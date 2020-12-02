«Решение региональных властей»: в Кремле оценили идею сделать предстоящее 31 декабря выходным днём

Решение объявить 31 декабря 2020 года выходным днём остаётся на усмотрении руководителей субъектов РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, на федеральном уровне заключительный день года является рабочим. Ранее Белгородская область первой среди российских регионов объявила 31 декабря выходным днём. Отметим, что в 2021 году 31 декабря станет выходным днём из-за переноса праздников, согласно постановлению правительства.

Решение объявить 31 декабря 2020 года выходным днём находится на усмотрении региональных властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается 31 числа, то здесь тоже вам ничего не могу сказать, это решение региональных властей. Официально — это рабочий день», — сказал Песков.

Ранее первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский сообщил РИА Новости, что власти регионов и руководители предприятий «сами решат эту проблему». По его словам, не стоит «перенапрягать ситуацию избыточной активностью».

В среду, 2 декабря, на сайте правительства Белгородской области опубликовано распоряжение временно исполняющего обязанности губернатора Вячеслава Гладкова, согласно которому в регионе 31 декабря объявлен выходным днём.

«Организовать работу в выходной день 26 декабря 2020 года в органах исполнительной власти, государственных органах области, областных государственных учреждениях, предприятиях. Предоставить работникам другой день отдыха — 31 декабря 2020 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, принято решение, что новогодние мероприятия в очном формате пройдут лишь для воспитанников детских садов и школьников начальных классов. При этом остальные праздничные мероприятия планируется провести онлайн.

Таким образом, Белгородская область стала первым субъектом РФ, сделавшим 31 декабря выходным днём.

Ранее член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев попросил руководителей российских регионов объявить 31 декабря выходным днём. По его словам, в 2019 году эту инициативу поддержали 15 глав субъектов РФ.

«На протяжении более шести лет продвигаем общественную инициативу «31 декабря — выходной день». По итогам социологических опросов, проводимых ежегодно, доля поддержки инициативы составляет свыше 85% от всех опрошенных граждан», — приводит РИА Новости текст сообщения.

При этом 26 ноября Государственная дума на пленарном заседании отклонила аналогичный законопроект, предложенный ЛДПР. Документ не был поддержан правительством России, его также отклонил комитет Госдумы по труду и социальной политике.

© Алексей Майшев/РИА Новости

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT напомнила, что в 2021 году 31 декабря на федеральном уровне объявлен выходным днём.

«В этом году мы всё же должны будем оказаться на работе, встретить его сначала с коллегами, потому что действительно 31 декабря какой-то серьёзной работы у большинства из россиян не предвидится. Но боюсь, что если 31 декабря станет нерабочим, праздничным днём, то и 30 декабря плавно станет днём предпраздничным и почти не рабочим в корпорациях и организациях работодателей», — отметила она.

При этом парламентарий подчеркнула, что власти субъектов РФ могут принимать решения о выходных днях в регионе.

«Вполне обоснованно, когда регион принимает решение о религиозном празднике, когда большую часть населения представляет та или иная религиозная конфессия. Например, Курбан-Байрам объявляется в Адыгее или в Чечне выходным днём. Или точно так же объявляется в Краснодарском крае Радоница — это вполне понятно и обоснованно», — добавила Бессараб.

Новый год-2021

В октябре глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в 2021 году 31 декабря станет выходным днём.

«В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно», — говорится на сайте кабмина.

Кроме того, в 2021-м произойдёт ещё несколько переносов праздничных дней. В частности, нерабочую субботу, 20 февраля, переместят на понедельник, 22 февраля. Таким образом, у россиян появится три выходных дня подряд — с 21 по 23 февраля (с воскресенья по вторник).

В общей сложности в 2021 году в России будет семь праздничных периодов. Первый приходится на новогодние праздники: с 1 по 10 января (десять дней — с пятницы по воскресенье).

Длинные выходные россиян ожидают в марте — с 6 по 8 марта (три дня — с субботы по понедельник), дважды в мае — с 1 по 3 мая (три дня — с субботы по понедельник) и с 8 по 10 мая (три дня — с субботы по понедельник).

Также три выходных дня у россиян будет с 12 по 14 июня по случаю Дня России. При этом в ноябре четыре дня отдыха — с 4 по 7 числа — по случаю Дня народного единства.