такая организация, называется «Национальная хоккейная лига», или НХЛ. Она проводит главный хоккейный чемпионат США и Канады. И как ни странно это для нас прозвучит, статус этого соревнования для хоккеистов всего мира (не говоря уже о североамериканцах) значительно выше, чем статус Олимпийских игр.



Да, представьте себе, на Олимпиаду из НХЛ едут только те хоккеисты, клубы которых вылетели из розыгрыша Кубка Стенли – главного турнира североамериканского хоккея. Пару раз, правда, НХЛ шла навстречу IIHF, делая «олимпийские паузы» в проведении Кубка Стенли, но эта практика не прижилась, и теперь олимпийскому хоккейному турниру приходится довольствоваться теми игроками, которые больше не претендуют на действительно важный приз, на Кубок Стенли.





Для сборных североамериканцы создали Кубок Канады. Это, вероятно, второй по значимости хоккейный турнир в мире. Там принимают участие все сильнейшие игроки мира, и с советских времен победа в нем даже для нашей сборной считается чуть ли не более престижной, чем победа на Олимпиаде.



Если вы ещё не поняли, к чему автор клонит, я разъясню…



Знаете, с очень давних пор я завидую тому, над чем у нас принято смеяться. Завидую зацикленности американцев на том, что происходит у них, пусть даже в ущерб их международной эрудиции. То есть обычно рядовому американцу глубоко наплевать на то, что происходит за пределами США. Олимпиада? А американцы там выступают? Отлично, посмотрим. Конечно, не чемпионат по американскому футболу и не НХЛ, но всё-таки кое-что, раз там есть американцы.



Там это проявляется даже на профессиональном уровне, на уровне профориентации. Какая профессия считается одной из самых престижных у нас? Правильно – ещё с давних советских времен это профессия дипломата. Поступил в МГИМО – все, жизнь удалась, ты прямо красавчик и баловень судьбы.



Кто такие дипломаты для американца? Правильно – неудачники, которые не смогли выучиться на стоматолога или адвоката. Или, более широко, на врача или юриста.



А вспомните наши выпуски новостей? Правильно – сначала пятнадцать минут международных событий, потом немного о внутренних, чтобы зритель успел сходить покурить, и новости спорта. То есть то, что происходит где-нибудь на Урале или в Твери, для нас часто просто «прокладка» между событиями на Оклахомщине и стрельбой какого-нибудь биатлониста. И это, увы, печально…



Я акцентирую на этом ваше внимание для того, чтобы мой следующий вывод не показался легкомысленным или странным. А теперь он, я думаю, будет более чем очевидным…



К сожалению, нам не хватает самоуважения и, в частности, внимания к нашим собственным спортивным соревнованиям. Обратите внимание, что даже сейчас, в сложнейшей для нас ситуации, норовят поднять на смех любую идею о необходимости развития в России собственных спортивных турниров. Любой «знаток» или комментатор в таком случае норовит отпустить шуточку про возрождение Спартакиад.



Басманный суд — треть национального суверенитета

А почему, собственно, нет? Почему в большинстве видов спорта национальный чемпионат считается лишь «этапом подготовки» к чемпионатам или кубкам мира, Европы? Почему они почти не получают места в эфирной сетке национальных телеканалов? Почему даже турниры КХЛ в олимпийские годы верстаются с учетом участия в Олимпиаде? Да наплевать на них, честное слово! Очень хочется, чтобы трансляции Кубка Гагарина уже не перебивались глупостями из очередной олимпийской деревни.



Да, уважаемый читатель, я именно о том, что если мы сами не будем себя уважать, то ожидать этого от наших заклятых «друзей» тем более не приходится. Мы же стелемся ради любой международной организации, турнира, словно деревенские дурни, к которым приехали их богатые городские родственники.



Увы, в спорте мы ещё более провинциальны, даже позорно провинциальны, чем где бы то ни было. И это очень печально…



Это же относится и к защите в области права. Чуть что, мы бежим в суды Лондона, Лозанны, Стокгольма… Напомнить вам про три ветви власти? Правильно – законодательная, исполнительная и судебная. Так вот, если судебную власть мы делегируем иностранному «дяде», мы даже формально не имеем оснований называться суверенным государством. Признавая юрисдикции разного рода англосаксонских марионеток, мы де-факто совершаем преступление против суверенитета своей страны. И не Лондонский суд должен решать судьбу российских граждан или компаний, а Басманный! 474 болгарских километра. Сварной шов газовой трубы не простой, а золотой



Тут, кстати, опять отлично подходит пример США. Попробуйте там помахать бумажкой иностранного суда. В лучшем случае вас сочтут невменяемым и отправят восвояси…



А мы с упорством, достойным лучшего применения, продолжаем в международных судах отстаивать наше право получить деньги с Украины, право наших спортсменов честно смотреть в глаза миру, право одного российского экономического субъекта что-то получить с другого российского экономического субъекта…



Увы, все очевиднее, что спорт, каким мы его знали и любили, умер. Я не удивлюсь, если скоро, на основании терапевтического исключения, на женский гимнастический помост выйдет мужчина, слишком близко воспринявший идеи гендерного релятивизма, да ещё и больной астмой. Нам смотреть это? Нам убеждать своих детей, что именно к этому им нужно стремиться в своих спортивных секциях?



