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«Решение социальных задач и проблем»: Дегтярёв назвал свои приоритеты в работе на посту врио главы Хабаровского края
21 июля 2020, 15:55 • 10 • В России
Назначенный на пост врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв прибыл в регион. В ходе встречи с членами краевого правительства он обозначил основные приоритеты в работе, в числе которых — разрешение социальных проблем местных жителей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что новый руководитель субъекта РФ должен будет наладить работу органов власти в Хабаровске. Накануне Дегтярёв сменил на посту губернатора Сергея Фургала, отправленного в отставку «в связи с утратой доверия». Экс-главу региона обвиняют в причастности к организации убийств.
© Официальный сайт Правительства Хабаровского края
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв прибыл в административный центр региона для исполнения своих обязанностей. Его представили краевому кабинету министров и представителям федеральных органов исполнительной власти региона.
В ходе своей первой речи на посту врио главы Хабаровского края он выразил надежду на то, что «мир и согласие» вернутся на улицы краевых городов.
«Готов с вами работать день и ночью. Я вам обещаю, что свет в моём окне в рабочем кабинете на 10-м этаже будет гореть до поздней ночи», — сказал Дегтярёв, обращаясь к членам хабаровского правительства.
По его словам, главная задача — работать на благо местных жителей. Одними первоочередных задач властей региона он назвал реализацию приоритетных нацпроектов и подготовку к отопительному сезону.
После вступительной речи Дегтярёва с докладом о текущей ситуации по борьбе с COVID-19 в регионе выступил министр здравоохранения края Александр Витько. Как следует из данных оперштаба, Хабаровский край — единственный субъект РФ, где уже 10 недель подряд происходит рост случаев заболевания коронавирусом. По данным на 21 июля, общее число заболевших составляет 6 344 человека, при этом выздоровели 3 300 пациентов, от осложнений на фоне инфекции умерли 52 человека.
В ходе встречи мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил о готовности помогать новому руководителю региона, а заместитель полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Григорий Куранов вручил Дегтярёву деревянный штурвал для того, чтобы «держать верный курс» в своей работе.
Вместе с тем Государственная дума 21 июля в ходе пленарного заседания приняла проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции ЛДПР Михаила Дегтярёва в связи с его назначением на пост врио главы Хабаровского края.
«Главным образом президент руководствовался основной задачей — наладить бесперебойную работу органов власти в Хабаровске, работу в том числе и в русле основополагающих документов и планов развития, национальных целей, которые сейчас ставятся во главу угла», — пояснил Песков, говоря о том, как выбирался кандидат на пост врио хабаровского губернатора.
Накануне президент Владимир Путин назначил на пост временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва, отправив в отставку Сергея Фургала «в связи с утратой доверия». 9 июля Фургал был арестован по обвинению в причастности к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, которые, по данным следствия, совершались организованной преступной группой в 2004—2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Сам экс-губернатор своей вины не признаёт.
При этом в Следственном комитете сообщали о наличии неопровержимых доказательств причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что Сергей Фургал и его деловой партнёр Николай Мистрюков на первоначальном этапе расследования убийства Евгения Зори оказывали «серьёзное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции», которые информировали его о предварительном следствии, а также на лиц, дававших показания.
«Учитывая имеющиеся сведения, Следственный комитет России намерен всесторонне изучить и дать правовую оценку всем обстоятельствам, связанным как с расследованием убийства, так и сокрытием факта уголовного преследования фигурантов в 2004 году», — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
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