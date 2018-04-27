«Решение не самое умное»: США составили список своих противников и сторонников в ООН

Вашингтон выразил недовольство тем, как другие государства голосуют в Генеральной Ассамблее ООН. Как отмечается в докладе Госдепа, в 2017 году только в 31% случаев входящие в организацию страны поддержали позицию Соединённых Штатов. Постпред США при ООН Никки Хейли считает, что такая статистика несопоставима с щедрыми вложениями Америки в бюджет организации. В документе также приводится список несогласных со взглядами Белого дома. В нём, в частности, фигурируют Иран, Сирия, Северная Корея, Куба и Венесуэла. Опрошенные RT эксперты отмечают, что составление подобных списков противоречит демократическим принципам, которые провозглашает Вашингтон. Между тем политическое давление американцев удаётся ослабить не в последнюю очередь благодаря России, подчёркивают политологи.

США недовольны тем, как голосуют страны — члены ООН в Генеральной Ассамблее. Об этом говорится в заявлении постпреда США Никки Хейли.

В докладе, опубликованном на сайте американского постпредства при международной организации, отмечается, что в 2017 году Генеральная Ассамблея рассмотрела 93 проекта резолюции. Только в 31% случаев страны голосовали вместе с Вашингтоном, что на 10% меньше показателя 2016 года.

В документе указано, что чаще всего со взглядами США не совпадали позиции таких стран, как Зимбабве, Бурунди, Иран, Сирия, Венесуэла, Северная Корея, Туркменистан, Куба, Боливия и ЮАР. При этом позицию Вашингтона обычно поддерживают Израиль, Микронезия, Канада, Маршалловы Острова, Австралия, Великобритания, Франция, Палау, Украина и Чехия.

«Американский народ платит 22% в бюджет ООН — больше, чем последующие три страны-донора, вместе взятые. Несмотря на эту щедрость, другие в ООН голосовали вместе с нами только в 31% случаев. Это самый низкий показатель с 2016 года», — заявила Хейли.

Она объяснила такую статистику тем, что США «больше волнуются о том, чтобы быть правыми, а не популярными, и защищают свои интересы и ценности». Однако, по её словам, такая «отдача на инвестиции» неприемлема.

«Президент Трамп хочет сделать так, чтобы финансовая помощь США другим странам — самая щедрая в мире — всегда использовалась во благо американских интересов», — добавила она.

Представитель США при ООН Никки Хейли

Reuters

© Eduardo Munoz

Однако составление подобных списков противоречит демократическим принципам, которые провозглашает Вашингтон. Об этом в разговоре с RT заявил заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

«Такое отношение возмущает и удивляет, поскольку демократия — та политика, которую США якобы проводят в мире и насаждают всем, подразумевает учёт мнений разных сторон. И диктат, который американцы пытаются проявлять в ООН, удаётся сдерживать только странам — постоянным членам Совбеза, в частности России и Китаю, способным охладить их пыл», — подчеркнул эксперт.

При этом другие страны составлением подобных докладов не занимаются, рассказал RT доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло.

«Другие страны такого никогда не делали, это изобретение нынешних американских политиков, решение не самое умное. И занимаются они подобными вещами исключительно в силу безнаказанности», — добавил он.

Наказание долларом

Накануне публикации доклада Трамп сам напомнил о своём недовольстве американскими расходами на экономическую помощь ООН, связав их с заявкой США, Канады и Мексики на чемпионат мира 2026 года. Он намекнул, что странам, которым оказывают содействие США, было бы неплохо поддержать проект.

«США вместе с Канадой и Мексикой подали сильную заявку на чемпионат мира 2026 года. Было бы досадно, если бы страны, которые мы всегда поддерживаем, лоббировали бы против заявки США. Зачем нам поддерживать эти страны, если они не поддерживают нас (в том числе в ООН)?», — написал он в Twitter.

The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don’t support us (including at the United Nations)? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2018

Заявления Хейли и Трампа соответствуют идеологии, которой придерживаются в Белом доме, отмечает Игорь Шатров.

«Это яркое проявление той идеологии, которую американцы настойчиво отстаивают на мировой арене: они лидеры, и их мнение не подвергается сомнению. А те, кто выступают против него, идут против «правого дела», — сказал Шатров.

Напомним, что год назад Трамп призвал провести реформы внутри ООН и пересмотреть бюджет организации. Тогда он возмутился, что США вносят в бюджет более 20% и заявил, что взносы больше не должны быть непропорциональными.

В декабре 2017 года Вашингтон сократил индивидуальный взнос в бюджет ООН на 2018—2019 годы на $285 млн, чтобы «усилить дисциплину и отчётность в системе ООН».

Сокращение бюджета произошло после того, как только девять стран — членов ООН поддержали резолюцию, осуждающую действия США в отношении статуса Иерусалима. Тогда в организации выразили недовольство решением Трампа, объявившего город столицей Израиля и заявившего о переносе туда американского посольства.

Голосования по вопросам, связанным с Израилем, отдельно рассматриваются в новом отчёте Госдепа. Отмечается, что всего 16 стран голосовали против так называемых антиизраильских резолюций.