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«Решение о дальнейших действиях должна принимать компания»: что известно о вердикте суда ФРГ по «Северному потоку — 2»

25 августа 2021, 22:25  •  46 • В мире
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение суда в Германии по «Северному потоку — 2» относится к категории корпоративных вопросов. Он также напомнил, что газопровод — международный проект, который призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы. Ранее Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG об освобождении трубопровода от требований Газовой директивы Евросоюза.
 
© REUTERS/Anton Vaganov
 

«Северный поток — 2» — это исключительно коммерческий проект, который внесёт существенный вклад в энергобезопасность всей Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение суда в Германии в отношении газопровода.

Напомним, что Высший земельный суд Дюссельдорфа в среду, 25 августа, объявил о решении не освобождать «Северный поток — 2» от положений Газовой директивы Евросоюза. Таким образом, суд отклонил жалобу, поданную оператором магистрали на вынесенное ранее решение Федерального сетевого агентства (ФСА) Германии.

«Скорее это корпоративные вопросы, всё-таки это сама компания должна принимать решение о дальнейших действиях. Мы можем только повторить, что «Северный поток — 2» — это проект исключительно коммерческий, международный коммерческий проект, который призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы», — сказал Песков.

В мае 2020 года ФСА отклонило заявку оператора «Северного потока — 2» об освобождении строительства трубопровода от требований Газовой директивы Евросоюза. Тогда отмечалось, что освобождение магистрали от требований было возможно только в случае окончания его строительства до 23 мая 2019 года.

Отметим, что в мае 2019 года в ЕС вступила в силу доработанная Газовая директива, согласно которой нормы Третьего энергопакета ЕС распространяются на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне стран единой Европы.

Нормы, в частности, обязывают оператора резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков. Кроме того, оператором газопровода должна стать независимая от «Газпрома» компания.

Nord Stream 2 AG, в свою очередь, настаивал, что трубопровод был завершён с точки зрения экономической функциональности. «Компания осуществила безвозвратные инвестиции в размере миллиардов евро задолго до того, как ЕК объявила о своём плане по изменению Газовой директивы», — отметили тогда в компании.

Вместе с тем Nord Stream 2 AG принял к сведению сегодняшнее решение суда в Германии не освобождать «Северный поток — 2» от положений Газовой директивы Евросоюза, сообщили в пресс-службе компании.

«Компания Nord Stream 2 AG приняла к сведению решение суда и оценит его», — приводит ТАСС сообщение. Отмечается, что о дальнейших шагах оператора газопровода будет сообщено позднее.

Напомним, трубопровод «Северный поток — 2» проложен из России в Германию по дну Балтийского моря, он проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и РФ. 22 августа стало известно, что в исключительной экономической зоне Дании завершена укладка труб газовой магистрали.

Российская сторона неоднократно подчёркивала, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом, в котором заинтересована прежде всего Европа. Об этом 23 августа вновь высказался глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, «Северный поток — 2» существенно укрепит энергобезопасность Европы.

«В стратегическом плане «Северный поток — 2» укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперёд. Именно поэтому заинтересованные в проекте европейские столицы твёрдо выступают за завершение строительства газопровода», — заявил Лавров в интервью изданию Magyar Nemzet.

Лавров также отметил, что принятие поправок в Газовую директиву уже после проведения основных инвестиций в проект является «ударом по одному из фундаментальных принципов рыночных отношений — защите прав добросовестного инвестора».

Также на russian.rt.com В МИД рассказали о ходе строительства «Северного потока — 2»

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал решение суда в Германии ожидаемым. Он также высказался о принятых в 2019 году нормах европейского регулирования, из которых следовало, что «Газпром», как одна компания, может загрузить только половину мощности трубы.

«Соответственно, есть выход — передать в собственность газ на последнем участке газопровода. Таким образом, 27,5 млрд кубов будет качать «Газпром» (это его собственность будет) и ещё столько же будут качать европейские компании. То есть он право собственности им передаст и таким образом исполнит антимонопольное законодательство — и суммарно газопровод будет загружен на 100% (на 55 млрд кубов)», — объяснил эксперт в беседе с RT.

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