Решение Путина по мигрантам. Военкор оценил ход: "Полетят клочки"

Военкор Дмитрий Стешин дал прогноз после создания комиссии по мигрантам в рамках Совбеза России.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назначен главой междведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Соответствующий указ в четверг, 10 февраля, подписал президент России Владимир Путин.

Как сообщал Царьград, в новый орган вошли генпрокурор Игорь Краснов, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава МИД Сергей Лавров, глава Минобрнауки Валерий Фальков и глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Сейчас мы увидим истинную силу мигрантского лобби. Либо комиссия будет исторгать из себя "лиловые слушали-постановили", либо полетят клочки по закоулочкам. Угадать невозможно, как будет. Можно нажарить сухариков и ждать

- отметил автор Telegram-канала Русский тарантас военкор Дмитрий Стешин.

"Гражданам России нужны рабочие места. Мигранты должны работать у себя, на своей родине, и не занимать рабочие места в нашей стране", - прокомментировала новость на портале РИА Новости Наталья Сергеева.