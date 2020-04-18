Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Врач назвал первый признак COVID-19: не кашель, не температура
Почему я уехал из Канады. Мнение о Канаде глазами не прижившегося
"Так издеваться над сверхдержавой!": Появился целый список "бед&q...
«Зелёные человечки» уже в Киеве: Готовы к захвату по приказу ГРУ, – украинский г...
Главная / В России

«Решение суда было ожидаемо»: предполагаемого вора в законе Омара Уфимского не отпустили на свободу

18 апреля 2020, 19:05  •  187 • В России
Индустриальный районный суд Ижевска принял решение об аресте 63-летнего Омара Бекаева, также известного как Омар Уфимский. СМИ называли его одним из самых влиятельных воров в законе. С апреля 2019 года Бекаев отбывал срок по наркотической статье УК РФ в удмуртской колонии строгого режима. Однако незадолго до ожидаемого освобождения ему предъявили обвинения по ст. 210.1 УК («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). По версии следствия, Уфимский выполняет «организаторско-распределительные функции», чтит и распространяет криминальные традиции, а также занимается дезорганизацией деятельности колонии (ст. 321 УК РФ). Сам Бекаев утверждает, что вором в законе не является, а его защита считает, что в материалах дела нет конкретных доказательств.
 
РИА Новости © Владимир Астапкович
 

Индустриальный районный суд Ижевска избрал меру пресечения 63-летнему Омару Бекаеву, также известному как Омар Уфимский. Следствие считает Бекаева вором в законе и инкриминирует ему ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). По ней Бекаев может получить до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 млн рублей.

Сейчас он отбывает наказание в колонии строгого режима в Удмуртии. Весной 2018 года он был задержан в подмосковных Химках с небольшой дозой героина, после чего находился под домашним арестом. 4 апреля 2019-го его приговорили к двум годам лишения свободы по ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение наркотических средств»). Однако позднее срок сократили в результате апелляции.

16 апреля 2020 года Бекаев должен был выйти на свободу, однако в колонии ему были предъявлены новые обвинения по ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Затем дело переквалифицировали на ч. 2 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).

Как говорится в обвинительном заключении (есть в распоряжении RT), О.М. Бекаев из-за личных неприязненных отношений применил насилие, опасное для жизни и здоровья, в отношении оперуполномоченного А.А. Зыкина. Там поясняется, что таким образом Бекаев хотел дезорганизовать деятельность пенитенциарного учреждения и помешать правоохранителю выполнять свои обязанности.

По версии защиты, Бекаев вступил в словесный конфликт с сотрудником ИК из-за того, что его лишили прогулки, хотя он имел на неё право. Сам обвиняемый заявил на суде, что на самом деле ругал своего сокамерника. В то же время суд посчитал достаточным доказательством показания потерпевшего и свидетелей из числа сотрудников учреждения.

Не желал подчиняться законам общества

Позднее Омару Бекаеву было предъявлено ещё одно обвинение — по ст. 210.1 УК. В заключении он, по версии следствия, использовал свои полномочия, организовывая сбор денег, которые в дальнейшем распределял, назначал людей на нижестоящие уровни криминальной иерархии, обеспечивал доставку в колонию продуктов, разрешал споры и конфликты между заключёнными.

Как сказано в постановлении о привлечении Бекаева в качестве обвиняемого, «с ранних лет, не желая подчиняться законам общества, зарабатывать деньги законным путём», он решил, что «наиболее быстрым и лёгким путём к увеличению своего благосостояния» является систематическое совершение преступлений.

Также там отмечается, что в период заключения он стал «воспринимать криминальную идеологию, субкультуру» и решил придерживаться правил преступного мира. В дальнейшем, по версии следствия, его криминальный статус неуклонно повышался и «он получил прозвище Омар Уфимский».

Теперь он пользуется в криминальных кругах безоговорочным авторитетом, выполняет «организаторско-распределительные функции», чтит и распространяет криминальные традиции, утверждается в постановлении.

Стоит отметить, что несколько лет назад СМИ писали о Бекаеве как об одном из самых влиятельных воров в законе и возможном претенденте на высшее место в воровской иерархии после смерти Аслана Усояна, известного также как Дед Хасан.

Просили защитить от COVID-19

14 апреля Индустриальный районный суд Ижевска рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения для Омара Бекаева, у которого истекал двухлетний срок заключения по наркотической статье. 

Адвокаты Бекаева настаивали на освобождении подзащитного. По их словам, дожидаться приговора по новым статьям он может под домашним арестом. Сам обвиняемый заявил в суде, что вором в законе не является и никогда им не был.