Знаете, в сложившейся ситуации есть один безусловный плюс. Раньше наших спортивных чиновников запугивали тем, что если они проявят строптивость, будет только хуже.



Сейчас, как говорится, хуже уже некуда. Мы с полным на то основанием можем полезть в бутылку и использовать все доступные средства для борьбы с развернувшейся травлей.



Оправданий нашему соглашательству и трусости больше нет. Как нет и оправданий ещё одному позорищу под названием «Олимпиада под нейтральным флагом».



А раз так, будем ожидать развития событий. Ведь что-то же должно измениться?



Не буду оригинален, если скажу: то, что происходит сейчас с российским спортом, не лезет ни в какие рамки. Но давайте все-таки попробуем не идти проторенными дорогами и проанализируем ситуацию без истерик, стереотипных клише и попыток перекричать других комментаторов.Как вы знаете, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение об отстранении России от важнейших спортивных соревнований на четыре года. Под угрозой участие страны в Олимпийских играх в Токио и Пекине, участие в Чемпионате мира по футболу, некоторых других крупнейших международных стартах. И по этому поводу перед Россией со всей актуальностью встали оба проклятых вопроса: «кто виноват?» и «что делать?»Наверное, я покажусь белой вороной, но всё-таки скажу: виноваты западные спецслужбы. И если уж совсем начистоту: без разницы, что бы там сказали и сделали граждане Мутко и Жуков – Россию бы все равно публично выпороли.Для лучшего понимания ситуации нам никогда не стоит забывать главного: идет война. А на войне, как известно, все средства хороши. Поскольку у нашего врага нет возможности без смертельного риска для себя уничтожить нас в лобовом столкновении, он избрал более долгий и сложный, но потенциально более эффективный путь – бить по нашим внутренним слабостям, расшатывать ситуацию в стране, создавать внутри страны климат неуверенности, уныния. А если получится, то и создавать дополнительные слабости, новые уязвимые точки, тем более что удары по ним могут быть более болезненными именно в силу нашей неготовности к ним.Спорт был нашей сильной стороной. Он был предметом нашей гордости. Международные спортивные успехи заряжали нас радостью, оптимизмом, уверенностью. Они были нужны нам.Нет, я не пытаюсь оправдывать наших чиновников. Я всего лишь констатирую: они если что-то и нарушали, то лишь потакая нашим с вами желаниям, работая на общую государственную цель. Важную цель, замечу. Они тем более заслуживают нашего снисхождения, что наши «партнеры» работают с «фармацевтикой» явно не хуже и не меньше нас. Плюс они нашли способ буквально «хакнуть» антидопинговое законодательство, поставив на поток так называемые «терапевтические исключения».Да, некоторые решения наших чиновников привели к дополнительным проблемам, которые мы сейчас расхлебываем. Их трусость – тоже объективная реальность. Между войной и унижением они выбрали унижение – сейчас, в строгом соответствии с поговоркой, мы имеем и войну, и унижение.Но это, пожалуй, все, что можно им предъявить. Все нытьё по поводу того, что их манипуляции с допингом завели российский спорт в тупик, оставим на совести доверчивых дурачков или лукавых подлецов, которые сейчас, преследуя каждый свою цель, истерически вопят о том, как их, бедных, обманули.Так вот, будем откровенны: по нашему спорту ударили бы в любом случае. И ударили бы сильно, чтобы больше не поднялся. Это, условно говоря, стратегическая установка. А уж как бы мы этому противостояли – вопрос тактический, хотя, конечно, было бы лучше, если бы и у нас «нашлись методы» на зарубежного Костю Сапрыкина.Теперь к вопросу о том, что делать и куда бедному крестьянину податься. И тут, как ни странно, все настолько же очевидно, как и сложно…Прежде всего давайте кое-что прикинем на примере нелюбимых нами американцев. Если вы не очень разбираетесь в спорте, просто поверьте автору: то, что он скажет, звучит фантастично, но на самом деле является реальностью.Представьте себе, есть в Америке такая организация, называется «Национальная хоккейная лига», или НХЛ. Она проводит главный хоккейный чемпионат США и Канады. И как ни странно это для нас прозвучит, статус этого соревнования для хоккеистов всего мира (не говоря уже о североамериканцах) значительно выше, чем статус Олимпийских игр.Да, представьте себе, на Олимпиаду из НХЛ едут только те хоккеисты, клубы которых вылетели из розыгрыша Кубка Стенли – главного турнира североамериканского хоккея. Пару раз, правда, НХЛ шла навстречу IIHF, делая «олимпийские паузы» в проведении Кубка Стенли, но эта практика не прижилась, и теперь олимпийскому хоккейному турниру приходится довольствоваться теми игроками, которые больше не претендуют на действительно важный приз, на Кубок Стенли.Для сборных североамериканцы создали Кубок Канады. Это, вероятно, второй по значимости хоккейный турнир в мире. Там принимают участие все сильнейшие игроки мира, и с советских времен победа в нем даже для нашей сборной считается чуть ли не более престижной, чем победа на Олимпиаде.