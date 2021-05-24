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Решение Лукашенко посадить самолет может стать фатальным для "Северного потока-2"

24 мая 2021, 10:10  •  426 • Политика
Фото: J.Koehler via www.imago-images.d/ www.imago-images.de/ www.globallookpress.com
Западу дали повод ввести новые санкции против России
Арест белорусского журналиста Романа Протасевича в Минске может стать поводом для Запада заблокировать проект "Северный поток-2". К такому мнению склоняется политолог Александр Сосновский.
Накануне в аэропорту Минска после сообщения о минировании сел самолет, летевший из Афин в Вильнюс. Правоохранители бомбы не нашли, но обнаружили среди пассажиров Протасевича, обвиняемого в Белоруссии в экстремистской деятельности. Его задержали. Самолет после тщательной проверки вылетел в пункт назначения. Но ситуация очень не понравилась западным политикам. Они призвали к различным санкциям против Белоруссии и ее руководства.
По мнению политолога Сосновского, одной Беларусью дело не обойдется. Настроенные против России деятели постараются воспользоваться ситуацией, чтобы ударить по Москве.
"Предполагаю, что уже завтра вопрос об остановке СП-2 будет вынесен на повестку дня. Скажут, что Белоруссия – это Союзное государство, значит Путин тоже виновен",
– написал эксперт в своем телеграм-канале.
Как отмечает телеграм-канал "Пул Первого", с просьбой принять потенциально опасный борт в ближайшем аэропорту, к Белоруссии обратились обратились как Греция, так и Литва. Возмущаться там начали позже, когда выяснилось, что бомбы не было.
Ранее своим мнение о проведенной операции поделилась главред RT Маргарита Симоньян.
На прошлой неделе США отказались от части санкций против "Северного потока-2", пояснив, что не хотят обострять отношения с Германией. На этом фоне российская трубоукладочная баржа "Фортуна" возобновила работы на финальном участке газопровода в немецких водах.

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