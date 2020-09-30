Решение Путина вызвало панику в Финляндии: Запрет на вывоз леса-кругляка обрушил акции

В Финляндии забеспокоились из-за того, что президент России Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет на вывоз из страны необработанной или грубо обработанной древесины. Решение российского лидера самым негативным образом сказалось на акциях крупнейших финских гигантов деревообработки.

В среду, 30 сентября, Путин провёл совещание по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Среди выданных им поручений был и запрет на вывоз из страны так называемого леса-кругляка.

"Это неприятное решение, которое создаёт большую неопределенность для производственной среды, что отражается на всех других видах деятельности", - заявил представитель Ассоциации лесной промышленности Финляндии Юха Палокангас в комментарии для РИА Новости.

Акции крупных деревообрабатывающих предприятий Финляндии также отреагировали на новость не лучшим образом. Ценные бумаги компаний Stora Enso, UPM и Metsä на бирже Nasdaq Helsinki разом подешевели на 1,36%, на 0,15% и на 0,57% соответственно.