Если вы ещё не поняли, к чему автор клонит, я разъясню…Знаете, с очень давних пор я завидую тому, над чем у нас принято смеяться. Завидую зацикленности американцев на том, что происходит у них, пусть даже в ущерб их международной эрудиции. То есть обычно рядовому американцу глубоко наплевать на то, что происходит за пределами США. Олимпиада? А американцы там выступают? Отлично, посмотрим. Конечно, не чемпионат по американскому футболу и не НХЛ, но всё-таки кое-что, раз там есть американцы.Там это проявляется даже на профессиональном уровне, на уровне профориентации. Какая профессия считается одной из самых престижных у нас? Правильно – ещё с давних советских времен это профессия дипломата. Поступил в МГИМО – все, жизнь удалась, ты прямо красавчик и баловень судьбы.Кто такие дипломаты для американца? Правильно – неудачники, которые не смогли выучиться на стоматолога или адвоката. Или, более широко, на врача или юриста.А вспомните наши выпуски новостей? Правильно – сначала пятнадцать минут международных событий, потом немного о внутренних, чтобы зритель успел сходить покурить, и новости спорта. То есть то, что происходит где-нибудь на Урале или в Твери, для нас часто просто «прокладка» между событиями на Оклахомщине и стрельбой какого-нибудь биатлониста. И это, увы, печально…Я акцентирую на этом ваше внимание для того, чтобы мой следующий вывод не показался легкомысленным или странным. А теперь он, я думаю, будет более чем очевидным…К сожалению, нам не хватает самоуважения и, в частности, внимания к нашим собственным спортивным соревнованиям. Обратите внимание, что даже сейчас, в сложнейшей для нас ситуации, норовят поднять на смех любую идею о необходимости развития в России собственных спортивных турниров. Любой «знаток» или комментатор в таком случае норовит отпустить шуточку про возрождение Спартакиад.А почему, собственно, нет? Почему в большинстве видов спорта национальный чемпионат считается лишь «этапом подготовки» к чемпионатам или кубкам мира, Европы? Почему они почти не получают места в эфирной сетке национальных телеканалов? Почему даже турниры КХЛ в олимпийские годы верстаются с учетом участия в Олимпиаде? Да наплевать на них, честное слово! Очень хочется, чтобы трансляции Кубка Гагарина уже не перебивались глупостями из очередной олимпийской деревни.Да, уважаемый читатель, я именно о том, что если мы сами не будем себя уважать, то ожидать этого от наших заклятых «друзей» тем более не приходится. Мы же стелемся ради любой международной организации, турнира, словно деревенские дурни, к которым приехали их богатые городские родственники.Увы, в спорте мы ещё более провинциальны, даже позорно провинциальны, чем где бы то ни было. И это очень печально…Это же относится и к защите в области права. Чуть что, мы бежим в суды Лондона, Лозанны, Стокгольма… Напомнить вам про три ветви власти? Правильно – законодательная, исполнительная и судебная. Так вот, если судебную власть мы делегируем иностранному «дяде», мы даже формально не имеем оснований называться суверенным государством. Признавая юрисдикции разного рода англосаксонских марионеток, мы де-факто совершаем преступление против суверенитета своей страны. И не Лондонский суд должен решать судьбу российских граждан или компаний, а Басманный!Тут, кстати, опять отлично подходит пример США. Попробуйте там помахать бумажкой иностранного суда. В лучшем случае вас сочтут невменяемым и отправят восвояси…А мы с упорством, достойным лучшего применения, продолжаем в международных судах отстаивать наше право получить деньги с Украины, право наших спортсменов честно смотреть в глаза миру, право одного российского экономического субъекта что-то получить с другого российского экономического субъекта…Увы, все очевиднее, что спорт, каким мы его знали и любили, умер. Я не удивлюсь, если скоро, на основании терапевтического исключения, на женский гимнастический помост выйдет мужчина, слишком близко воспринявший идеи гендерного релятивизма, да ещё и больной астмой. Нам смотреть это? Нам убеждать своих детей, что именно к этому им нужно стремиться в своих спортивных секциях?Знаете, в сложившейся ситуации есть один безусловный плюс. Раньше наших спортивных чиновников запугивали тем, что если они проявят строптивость, будет только хуже.Сейчас, как говорится, хуже уже некуда. Мы с полным на то основанием можем полезть в бутылку и использовать все доступные средства для борьбы с развернувшейся травлей.Оправданий нашему соглашательству и трусости больше нет. Как нет и оправданий ещё одному позорищу под названием «Олимпиада под нейтральным флагом».А раз так, будем ожидать развития событий. Ведь что-то же должно измениться? Виктор Кузовков Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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