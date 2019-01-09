«Решение крупных задач»: как будут повышаться зарплаты бюджетников в 2019 году

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что с 1 октября зарплаты бюджетников вырастут на 4,3%. Правительство уже направило около 100 млрд рублей регионам на эти цели. Отмечается, что повышение коснётся не только тех категорий граждан, которые упомянуты в майских указах президента. Выделенные на 2019 год финансы позволят исполнить эти указы и поддержать бюджетников, а также проиндексировать пенсии неработающим пенсионерам, пояснили в Совфеде. Повышение зарплат будет способствовать в том числе и восстановлению потребительского спроса в стране, считают эксперты.

Зарплаты бюджетникам будут повышены на 4,3% с 1 октября. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин в интервью «Российской газете». При этом речь идёт не только о тех, кому подобные меры обещаны майскими указами президента России Владимира Путина от 2012 года.

«Никто не отменял требования по соотношению зарплат бюджетников из майских указов — врачей, учителей, социальных и научных работников — к средней по экономике в регионе. И мы жёстко следим за сохранением соотношения», — сказал он.

К бюджетникам, которые не упоминаются в майских указах, относятся работники учреждений социальной сферы и науки, а также сотрудники гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, спасательных центров МЧС России и ряда других организаций, сообщили ТАСС в Министерстве труда и социальной политики. По их данным повышение зарплаты коснётся около 2 млн человек.

Топилин подчеркнул, что правительство выделит регионам около 100 млрд рублей. При этом зарплата бюджетников должна составить среднюю сумму для тех регионов, в которых они работают, отметил министр.

«Соотношение зарплаты «майских» категорий бюджетников со средней должно поддерживаться постоянно. И мы следим и будем следить за соблюдением пропорций в ежеквартальном режиме. Сбором данных занимается Росстат», — добавил Топилин.

Так, согласно майским указам президента, зарплаты учителей, работников культуры, соцработников и медсестёр должны составлять 100% от средней зарплаты в регионе, а для преподавателей вузов, врачей и научных работников — 200%.

Средства для повышения зарплат уже заложены в бюджет на 2019 год, напомнил глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Он подчеркнул, что средства пойдут не только на повышение зарплат.

«Заложенные в бюджете суммы позволяют решить три крупные задачи. Прежде всего — обеспечить выполнение обязательств по майскому указу президента от 2012 года, где категории работников бюджетной сферы поименованы в качестве тех, кто будет получать повышение заработной платы в зависимости от уровня зарплаты в регионе», — сказал он RT.

Во-вторых, продолжил сенатор, эти средства позволят компенсировать всем бюджетникам потери, связанные с инфляцией.

«Третий момент связан с индексацией пенсии неработающим пенсионерам. Рассчитывается большая процедура по повышению пенсии. Это не героические поступки со стороны властей, это абсолютно правильное отражение политики заботы о работниках бюджетной сферы», — заключил он.

Так, повышение пенсий неработающим пенсионерам с 1 января 2019 года составило 7,05%, отмечается на сайте пенсионного фонда России.

«Важно восстановление потребительского спроса»

При этом повышение зарплат бюджетникам может вызвать и рост экономики, отметил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Для российской экономики сейчас очень важно восстановление внутреннего потребительского спроса. Это может быть сделано во многом за счёт бюджетников, потому что люди, получающие высокие доходы, тратят их в основном за рубежом и на внутренний спрос не влияют. А люди среднего достатка тратят его внутри страны», — сказал он в разговоре с RT.

В октябре Топилин сообщил, что зарплаты в России выросли за 2018 год на 11,4%.

«По статистике, за этот год заработные платы растут и в реальном и номинальном выражении беспрецедентными темпами», — сказал он.

Максим Топилин

© Алексей Дружинин / РИА Новости

В то же время сравнять зарплаты бюджетников со средними показателями по регионам достаточно дорого для бюджета, а потому проводить этот процесс стоит поэтапно, подчеркнул член правления Российской ассоциации политических консультантов, политолог Андрей Колядин.

«Мы смотрели по целому ряду регионов, как это можно сделать и как быстро это произойдёт. К сожалению, иногда суммы превосходили возможные налоговые поступления. Нужно поэтапно запускать экономику, тогда будут несколько другие возможности для того, чтобы повышать заработные платы», — пояснил он в беседе с RT.

Стоит отметить, что в 2019 году будет реализовано множество мер по социальной поддержке населения. Так, размер пособия по безработице вырастет почти в два раза: минимальный — с 850 рублей до 1,5 тыс., а максимальный — с 4,9 тыс. рублей до 8 тыс. Причём для граждан предпенсионного возраста (пять лет до выхода на пенсию) минимальное пособие составит 1,5 тыс. рублей, а максимальное 11 280 рублей.

«Если человек предпенсионного возраста решил уволиться сам, добровольно и пока не нашёл новую работу, то и в этом случае мы должны укрепить его социальные гарантии», — говорил Путин в ходе своего августовского обращения к россиянам.

Также в 2018 году минимальный размер оплаты труда был поднят до уровня прожиточного минимума в России — до 11 163 рублей.