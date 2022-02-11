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Решение Путина по мигрантам. Военкор оценил ход: "Полетят клочки"
11 февраля 2022, 00:20 • 164 • Политика
Военкор Дмитрий Стешин дал прогноз после создания комиссии по мигрантам в рамках Совбеза России.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назначен главой междведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
Соответствующий указ в четверг, 10 февраля, подписал президент России Владимир Путин.
Как сообщал Царьград, в новый орган вошли генпрокурор Игорь Краснов, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава МИД Сергей Лавров, глава Минобрнауки Валерий Фальков и глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
- отметил автор Telegram-канала Русский тарантас военкор Дмитрий Стешин.
"Гражданам России нужны рабочие места. Мигранты должны работать у себя, на своей родине, и не занимать рабочие места в нашей стране", - прокомментировала новость на портале РИА Новости Наталья Сергеева.
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