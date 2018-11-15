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Решение по Навальному заставило усомниться в объективности и беспристрастности ЕСПЧ – Слуцкий
15 ноября 2018, 20:24 • 90 • Политика
Председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что своим финальным вердиктом по иску Навального ЕСПЧ еще раз дал повод усомниться в его объективности и беспристрастности.
По словам депутата, размер присужденной компенсации является «беспрецедентно огромным» по сравнению с аналогичными случаями. Кроме того, отметил Слуцкий, Большая палата заявила о «политической мотивации» административных мер пресечения, которые были применены в РФ против блогера, усмотрев нарушения 18-й статьи Европейской конвенции по правам человека.
Еще в феврале 2017 года это отказывался делать Страсбургский суд, отметил депутат.
«На мой взгляд, политическими мотивами здесь руководствовались как раз европейские судьи, полностью проигнорировавшие все доводы российской стороны», - подчеркнул Слуцкий. По его словам, ЕСПЧ все больше становится инструментом давления на Россию.
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