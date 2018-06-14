«Решение оставить без изменения»: Мосгорсуд признал блокировку Telegram законной

Мосгорсуд оставил решение о блокировке Telegram в силе, отклонив апелляционную жалобу представителей мессенджера. Теперь адвокаты намерены подать жалобы в Верховный суд и ЕСПЧ. В ФСБ уверены, что отказ предоставить доступ к переписке препятствует деятельности правоохранительных органов и может привести к более тяжким последствиям, чем негативный эффект от блокировки.

Мосгорсуд оставил в силе решение о блокировке Telegram в России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение суда первой инстанции оставить без изменения», — заявила судья.

Адвокаты Telegram оспорили решение Таганского суда 11 мая. После того как апелляция была отклонена, решение официально вступило в законную силу.

В ходе заседания суда представитель Роскомнадзора отметила, что в течение года её ведомство и ФСБ предпринимали попытки побудить Telegram изменить архитектуру мессенджера.

«Мы считаем, что структура любого мессенджера может быть изменена для приведения в соответствие с российским законом. Поэтому мы считаем, что Telegram имеет техническую возможность предоставить ключи для дешифрования», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

В ФСБ считают, что негативный эффект от блокировки мессенджера нельзя сравнить с терактами, которые могут произойти из-за отсутствия у правоохранительных органов доступа к переписке.

«ФСБ не видит нарушения баланса между ограничением прав потребителей услуг Telegram и заботой о соблюдении права граждан на защиту жизни, так как негативные последствия вследствие отсутствия у правоохранительных органов доступа к переписке препятствуют оперативно-разыскной деятельности и могут привести к гораздо более тяжким последствиям», — подчеркнула юрист ФСБ.

Защита настаивает, что у Telegram нет ключей для дешифрования сообщений, так как они находятся только на устройствах пользователей. По словам адвоката Рамиля Ахметгалиева, Роскомнадзор не имеет права требовать блокировки мессенджера.

«Заявление о блокировке Telegram было подано Роскомнадзором в интересах неопределенного круга лиц, но такое право, как оговорено законом, есть только у прокуратуры», — сказал он.

Иск в Страсбург

Юристы уже сообщили, что будут оспаривать блокировку мессенджера в российских судах и в Страсбурге. Как отметил Ахметгалиев, вслед за жалобой на приказ МВД в ЕСПЧ будет подана жалоба на непосредственно факт блокировки.

«Также мы подадим жалобу в президиум Мосгорсуда и Верховный суд», — цитирует Ахметгалиева РИА Новости.

Представитель международной группы «Агора» Дмитрий Колбасин назвал вердикт Мосгорсуда «очередным этапом в решении проблемы».

«Подчеркну, это не дело отдельной компании против правоохранительных органов России. Это проблема, которая присуща не только нашей стране, но и всему международному сообществу. Нужен чёткий ответ на вопрос, каким образом обеспечивается соблюдение баланса между необходимостью сохранения публичных и частных интересов. Ответа на него пока не существует ни в России, ни в других странах», — сказал Колбасин.

Павел Дуров

Reuters

Поиск возможностей

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требования Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram в связи с непредоставлением ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Ведомству разрешили заблокировать мессенджер, не дожидаясь решения по апелляции.

16 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки. 24 мая глава ведомства Александр Жаров сообщил, что около 11 млн IP-адресов в России блокируется из-за ограничения работы Telegram. 8 июня Роскомнадзор разблокировал около 8 млн IP-адресов.

«Да, разблокированы подсети, которые больше не используются Telegram для осуществления деятельности на территории России», — заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По словам главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константина Носкова, ведомство постоянно ищет новые технические возможности для блокировки мессенджера.

«Это (суд. — RT) конечная инстанция, и мы должны реализовывать решение суда. Мы постоянно ищем новые технические возможности реализации этого решения», — цитирует Интерфакс министра.

В то же время он подчеркнул, что не намерен инициировать встречу с основателем мессенджера Павлом Дуровым, но рассмотрит такую возможность в случае его обращения.

Вопросы безопасности и свободы

Комментируя ситуацию с блокировкой Telegram в ходе прямой линии, президент России Владимир Путин отметил важность вопросов безопасности. По его словам, после терактов в петербургском метро представители спецслужб сообщили ему, что не могли отследить переписку террористов, так как она была зашифрована.

«Вопросы безопасности — в первую очередь», — подчеркнул российский лидер.

При этом он напомнил, что сам работал в спецслужбах и знает, что «легче всего запретить».

«Труднее — найти цивилизованные способы решения, поэтому я буду побуждать всех своих коллег идти... по пути использования самими спецслужбами, правоохранительными органами современных средств борьбы с правонарушениями, и в том числе с террористическими проявлениями, не ограничивая пространство свободы, в том числе в интернете», — сказал глава государства.