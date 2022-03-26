Решение о закупках газа в Европе будут принимать 27 избранных. Макрон рассказал о мандате

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о мандате, который получила Еврокомиссия. Теперь решение о закупках газа в Европе будут принимать 27 избранных - комиссары.

Макрон сообщил, что Еврокомиссия теперь наделена полномочиями регулировать лимит цены на газ и принимать другие решения об энергетическом рынке ЕС при помощи различных инструментов.

"Впервые было решено, что Еврокомиссия получит мандат, чтобы делать общие закупки энергии", - произнёс президент Франции на пресс-конференции после саммита Евросоюза.

Еврокомиссия является высшим органом исполнительной власти Евросоюза, который работает по принципу кабинета министров. Европейский совет предлагает председателя комиссии, решение об избрании принимает Европейский парламент. Остальные 26 комиссаров назначаются Евросоветом с согласия председателя. Каждую страну ЕС представляет один комиссар, однако вся Еврокомиссия должна решать текущие дела Евросоюза как единого целого.

Другими словами, решение о централизованных закупках газа в Европе будут принимать 27 избранных еврокомиссаров. Эммануэль Макрон объяснил, что эта мера должна помочь справиться с ситуацией сейчас и в дальнейшем "избавиться от зависимости от российских ископаемых ресурсов".