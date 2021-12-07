Решение Высокого суда Лондона будет принято в пользу России, – считают эксперты

Выделенные президенту Украины Виктору Януковичу накануне его бегства 3 миллиарда долларов – точнее сказать, выкупленные Россией в декабре 2013-го украинские еврооблигации на 3 миллиарда, – как известно, «зависли». Киев этот должок не признаёт, мол, если Москва пожелает, пусть требует у Януковича, отсиживающегося в Ростове. В свою очередь, Москва подала иск в Высокий суд Лондона – высшую инстанцию в судебных тяжбах, касающихся еврооблигаций. Ещё 4 года назад суд вынес решение – вернуть долг.

Сюжет: Украинский кризис

И не просто весь долг, а с набежавшими процентами. Украине, понятное дело, такой поворот не понравился, и в 2018-м была подана апелляция. А срок выплаты, напомним, подошёл ещё в 2015-м, так что проценты будут немалыми. «По оценкам юристов, участвующих в процессе, – комментирует ситуацию киевское издание «Страна», – с большой долей вероятности Украина проиграет. В связи с этим в офисе президента большой переполох. Там давят на Нацбанк и Кабмин, чтобы предотвратить удовлетворение иска в пользу России. Но как это сделать пока не очень понятно». Если Украина проиграет и этот суд, Россия вправе будет потребовать ареста украинского имущества за рубежом – в обеспечение исковых требований.

А теперь – интрига. Буквально на днях Виктор Янукович обратился в киевский суд с иском, требуя признать незаконным досрочное прекращение Верховной Радой его президентской каденции. К удивлению многих, суд принял исковое заявление, хотя раньше Януковичу регулярно отказывали. Но буквально вчера суд первой инстанции принял решение не в пользу Януковича. А его адвокатам намекнули, что во второй инстанции решение может быть принципиально иным – но за всё нужно платить. Так вот, если Янукович согласится признать 3-миллиардный долг своим собственным долгом, и заявит об этом публично, суд второй инстанции, как бы в обмен, признает решение ВР незаконным, что позволит Януковичу заявить не только материальные претензии, но и претензии на возвращение во власть (неясно лишь, в какой форме). Кстати, компенсация может составить немалую сумму, порядка миллиарда долларов. Для нынешней власти это возможность сэкономить пусть не 3, но хотя бы 2 миллиарда. А Москва, – полагают «слуги» Зеленского, – не станет требовать должок с Януковича. Так что всем будет выгодно!