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«Решение нелегитимно»: в России ответили на требования Международного трибунала по украинским морякам

25 мая 2019, 20:39  •  40 • В России
Международный трибунал по морскому праву призвал Россию освободить украинских моряков, задержанных 25 ноября прошлого года в Керченском проливе. В МИД России заявили, что к этому инциденту не могут применяться положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В ведомстве заявили, что Москва намерена отстаивать свою позицию. Как указали юристы, инцидент в Керченском проливе будет рассматриваться исключительно в плоскости российского уголовного законодательства, а решение трибунала Москву ни к чему не обязывает. В то же время президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что Москва может отпустить моряков и сделать «шаг к разблокировке переговоров» с Киевом. В Совфеде назвали решение трибунала нелегитимным.
 
Малые бронированные артиллерийские катера «Никополь», «Бердянск» и рейдовый буксир «Яны Капу» ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи РИА Новости © Алексей Мальгавко
 

В МИД России отреагировали на решение Международного трибунала по морскому праву относительно инцидента в районе Керченского пролива 25 ноября прошлого года. В Москве указали, что к этому происшествию невозможно применять процедуры, описанные в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. 

«Как ранее неоднократно отмечалось российской стороной, заявления, сделанные как Россией, так и Украиной при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива», — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве заявили, что на данном этапе речь не идёт о рассмотрении претензий Украины. В ходе последующего арбитражного разбирательства Москва намерена «последовательно отстаивать позицию», в том числе в плане «отсутствия у арбитража юрисдикции» рассматривать инцидент.

В министерстве указали, что ситуации в Керченском проливе в ноябре 2018-го можно было избежать, если бы Киев соблюдал требования российского законодательства, касающиеся судоходства в этом районе.

«Призываем украинскую сторону действовать именно так впредь», — заключили в МИД.

  • Зал Международного трибунала по морскому праву
  • globallookpress.com
  • © Markus Scholz

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв назвал решение арбитража нелегитимным.

«Решение международного трибунала по морскому праву, удовлетворившего требование Украины о возврате кораблей и освобождении экипажей, арестованных в прошлом году в связи с попыткой незаконного пересечения российской границы, не может считаться легитимным, поскольку данный инцидент не находится в юрисдикции данного судебного органа и тех конвенций, на которые он ссылается», — написал Косачёв в Facebook. 

Ранее стало известно, что в субботу, 25 мая, Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу в районе Керченского пролива. Экипаж не следовал правилам прохода и проигнорировал попытки погранслужбы ФСБ России выйти на связь. Российская сторона была вынуждена применить силу, нарушителей задержали. 

В ходе последовавшего за этим осмотра на кораблях нашли документы, в том числе прямую инструкцию по переходу из Одессы в Бердянск «скрытным порядком». Находившиеся на судах 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ были арестованы. Позднее президент России Владимир Путин заявил, что произошедший в Керченском проливе инцидент — это намеренная провокация украинских властей.

Примечательно, что трибунал в своём решении не счёл необходимым требовать от России прекратить уголовное преследование моряков и воздержаться от возбуждения новых дел.

Россия заранее уведомила трибунал, что не будет участвовать в рассмотрении иска, указав на отсутствие у органа компетенции рассматривать этот инцидент. 

Заявления Международного трибунала ни к чему Россию не обязывают, отметил в беседе с RT адвокат и юрист-международник Дмитрий Романенко.

«Вся конструкция этого трибунала рассчитана на добровольное исполнение его решений. Каких-либо механизмов принуждения не существует», — сказал он.

По мнению Романенко, Украина может использовать это решение, только чтобы поднять шум в прессе. 

«Вся история с моряками находится исключительно в плоскости российского уголовно-процессуального законодательства, и здесь не могут применяться другие нормы», — заключил эксперт.

Украинская сторона взаимодействовала с международными организациями и западными спонсорами и не вела переговоры с Россией из-за того, что это являлось следствием политических решений Киева, считает юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин.

«Не было задачи вызволить корабли и моряков. Была задача  оказать давление на Россию. Это всё прогнозировалось. Было же изначально ясно, как Россия отреагирует на нарушение своих границ. Это была умышленная провокация», — сказал эксперт в разговоре с RT.

По его мнению, Украина была уверена, что на Западе её поддержат в любом случае. 

«Это был очередной информационный повод оказывать давление на Россию. Порошенко уже не знал, как сильнее накалить ситуацию в стране», — полагает эксперт.

«Шаг к разблокированию переговоров»

Президент Украины Владимир Зеленский высказал точку зрения, согласно которой выполнение Россией решения Международного трибунала способно стать «первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной».  

«Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом. Посмотрим, какой путь выберут в Кремле», — написал Зеленский в Facebook, добавив, что арестованных моряков «очень ждут дома».

В свою очередь, в МИД Украины решение Международного трибунала назвали «настоящей победой».

«Мы ожидаем, что Россия быстро и в полном объёме выполнит приказ трибунала», — написала в Facebook заместитель главы украинского ведомства Елена Зеркаль.

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек высказал предположение, что подобные действия указывают на сознательное нежелание Киева вернуть моряков.

Встречу с Путиным Зеленский должен заслужить

«Они — жертвы на заклании чужих политических игр: сначала Порошенко, а теперь Зеленского. И вместо того чтобы выбрать прямой путь и сделать первый шаг, Украина выбирает окольный», — сказал Бальбек в беседе с RT.

По его словам, поведение Киева указывает, что ему нужны не моряки, а бумаги из международного трибунала, заявления западных политиков и санкции против России.

С Москвой нельзя говорить языком шантажа, сказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. 

«Переговоры с Россией украинская сторона может и не начинать, если выставляет какие-то условия. Именно Киев заинтересован в улучшении отношений с Москвой. Зеленский действует неправильно, недопустимо так общаться со своим ближайшим соседом», — сказал RT сенатор.

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