По мнению защиты, доказательств, которые позволяли бы привлечь Бекаева по ст. 210.1 УК, нет — «обвинение содержит только общие формулировки, без конкретных фактов», а единственные свидетели — сотрудники правоохранительных органов, которые являются заинтересованными лицами.

Адвокаты указали, что Бекаев является инвалидом первой группы — не видит на 99%. Кроме того, они отметили, что их подзащитному не могут гарантировать безопасность в СИЗО, учитывая пандемию COVID-19.

Защита не увидела прямых доказательств

Помимо жалоб на состояние здоровья Омара Уфимского, его защита напомнила, что в 2018 году, когда в отношении Бекаева шёл процесс по делу о хранении наркотиков, он уже находился под домашним арестом и никаких нарушений не допускал.

«Представленный материал с ходатайством об избрании меры пресечения не содержал прямых доказательств, изобличающих О.М. Бекаева в причастности к совершению предъявленных преступлений. В погоне за повышением показателей раскрываемости особо тяжких преступлений следствие совсем забыло об основах уголовного права и решило построить обвинение на показаниях сотрудников ФСИН и правоохранительных органов. В данном деле дефектно всё: и факты, и право», — заявил адвокат Алексей Тюрин.

В свою очередь, удмуртские полицейские предоставили сведения, что после отбытия наказания Бекаев планирует скрыться из республики и оказывать давление на свидетелей, чьи анкетные данные ему известны.

«С учётом приведённых данных о личности подозреваемого оснований для домашнего ареста и более мягкой формы наказания не имеется», — говорится в решении суда.

В итоге Бекаева оставили под стражей до 1 мая.

«Решение суда было ожидаемо. По таким категориям дел суды не противостоят воле силовиков, даже несмотря на отсутствие доказательств», — заявил RT адвокат Олег Пахомов.

Напомним, закон, в соответствии с которым в Уголовный кодекс РФ внесена ст. 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), президент России подписал 1 апреля 2019 года.

По данным МВД, сейчас по ст. 210.1 УК РФ возбуждено 52 уголовных дела, из них 19 — в I квартале 2020 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



187
Источник
Похожие новости
17 апреля 2020, 22:35
Шойгу вводит стратегический резерв в бой с коронавирусом
18 апреля 2020, 14:35
Путин поручил Шойгу подготовить армию к борьбе с эпидемией
18 апреля 2020, 17:35
Госдума не одобрила важную поправку к Закону «О гражданстве»
18 апреля 2020, 12:35
"У нас десяток тестов с разной степенью чувствительности": Геннадий Онищенко прокомментировал слова Лукашенко о российских тестах на коронавирус
18 апреля 2020, 16:05
«Слухи о приближении конца света сильно преувеличены»: Легойда — о праздновании Пасхи во время коронавируса
18 апреля 2020, 12:05
Заложник правовой системы: кто и почему не даёт лечить двухлетнего Сашу Сергеева
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 апреля 2020, 06:10
«Зелёные человечки» уже в Киеве: Готовы к захвату по приказу ГРУ, – украинский генера...
18 апреля 2020, 04:10
Россия взяла новую высоту в коронавирусном рейтинге
18 апреля 2020, 07:10
Зеленский рассказал, как планирует «вернуть» Донбасс Украине
18 апреля 2020, 04:10
"Моссад" всё знал? Местные СМИ раскрыли, когда Израилю стало известно об уг...
18 апреля 2020, 00:10
Гиперзвуковой успех России: Американцы отрицают, но связь неразрывнейшая - Рябков
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 апреля 2020, 09:10
"Теперь спасены": Олигархи тайно улетают в Россию из Европы, платя миллиарды
15 апреля 2020, 08:10
В Совфеде присоединили Украину к РФ. В Киеве бомбануло
11 апреля 2020, 19:35
Дайджест СМИ: "Печенеги" Путина покорили Запад, США знали о COVID-19 заранее
13 апреля 2020, 19:10
"Это не просто болезнь лёгких": Американский врач раскрыл ужасающую правду о коронавирусе
12 апреля 2020, 07:35
Паника у киевских "патриотов": Зеленский «слил» России военные секреты
18 апреля 2020, 06:10
«Зелёные человечки» уже в Киеве: Готовы к захвату по приказу ГРУ, – украинский генерал
17 апреля 2020, 22:10
Выдержал лишь три минуты: "Невыразительному" Силуанову дали недвусмысленный намёк
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.