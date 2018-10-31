Решение по «Типу 26»: Канада купит у Британии фрегаты для борьбы с российскими подлодками

Канада намерена приобрести у Великобритании партию противолодочных фрегатов «Тип 26». По мнению экспертов, эти корабли нужны ВМФ страны для борьбы с российскими субмаринами.

Производство противолодочных фрегатов «Тип 26» стартовало в Великобритании только прошлым летом. Тем не менее ВМФ Канады уже продемонстрировали намерения приобрести корабли данной перспективной марки.

При этом канадцев, как кажется, даже не смущает потенциальный рост стоимости фрегатов и возможный срыв сроков поставки. Аналитики американского издания Defense News связывают подобные действия Оттавы со страхом перед бороздящими северные моря российскими субмаринами.

В последние 15 лет Канада в основном развивала лишь свои средства ПВО. Флот государства давно финансировался по остаточному принципу.

Это сделало его неготовым противостоять современным подлодкам, находящимся на службе в российском флоте. Сейчас Канада пытается в срочном порядке закрыть этот промах за счет поставок вооружения из Великобритании.