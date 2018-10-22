«Решение о санкциях было бессмысленным»: В Турции попросили США поторопиться со снятием ограничений

После освобождения пастора Эндрю Брансона Турция ожидает, что американские санкции будут сняты, заявил представитель президента Эрдогана Ибрагим Калын.

Сейчас, когда американский пастор Эндрю Брансон освобожден, Анкара ждет снятия санкций, введенных против турецкой стороны США. Об этом сегодня официально заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Вдобавок к снятию санкционных ограничений Анкара ожидает от американских властей «конкретных шагов» по ряду иных волнующих правительство Эрдогана вопросов. В частности речь идет о запрещенной в Турции террористической организации Фетхуллаха Гюлена и гипотетических связях правительства США с курдской партией «Демократический союз».

В любом случае, подчеркивает Калын, в Турции по-прежнему крайне негативно оценивают решение американских властей эскалировать ситуацию и ввести санкции в связи с делом Брансона.