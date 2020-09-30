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Решение Путина вызвало панику в Финляндии: Запрет на вывоз леса-кругляка обрушил акции
30 сентября 2020, 23:35 • 103 • Политика
Путин поручил запретить с 2022 года экспорт необработанной древесины. Решение вызвало панику в Финляндии. "Это неприятное решение, которое создаёт большую неопределённость для производственной среды, что отражается на всех других видах деятельности", - заявил представитель Ассоциации лесной промышленности Финляндии Юха Палокангас.
В Финляндии забеспокоились из-за того, что президент России Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет на вывоз из страны необработанной или грубо обработанной древесины. Решение российского лидера самым негативным образом сказалось на акциях крупнейших финских гигантов деревообработки.
В среду, 30 сентября, Путин провёл совещание по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Среди выданных им поручений был и запрет на вывоз из страны так называемого леса-кругляка.
Акции крупных деревообрабатывающих предприятий Финляндии также отреагировали на новость не лучшим образом. Ценные бумаги компаний Stora Enso, UPM и Metsä на бирже Nasdaq Helsinki разом подешевели на 1,36%, на 0,15% и на 0,57% соответственно.
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