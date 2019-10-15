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Решение суда США освободило Дурова от расплаты с кредиторами проекта TON - СМИ

15 октября 2019, 17:39  •  72 • В мире
Суд США наложил временный запрет на выпуск и распространение криптовалюты Gram, в которую вложено инвесторами нового проекта Павла Дурова около $1,7 млрд. По данным The Bell, решение американских правоохранителей является случаем форс-мажора, который наравне со стихийными бедствиями освобождает Дурова от необходимости возвращать деньги инвесторам.
Сами инвесторы пока хранят надежду, что от решения суда пострадают только американцы.
Ранее, в пятницу вечером, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) опубликовала заявление о временном запрете на запуск блокчейн-платформы TON, которая собиралась эмитировать криптовалюту Gram. Сутки спустя команда Дурова объявила о возможном переносе старта проекта из-за новых обстоятельств.
В субботу вечером инвесторы получили письмо от компании. Давид Якобашвили, вложивший в TON $10 млн, отнёсся к происшедшему философски.
По словам другого инвестора, его коллеги "очень нервно смеются". В общей сумме инвесторы вложили в проект Дурова $1,7 млрд. Однако из этих денег основатели TON потратили на разработку только $218 млн, предупредив инвесторов, что могут потратить часть средств по своему усмотрению. При этом в соглашении говорится, что выпуск токенов не одобряла ни одна госструктура, что значит, что криптовалюта будет доставлена покупателям на их страх и риск, пишет The Bell.

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