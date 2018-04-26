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«Решение принято для ЕС»: что стоит за украинским законом об ужесточении контроля на госгранице

26 апреля 2018, 23:09  •  56 • Украина
На украинской государственной границе будет ужесточён контроль и усилена ответственность для тех, кто пересекает её нелегально. Соответствующий закон подписал Пётр Порошенко. Помимо этого, глава государства внёс дополнения в статьи о правовом режиме на «временно оккупированных территориях», среди которых называется и Крым. Однако эти поправки не будут иметь реальной силы, их только предъявят ЕС в качестве доказательства борьбы с мигрантами, отмечают источники RT в Раде.
 
Gettyimages.ru © Contributor
 

Пётр Порошенко распорядился усилить контроль за государственной границей, подписав соответствующий закон. Об этом сообщается на сайте президента. Согласно документу, Украина примет меры по противодействию нелегальной миграции на контрольных пунктах, в том числе и на границе с Крымом.

«Законом вносятся изменения для усовершенствования мер, применяемых Государственной пограничной службой Украины для противодействия нелегальной миграции на государственной границе и другим правонарушениям в пограничной сфере», — говорится на сайте.

Підписав Закон, яким посилюється контроль за державним кордоном України. Його реалізація дозволить ефективно протидіяти адміністративним правопорушенням на кордоні, контрольованих прикордонних районах, а також у пунктах в’їзду-виїзду з або до тимчасово окупованої території

— Петро Порошенко (@poroshenko) April 26, 2018

Ранее, в марте, в ГПСУ сообщали, что ситуация на украинской границе в последнее время обострилась. Там наблюдается рост правонарушений. В частности, с начала года выросло количество задержаний нелегальных мигрантов (на 6%), помимо этого, участились случаи изъятия боеприпасов (рост на 13%).

В связи с этим с начала апреля проводится спецоперация «Граница-2018», в которой участвуют сотрудники МВД, Нацполиции, СБУ, Нацгвардии, ВСУ и других служб. Их основные усилия направлены на противодействие контрабанде оружия и наркотиков, а также нелегальной миграции. Мероприятия продлятся до ноября.

Трудные обязательства

Рост притока нелегальных мигрантов на Украину отмечают и местные эксперты. Так, об этом рассказал RT президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко. По его словам, Киев теперь вынужден усиленно бороться с мигрантами, чтобы показать Европе свою приверженность ей и способность выполнять обязательства, взятые после подписания соглашения об ассоциации.

«Среди нелегальных мигрантов много как граждан Украины, так и выходцев из азиатских и африканских стран. А так как Украина подписала соглашение об ассоциации (с ЕС. — RT), то она несёт ответственность в этом вопросе. И эта проблема теперь ложится и на Украину, а она этого потянуть не может. Поэтому она сейчас пытается ограничить поток нелегальных мигрантов, чтобы потом они не попадали в Европу и чтобы Европа не возвращала их обратно. Иначе Украина станет резервацией для мигрантов, которых Евросоюз не хочет принимать. К тому же борьба с нелегалами — одно из требований безвиза», — пояснил Охрименко.

Помимо этого, он выразил мнение, что новыми поправками, которые Порошенко подписал, он фактически признаёт границы между подконтрольными ему территориями и непризнанными республиками, а также Крымом.

«По большому счёту он границы даже создаёт. Думаю, что он уже практически смирился с тем, что Крым неукраинский, и республики тоже», — резюмировал экономист.

«Выслужиться перед ЕС»

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Между тем в Раде считают, что подписанные Порошенко поправки реальной силы иметь не будут. Их он может только предъявить ЕС в качестве доказательства борьбы с мигрантами и попытаться предотвратить инциденты, подобные случаю с Михаилом Саакашвили, который устроил прорыв границы.

«Установленные размеры штрафов за попытку пересечь границу нелегально — без документов или с поддельным паспортом — очень низкие и составляют приблизительно $100—200. Кого это может остановить? Решение принято для ЕС, чтобы показать им, что Украина борется с нелегальной миграцией. Но никого такие «ограничения» не остановят. Это смешно», — рассказывает источник RT в партии «Самопомощь».

В партии «Народный фронт» выразили мнение, что в законопроекте был учтён опыт по «прорыву границы» Михаилом Саакашвили.

«Это было очень болезненно для президента Петра Порошенко, поэтому в новом законе отдельно прописано, что незаконно пересекать границу нельзя. Я считаю, что это дань президенту», — отметил собеседник RT.

Русофобский тон

Вместе с тем некоторые эксперты считают, что новое ужесточение направлено против россиян, желающих посетить Украину. Несмотря на то что для них и так действует скрупулёзная процедура проверки, Киев никак не может остановиться в своих ограничениях.

«Я полагаю, что это более демонстративное действие, потому что пограничный контроль с украинской стороны уже и так доведён до предела жёсткости по отношению к гражданам России — естественно, речь идёт именно о них. Будут ещё большие ужесточения, ну к этому мы все привыкли. Ничего принципиально нового этот закон не вносит в наши взаимоотношения. А Пётр Порошенко для того и поставлен на своё место в Киеве, чтобы максимально обострять отношения Украины и России», — пояснил RT политолог Игорь Шишкин.

Напомним, что с 1 января на Украине действует биометрический контроль для иностранных граждан, въезжающих в страну. В тестовом режиме на границе с Россией он заработал ещё 27 декабря 2017 года.

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По данным украинской Госпогранслужбы, с начала 2018 года оформлено более 193 тыс. человек, из них более 140 тыс. — граждане России. Сейчас биометрический контроль осуществляется в 157 пунктах пропуска и трёх пунктах въезда-выезда.

Помимо этого, Шишкин подчеркнул, что новые поправки, которые вводятся в законы о «временно оккупированных территориях» (и Крыме в частности), являются лишь провокацией.

«На жизни в Крыму это не отразится никак. Потому что Киев не имеет юрисдикции над Крымом, сделать они там ничего не могут. Хотя недавно они и провели набор в крымскую полицию, которая должна работать в городах и сёлах Крыма. Но это означает, что они и дальше будут делать всяческие провокации против граждан Крыма», — заключил он.

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