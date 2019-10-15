Решение суда США освободило Дурова от расплаты с кредиторами проекта TON - СМИ

Сами инвесторы пока хранят надежду, что от решения суда пострадают только американцы.

Ранее, в пятницу вечером, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) опубликовала заявление о временном запрете на запуск блокчейн-платформы TON, которая собиралась эмитировать криптовалюту Gram. Сутки спустя команда Дурова объявила о возможном переносе старта проекта из-за новых обстоятельств.

В субботу вечером инвесторы получили письмо от компании. Давид Якобашвили, вложивший в TON $10 млн, отнёсся к происшедшему философски.

По словам другого инвестора, его коллеги "очень нервно смеются". В общей сумме инвесторы вложили в проект Дурова $1,7 млрд. Однако из этих денег основатели TON потратили на разработку только $218 млн, предупредив инвесторов, что могут потратить часть средств по своему усмотрению. При этом в соглашении говорится, что выпуск токенов не одобряла ни одна госструктура, что значит, что криптовалюта будет доставлена покупателям на их страх и риск, пишет The Bell.